O vaso autoirrigável parecia a solução perfeita para não se preocupar com a rega. Semanas depois, você nota pequenas larvas nadando na água do reservatório e uma camada esverdeada nas paredes. O vaso autoirrigável mantém uma reserva de água no fundo que, sem limpeza periódica, se transforma em um ambiente ideal para a proliferação de mosquitos e fungos.

Por que o reservatório do vaso autoirrigável vira criadouro?

O sistema autoirrigável funciona com um depósito de água na base do vaso e um pavio ou cordão que sobe a umidade até o substrato. A água fica parada nesse reservatório por dias ou semanas, sem circulação.

Esse é o cenário que o mosquito precisa para se reproduzir. A fêmea deposita os ovos em água limpa e parada, e as larvas se desenvolvem em poucos dias. A umidade constante também favorece fungos e bactérias que se instalam nas paredes do reservatório e no próprio pavio .

Uma proliferação de micro-organismos inesperada domina a varanda em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que a água parada e suja provoca?

O reservatório sem limpeza acumula matéria orgânica, restos de raízes e algas. Essa sujeira serve de alimento para as larvas e cria um biofilme nas paredes, onde os fungos se fixam. O resultado é um ciclo que se renova a cada abastecimento.

Os três problemas gerados pelo reservatório sujo são:

Quais sinais mostram que o reservatório está comprometido?

O problema avisa antes de se tornar uma infestação. Os sinais aparecem na água, nas paredes do reservatório e no comportamento da planta. Reconhecê-los cedo evita a proliferação de mosquitos.

Os principais indícios de reservatório contaminado são:

Larvas pequenas e móveis nadando na água.

Película esverdeada ou escura nas paredes internas.

Odor de mofo ou podridão ao abrir o reservatório.

Pavio escurecido ou com aspecto pegajoso.

Mosquitos circulando perto do vaso.

Como limpar o reservatório do vaso autoirrigável?

A limpeza deve ser feita a cada duas semanas ou sempre que a água estiver turva. Despeje toda a água do reservatório e lave as paredes com água e sabão neutro. Use uma escova macia para remover o biofilme sem riscar o plástico.

Se houver larvas, descarte a água em local seco e limpe o reservatório com uma solução de água sanitária diluída, enxaguando bem depois. Não use detergentes perfumados ou produtos tóxicos que possam contaminar o substrato. O pavio também deve ser lavado ou substituído quando estiver escuro ou endurecido.

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Como evitar que o reservatório vire criadouro?

A prevenção é simples e depende de três hábitos. A tabela abaixo resume as práticas:

Prática Efeito Recomendação Limpeza a cada 15 dias Troca da água e lavagem Elimina larvas e biofilme Hábito essencial Não deixar água acumulada Reservatório sempre seco após a limpeza Evita novos criadouros Secar bem antes de reabastecer Substituir o pavio Quando estiver escuro ou endurecido Mantém a rega limpa Troca periódica

Por que a limpeza do reservatório é uma questão de saúde pública?

O Aedes aegypti se reproduz em qualquer recipiente com água parada. O vaso autoirrigável é um desses locais, muitas vezes esquecido por parecer fechado.

A dengue, a zika e a chikungunya são transmitidas por esse mosquito. A limpeza do reservatório a cada duas semanas elimina os ovos e as larvas antes que se tornem adultos. Além de proteger a planta, o cuidado evita a proliferação de um vetor de doenças. Um vaso bem cuidado é um vaso seguro para a casa e para o bairro.