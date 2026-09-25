Você poda um galho grosso da frutífera e deixa o corte exposto, acreditando que a árvore vai se curar sozinha. Meses depois, a madeira ao redor do ferimento está escurecida e surgem pequenos furos com serragem. O corte de galhos grossos sem a aplicação de pasta cicatrizante cria uma porta de entrada para brocas e fungos que podem comprometer a planta inteira.

Por que a madeira exposta atrai pragas e doenças?

Quando você corta um galho grosso, a superfície da madeira fica exposta ao ar, à chuva e aos microrganismos. A árvore é capaz de cicatrizar ferimentos pequenos naturalmente, mas cortes acima de 1 cm de diâmetro demoram muito mais para fechar e ficam vulneráveis por mais tempo.

As brocas, insetos que perfuram a madeira, são atraídas por ferimentos abertos. Elas depositam ovos na madeira exposta, e as larvas cavam galerias que enfraquecem a estrutura do galho. Os fungos também encontram no ferimento úmido o ambiente ideal para se instalar e iniciar o apodrecimento.

A armadilha mais perigosa para danificar os galhos com o ataque de larvas e o apodrecimento do tecido lenhoso

O que acontece quando a madeira fica sem proteção?

A exposição prolongada permite que as brocas e os fungos se instalem e se espalhem. A madeira ao redor do corte escurece e apodrece, criando um cancro que pode avançar para o tronco. Em casos graves, o galho morre ou a árvore inteira definha.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que o corte foi infectado?

O problema avisa antes de comprometer a árvore inteira. Os sinais aparecem no ferimento e no galho afetado. Reconhecê-los cedo permite o tratamento.

Os principais indícios de infecção no corte são:

Furos pequenos na madeira com serragem ao redor.

Madeira escurecida ou com aspecto encharcado ao redor do corte.

Presença de goma ou exsudato no ferimento.

Galho que perde folhas ou seca acima do corte.

Crescimento de fungos visíveis na superfície da madeira.

A armadilha mais perigosa para danificar os galhos com o ataque de larvas e o apodrecimento do tecido lenhoso

Como fazer a proteção correta do corte?

A proteção do corte é simples e deve ser feita imediatamente após a poda. A recomendação técnica é aplicar a pasta cicatrizante em ferimentos com mais de 1 cm de diâmetro.

O procedimento começa pelo corte correto. Faça o corte logo acima do colar do ramo, sem deixar tocos. O corte deve ser liso e sem rebarbas. Depois, aplique a pasta com um pincel ou espátula, cobrindo toda a superfície exposta e as bordas da casca.

A pasta cicatrizante pode ser comercial ou preparada em casa. Uma receita comum mistura fungicida sistêmico, inseticida e um selante como tinta látex ou cola de madeira. O importante é que a mistura cubra completamente a madeira exposta.

Quais cuidados complementares evitam a infestação?

A proteção do corte é apenas uma parte do manejo. A tabela abaixo resume os cuidados essenciais:

Cuidado Efeito Recomendação Corte correto Acima do colar do ramo Ferimento menor e cicatrização mais rápida Essencial Aplicar pasta cicatrizante Imediatamente após a poda Veda a madeira e bloqueia pragas Para cortes acima de 1 cm Desinfetar ferramentas Entre cada corte Evita a transmissão de doenças Álcool ou hipoclorito Remover galhos infectados Fora do pomar Reduz o inóculo de fungos e insetos Queimar ou descartar

Por que a pasta cicatrizante é indispensável em cortes grossos?

A poda de galhos grossos cria uma ferida que a árvore não consegue fechar rapidamente. Os fungos e as brocas encontram nessa abertura a porta de entrada perfeita.

A manutenção correta inclui a aplicação imediata da pasta, a desinfecção das ferramentas e a remoção dos galhos infectados. Um corte bem protegido cicatriza sem complicações e mantém a frutífera saudável por muitos anos.