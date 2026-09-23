A porta de vidro da sacada começa a assobiar nos dias de vento forte. O ruído agudo atravessa a fresta que se abriu na base da folha. A borracha de vedação da porta de vidro ressecou com a exposição constante ao sol. O material perdeu a elasticidade, deixou de encostar no batente e abriu caminho para a corrente de ar que produz o assobio.

Por que a borracha de vedação resseca com o sol?

A borracha de vedação das portas de vidro blindex é feita de EPDM, um elastômero sintético resistente às intempéries. Esse material suporta temperaturas de -50 °C a +60 °C e tem durabilidade estimada em cerca de 8 anos.

Mesmo com essa resistência, a exposição contínua aos raios ultravioleta e às variações de temperatura degrada o material. A radiação UV quebra as ligações químicas que mantêm a elasticidade. O calor intenso do sol direto na sacada acelera o processo. A borracha endurece, racha e perde a capacidade de se comprimir contra o vidro e o batente.

Uma fresta por radiação UV inesperada domina a varanda em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando a borracha perde a vedação?

Com a borracha endurecida e deformada, surge uma fresta entre a folha de vidro e o batente inferior. Nos dias de vento forte, o ar passa por essa abertura em alta velocidade e produz o assobio característico. Além do ruído, a fresta deixa entrar poeira, insetos e água da chuva.

Os três problemas causados pela vedação comprometida são:

Quais sinais mostram que a borracha precisa ser trocada?

O problema avisa antes de a fresta se tornar evidente. Os sinais aparecem no toque e na aparência da borracha, além do comportamento da porta. Reconhecê-los cedo evita o desconforto e o desperdício de energia.

Os principais indícios de borracha comprometida são:

Boracha visivelmente rachada ou endurecida.

Assobio ou ruído de vento pela base da porta.

Porta que fecha com folga ou balança ao ser empurrada.

Entrada de luz pela fresta entre a folha e o batente.

Frio ou calor excessivo perto da porta.

Como substituir a borracha de vedação da porta de vidro?

A substituição é simples e exige poucas ferramentas. Remova a borracha antiga puxando pela extremidade ou soltando o perfil de encaixe. Limpe o batente com álcool isopropílico para remover resíduos de adesivo, poeira e gordura.

Meça o comprimento total da base e corte o perfil novo no tamanho exato. Se a borracha for autoadesiva, cole pressionando contra o batente, sem esticar demais, porque o material precisa de folga para se comprimir. Se for de encaixe, pressione o perfil na canaleta até ouvir o clique. Feche a porta e verifique se a vedação encosta em toda a volta.

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Quais tipos de perfil são indicados para porta de vidro de sacada?

Existem diferentes perfis no mercado, cada um indicado para uma situação específica. A tabela abaixo resume as opções mais comuns:

Tipo de perfil Indicação Recomendação Perfil de silicone “rodinho” Aba flexível Vedação de vidro e transpasse de folhas Ideal para vidro blindex Perfil EPDM autoadesivo Espuma de borracha Frestas de 3 a 7 mm Resistente a UV e ozônio Guarnição de encaixe Perfil em U ou I Instalação dentro do perfil de alumínio Verificar espessura do vidro

Por que a manutenção da vedação é indispensável?

A vedação da porta de vidro é a barreira que separa o interior do exterior. O EPDM é um material durável, mas não eterno. A exposição solar direta na sacada encurta a vida útil da borracha e exige substituição periódica.

Trocar a borracha ressecada é uma manutenção barata e rápida que devolve o conforto e elimina o assobio. A borracha em bom estado mantém a casa protegida, silenciosa e com temperatura estável. Nos dias de tempestade, a diferença entre uma porta vedada e uma com frestas é o silêncio.