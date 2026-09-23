Jeans na neve? As apostas da moda de esqui para 2027

A roupa escolhida para esquiar precisa enfrentar o frio, o vento e a umidade. Mas, para muita gente, o dia na montanha não termina quando acaba a última descida. Há o almoço, o passeio e o après-ski. É nesse trajeto que a moda de neve vem ganhando mais espaço para o estilo.

Para 2027, a curadoria da Skill to Dress aposta nos tons terrosos. Chocolate, café e caramelo devem aparecer com mais frequência, acompanhados de peças ajustadas, cinturas marcadas e volumes que desenham a silhueta sem atrapalhar os movimentos.

O jeans entra na conversa

O denim já apareceu em coleções da Moncler e da Perfect Moment. A Goldbergh também apresentou seu primeiro denim no outono de 2026. Para usar jeans na pista, porém, não basta levar uma calça comum na mala: as peças de esqui precisam oferecer proteção adequada ao clima e liberdade para se movimentar.

Fora da pista, o material encontra outro espaço. Uma jaqueta ou calça jeans pode entrar no look do après-ski e dar à roupa de viagem um ar menos esportivo. Essa passagem entre a neve e os programas do fim do dia é uma das ideias que devem ganhar força na próxima temporada.

A cartela mais sóbria não deve ser regra para todas as marcas. A aposta da Skill to Dress é que a Goldbergh ainda reserve lugar para cores fortes, mesmo entre marrons e outras nuances terrosas. Seria uma escolha fiel ao estilo da grife e uma surpresa bem-vinda em meio a tantos looks em chocolate.

É assim que a Skill to Dress trabalha sua curadoria: acompanha as coleções internacionais, observa o que faz sentido para quem vai viajar e seleciona peças que funcionem na neve e depois dela.