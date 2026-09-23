Você corta o ramo seco da roseira rente ao galho principal, com um corte reto. Semanas depois, a ponta escurece e o apodrecimento desce pelo caule. A poda de roseiras tem uma técnica específica que muita gente ignora. O corte precisa ser feito em diagonal e logo acima de uma gema voltada para fora. Esse detalhe simples é o que impede a água da chuva de se acumular e apodrecer o galho.
Por que o corte em diagonal é indispensável?
Um corte reto cria uma superfície plana onde a água da chuva e da rega se acumula. Essa poça permanente mantém o tecido exposto úmido por horas ou dias. O ambiente favorável permite que fungos e bactérias penetrem no caule e iniciem o apodrecimento.
O corte em diagonal resolve o problema porque a água escorre pela inclinação em vez de ficar parada. A superfície exposta seca mais rápido e o risco de infecção cai drasticamente. A poda correta é a primeira linha de defesa contra doenças no roseiral.
Por que a gema precisa estar voltada para fora?
A gema é o ponto de crescimento do novo ramo. Quando ela está voltada para fora, o broto cresce em direção ao exterior da planta, mantendo o centro da roseira aberto e arejado. Essa abertura permite a circulação de ar entre os galhos, o que reduz a umidade e dificulta o aparecimento de fungos.
Os três benefícios do corte acima da gema externa são:
Quais sinais mostram que a poda foi mal feita?
O erro aparece dias depois do corte. A ponta do ramo escurece, o tecido fica mole e o apodrecimento avança para o galho principal. Em casos graves, a doença se espalha para toda a planta.
Os principais indícios de poda incorreta são:
- Ponta do ramo escurecida ou com aspecto encharcado.
- Apodrecimento que desce pelo caule.
- Broto crescendo para dentro da planta.
- Centro da roseira fechado e úmido.
- Manchas escuras ao redor do corte.
Como fazer o corte corretamente?
Use uma tesoura de poda afiada e limpa. Cortes com lâmina cega esmagam o tecido e criam feridas maiores, que demoram mais para cicatrizar. Desinfete a ferramenta com álcool antes de começar e entre um corte e outro.
Localize uma gema voltada para fora, cerca de 5 a 8 milímetros abaixo do ponto onde você pretende cortar. Faça o corte em diagonal, inclinado na direção oposta à gema. A distância da gema é importante: se for muito curta, o broto não se desenvolve; se for longa, o tecido acima da gema seca e morre.
Qual é a época certa de podar roseiras?
O momento depende do tipo de roseira. A tabela abaixo orienta o período ideal:
|Tipo de roseira
|Época de poda
|Observação
|Roseiras de poda anual Floribunda e híbridas
|Fim do inverno
|Antes da brotação
|Roseiras trepadeiras Crescimento prolongado
|Após a floração
|Evitar cortes severos no inverno
|Ramos secos e doentes Qualquer época
|Imediata
|Remover para não contaminar
Por que a técnica correta faz toda a diferença?
A roseira é sensível a doenças fúngicas, e o corte mal feito é uma porta de entrada. A gema voltada para fora direciona o crescimento e mantém a planta saudável.
O corte em diagonal é uma técnica simples, mas que exige atenção. Um corte reto, feito no lugar errado, pode custar a saúde da roseira. Com a lâmina certa, a gema bem localizada e a inclinação correta, a poda estimula a floração e protege o galho principal do apodrecimento. Um pequeno detalhe que separa um roseiral vigoroso de uma planta doente.