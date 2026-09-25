Você apoia a panela de ferro na borda da bancada e ouve um estalo abafado. Meses depois, ao passar a mão por baixo da pedra, sente a fita de reforço solta. A fita de reforço da bancada descolou com os impactos laterais repetidos. Ela existe para evitar que a pedra flexione e trinque, mas o esforço constante na borda vence a linha de cola e compromete a estrutura.
Por que a fita de reforço descola?
A fita de reforço é uma tira de fibra de vidro ou poliéster colada na face inferior da bancada. Ela aumenta a resistência à flexão, principalmente em vãos livres e regiões com recortes de cuba ou cooktop .
O problema começa quando a bancada sofre impactos laterais constantes. Cada batida de panela contra a borda faz a chapa vibrar e flexionar levemente. Essa vibração é transmitida para a linha de cola. Se o adesivo for rígido demais ou a colagem não for uniforme, a interface se rompe e a fita se solta.
O que acontece quando a fita se solta?
A bancada perde o reforço estrutural na região afetada. A flexão sob carga aumenta, e a pedra fica mais vulnerável a trincas. Em granitos e quartzos, a trinca costuma aparecer justamente nos pontos de menor resistência, próximos a recortes e bordas.
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que a fita está descolando?
O problema avisa antes de a pedra trincar. Os sinais aparecem na face inferior da bancada e no comportamento da pedra sob carga. Reconhecê-los cedo evita a troca da bancada.
Os principais indícios de descolamento são:
- Fita que se solta nas bordas ou nas extremidades.
- Ruído de estalo ao apoiar peso na bancada.
- Flexão visível da pedra em vãos livres.
- Trincas finas próximas a recortes de cuba ou cooktop.
- Espaço visível entre a fita e a face inferior da pedra.
Como corrigir a fita de reforço descolada?
A correção começa pela verificação do suporte. Antes de recolocar a fita, confirme que os gabinetes estão nivelados e que a bancada tem apoio contínuo. Uma base irregular é a causa mais comum de tensões que descolam qualquer reforço .
Use adesivo flexível à base de poliuretano ou epóxi flexível. Aplique de forma contínua, sem pontos isolados, para garantir aderência uniforme. A superfície deve estar limpa, seca e desengordurada antes da colagem. Pressione a fita contra a pedra e deixe curar conforme a orientação do fabricante.
Como prevenir novos impactos?
A prevenção depende de mudanças no uso e de proteções simples. A tabela abaixo resume as práticas:
|Prática
|Efeito
|Recomendação
|Protetor de silicone na borda Amortece o impacto
|Reduz a vibração na linha de cola
|Cuidado essencial
|Evitar apoiar panelas na borda Reduz o esforço lateral
|Preserva a fita e a pedra
|Hábito simples
|Recolocar a fita com adesivo rígido Cola que trinca com vibração
|Descola novamente em pouco tempo
|Evitar
Quando a bancada precisa ser substituída?
Se a pedra já apresenta trincas profundas ou quebra, a substituição é necessária. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Fita solta Pedra intacta
|Reforço comprometido
|Recolocar com adesivo flexível
|Trinca fina Perto de recorte
|Trinca visível
|Avaliar reparo com profissional
|Quebra ou trinca profunda Dano estrutural
|Pedra comprometida
|Substituir a bancada
Por que a manutenção da fita é indispensável?
A bancada de granito ou quartzo é um investimento de longo prazo. A fita de reforço é a peça que garante a resistência da pedra em vãos livres e recortes.
A manutenção preventiva inclui inspecionar a face inferior da bancada uma vez por ano e evitar apoiar panelas pesadas na borda. Um reforço em bom estado mantém a pedra íntegra e evita o custo de uma substituição. A fita custa pouco e protege um investimento caro.