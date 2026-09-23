Você termina de podar as plantas, lava a tesoura para tirar a seiva e guarda na gaveta. Semanas depois, o mecanismo está duro e a mola perdeu a força. A mola da tesoura de poda é a peça mais vulnerável do conjunto. Ela fica escondida entre as lâminas e, quando o equipamento é guardado molhado, a ferrugem se instala e a elasticidade desaparece.

Por que a mola enferruja quando o equipamento é guardado molhado?

A mola da tesoura de poda é feita de aço-carbono de alta resistência. Esse material tem excelente elasticidade, mas não é inoxidável. Em contato com a água, o oxigênio reage com o ferro e forma óxido de ferro, a ferrugem .

O ambiente da área de serviço agrava o problema. A umidade constante, os respingos de sabão e os resíduos de seiva das plantas criam condições ideais para a corrosão. A mola fica comprimida entre as hastes, e a umidade se acumula nesse ponto sem ventilação. Em poucos dias, a superfície do metal começa a escurecer e a perder o brilho .

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O que acontece com a mola quando a ferrugem se instala?

A ferrugem ataca a superfície da mola e reduz a seção transversal do metal. Com menos material, a mola perde a capacidade de exercer a força original. O mecanismo fica duro, a tesoura não abre sozinha e o corte deixa de ser preciso.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que a mola está comprometida?

O problema avisa antes de a mola quebrar. Os sinais aparecem no movimento da tesoura e no aspecto do metal. Reconhecê-los cedo permite a recuperação com limpeza e lubrificação.

Os principais indícios de mola comprometida são:

Tesoura que não abre sozinha após o corte.

Mecanismo duro ou áspero ao abrir e fechar.

Pontos de ferrugem visíveis entre as hastes.

Ruído de raspagem ao acionar a mola.

Corte irregular, que exige força extra.

Como secar e lubrificar a tesoura após o uso?

A manutenção é simples e leva menos de um minuto. Após lavar a tesoura, seque bem todas as partes com um pano macio. Não guarde o equipamento úmido. Use um pano seco para remover a umidade das frestas e do mecanismo .

Aplique algumas gotas de óleo lubrificante na mola e nas articulações. Abra e feche a tesoura algumas vezes para distribuir o produto. O óleo forma uma película que impede o contato da água com o metal e mantém a mola funcionando suavemente.

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Quando a mola precisa ser substituída?

Se a ferrugem já comprometeu a estrutura da mola, a limpeza não resolve. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Ferrugem superficial Pontos alaranjados Mola ainda funcional Limpar e lubrificar Mola endurecida Perda de elasticidade Tesoura não abre sozinha Substituir a mola Mola quebrada Trinca ou fratura Tesoura inutilizável Trocar o mecanismo

Por que a secagem é indispensável para a durabilidade?

A mola da tesoura de poda é uma peça de aço que depende da integridade do metal para funcionar. O ferrugem corrói a superfície e compromete a elasticidade de forma irreversível.

A tesoura de poda é uma ferramenta de uso frequente na jardinagem. A manutenção após cada uso, com secagem e lubrificação, é o cuidado mais simples para manter o equipamento funcionando por anos. Uma mola bem cuidada abre e fecha suavemente, e o corte permanece preciso.