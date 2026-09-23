Great AI, do GreatPages, ajuda a criar textos e imagens do site, mas permite que você crie junto com ela

Uma dúvida comum de quem ouve falar em criar site com inteligência artificial é até onde essa IA realmente decide sozinha. No GreatPages , a resposta é direta: a IA atua como apoio, não como substituta das decisões.

A Great AI, recurso disponível na plataforma, pode gerar textos e imagens, remover fundos e editar elementos considerando o contexto da página, enquanto a edição e a publicação continuam concentradas no mesmo ambiente.

O que a IA faz, na prática

No editor do GreatPages , a Great AI entra como uma camada de apoio: sugere textos para diferentes seções da página, gera imagens a partir de descrições, remove fundo de fotos e ajusta elementos visuais levando em conta o restante do conteúdo já publicado. O usuário aciona esses recursos quando precisa, sem sair do ambiente de criação.

O que a ferramenta não faz é definir sozinha a proposta de valor do negócio, o público que a página deve atingir ou a oferta que será comunicada. Essas decisões continuam sendo de quem está criando o site.

Um comportamento que já é maioria entre pequenos negócios

O uso de inteligência artificial por pequenos negócios deixou de ser exceção. A pesquisa Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2026, do Sebrae em parceria com o Meta Instituto de Pesquisa, ouviu 7.182 empreendedores entre 24 de março e 8 de maio de 2026, e aponta que 52% dos empreendedores usaram IA em atividades do negócio nas duas semanas anteriores à entrevista. Outros 60% pretendem adotar ou ampliar o uso de inteligência artificial no próximo semestre.

Para Alison Zigulich, CEO do GreatPages, esse comportamento muda a forma como a tecnologia entra na criação de um site.

“Durante muito tempo, criar um site começava pela parte técnica. Antes de pensar no que a empresa queria comunicar, já surgiam dúvidas sobre hospedagem, programação, segurança e configuração. Quando essa complexidade fica concentrada na própria plataforma, o ponto de partida muda. A pessoa consegue começar pelo negócio que precisa apresentar”, afirma.

Apoio técnico, decisão humana

Criar um site com inteligência artificial deixa de ser experimento e passa a acompanhar um comportamento já consolidado nos pequenos negócios, segundo o levantamento do Sebrae. A IA saiu do campo da curiosidade e passou a integrar atividades reais da operação, da comunicação ao marketing, mas a definição de estratégia continua exigindo quem conheça o negócio de perto.