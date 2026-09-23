Você arrasta a cadeira para se sentar e ouve um arranhão. Semanas depois, o piso de cerâmica está cheio de riscos finos, exatamente onde os pés do móvel encostam. O feltro adesivo para móveis gastou e acumulou sujeira. Em vez de proteger o piso, ele se transformou em uma lixa que arranha a cerâmica a cada movimento.

Por que o feltro adesivo se desgasta?

O feltro é um material macio, feito de fibras de poliéster ou lã prensadas. Ele é colado na base dos pés do móvel com um adesivo de contato. Com o uso, a camada de feltro se comprime e as fibras se desgastam.

O peso do móvel e o atrito constante contra o piso aceleram o processo. Quando o feltro perde a espessura, o adesivo fica exposto e começa a acumular poeira, areia e fiapos. Essa mistura de sujeira e adesivo se transforma em uma pasta abrasiva que risca o piso.

Uma partícula abrasiva por adesivo exposto inesperada domina a casa em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o feltro vira lixa?

Os grãos de areia e poeira ficam presos na superfície do feltro. A cada movimento do móvel, esses grãos são arrastados contra a cerâmica. O piso, que tem acabamento esmaltado, perde o brilho e ganha riscos permanentes.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que o feltro precisa ser trocado?

O problema avisa antes de o piso ficar cheio de riscos. Os sinais aparecem no aspecto do feltro e no comportamento do móvel. Reconhecê-los cedo evita o dano permanente.

Os principais indícios de feltro comprometido são:

Feltro visivelmente fino ou achatado.

Adesivo exposto nas bordas, com sujeira grudada.

Ruído de raspagem ao arrastar o móvel.

Riscos finos no piso ao redor dos pés.

Feltro que se solta ou desloca ao mover a cadeira.

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Como substituir o feltro adesivo corretamente?

Remova o feltro antigo com uma espátula. Limpe o pé do móvel com álcool isopropílico para eliminar resíduos de adesivo, poeira e gordura. A superfície precisa estar seca antes da aplicação.

Corte um pedaço de feltro novo no tamanho exato do pé. Se for autoadesivo, cole pressionando por alguns segundos. Se preferir mais durabilidade, use feltro com base de Teflon ou silicone, que desliza melhor e acumula menos sujeira. A troca deve ser feita a cada seis meses ou ao primeiro sinal de desgaste.

Quais alternativas ao feltro protegem melhor o piso?

Existem outras opções no mercado que duram mais que o feltro comum. A tabela abaixo compara os materiais:

Material Durabilidade Recomendação Feltro comum Fibra de poliéster Baixa, troca a cada 6 meses Alternativa econômica Feltro com Teflon Base deslizante Média, troca anual Melhor deslize Silicone transparente Almofada flexível Alta, troca a cada 2 anos Mais durável

Por que a troca periódica do feltro é indispensável?

O feltro é uma proteção barata, mas temporária. O piso de cerâmica tem esmalte que se risca com facilidade quando entra em contato com partículas abrasivas.

A manutenção do feltro a cada seis meses é um cuidado simples que preserva o piso por muitos anos. Inspecionar os pés dos móveis e substituir o feltro ao primeiro sinal de desgaste evita os riscos que não têm conserto. Um piso bem conservado valoriza o ambiente e evita gastos com substituição.