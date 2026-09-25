Você poda um galho grosso da frutífera e deixa o corte exposto, acreditando que a árvore vai se curar sozinha. Meses depois, a madeira ao redor do ferimento está escurecida e surgem pequenos furos com serragem. O corte de galhos grossos sem a aplicação de pasta cicatrizante cria uma porta de entrada para brocas e fungos que podem comprometer a planta inteira.
Por que a madeira exposta atrai pragas e doenças?
Quando você corta um galho grosso, a superfície da madeira fica exposta ao ar, à chuva e aos microrganismos. A árvore é capaz de cicatrizar ferimentos pequenos naturalmente, mas cortes acima de 1 cm de diâmetro demoram muito mais para fechar e ficam vulneráveis por mais tempo.
As brocas, insetos que perfuram a madeira, são atraídas por ferimentos abertos. Elas depositam ovos na madeira exposta, e as larvas cavam galerias que enfraquecem a estrutura do galho. Os fungos também encontram no ferimento úmido o ambiente ideal para se instalar e iniciar o apodrecimento.
O que acontece quando a madeira fica sem proteção?
A exposição prolongada permite que as brocas e os fungos se instalem e se espalhem. A madeira ao redor do corte escurece e apodrece, criando um cancro que pode avançar para o tronco. Em casos graves, o galho morre ou a árvore inteira definha.
Os três estágios do dano são:
Quais sinais mostram que o corte foi infectado?
O problema avisa antes de comprometer a árvore inteira. Os sinais aparecem no ferimento e no galho afetado. Reconhecê-los cedo permite o tratamento.
Os principais indícios de infecção no corte são:
- Furos pequenos na madeira com serragem ao redor.
- Madeira escurecida ou com aspecto encharcado ao redor do corte.
- Presença de goma ou exsudato no ferimento.
- Galho que perde folhas ou seca acima do corte.
- Crescimento de fungos visíveis na superfície da madeira.
Como fazer a proteção correta do corte?
A proteção do corte é simples e deve ser feita imediatamente após a poda. A recomendação técnica é aplicar a pasta cicatrizante em ferimentos com mais de 1 cm de diâmetro.
O procedimento começa pelo corte correto. Faça o corte logo acima do colar do ramo, sem deixar tocos. O corte deve ser liso e sem rebarbas. Depois, aplique a pasta com um pincel ou espátula, cobrindo toda a superfície exposta e as bordas da casca.
A pasta cicatrizante pode ser comercial ou preparada em casa. Uma receita comum mistura fungicida sistêmico, inseticida e um selante como tinta látex ou cola de madeira. O importante é que a mistura cubra completamente a madeira exposta.
Quais cuidados complementares evitam a infestação?
A proteção do corte é apenas uma parte do manejo. A tabela abaixo resume os cuidados essenciais:
|Cuidado
|Efeito
|Recomendação
|Corte correto Acima do colar do ramo
|Ferimento menor e cicatrização mais rápida
|Essencial
|Aplicar pasta cicatrizante Imediatamente após a poda
|Veda a madeira e bloqueia pragas
|Para cortes acima de 1 cm
|Desinfetar ferramentas Entre cada corte
|Evita a transmissão de doenças
|Álcool ou hipoclorito
|Remover galhos infectados Fora do pomar
|Reduz o inóculo de fungos e insetos
|Queimar ou descartar
Por que a pasta cicatrizante é indispensável em cortes grossos?
A poda de galhos grossos cria uma ferida que a árvore não consegue fechar rapidamente. Os fungos e as brocas encontram nessa abertura a porta de entrada perfeita.
A manutenção correta inclui a aplicação imediata da pasta, a desinfecção das ferramentas e a remoção dos galhos infectados. Um corte bem protegido cicatriza sem complicações e mantém a frutífera saudável por muitos anos.