Você passa o pano na bancada e não nota nada de errado. Meses depois, o fundo do armário está inchado e a madeira começa a desmanchar. O silicone entre frontão e pia descolou com a umidade constante. A água que escorre da louça encontra a fresta e penetra no móvel planejado, estufando o MDF de baixo para cima.
Por que o silicone descola com a umidade constante?
O silicone é um polímero que adere à superfície quando aplicado sobre material limpo, seco e livre de gordura. Em cozinhas, a região entre o frontão e a pia está sempre exposta a respingos, vapor e sabão. Essa combinação degrada a aderência do produto ao longo do tempo.
Além disso, a pia e o frontão se movimentam com a variação de temperatura e o peso da louça. A silicone precisa ser flexível para acompanhar esse movimento sem trincar. Quando o produto perde elasticidade ou foi aplicado sobre superfície úmida, ele se solta e abre caminho para a água.
O que acontece quando a água penetra na fresta?
A água escorre pela abertura e se acumula no fundo do armário. O MDF absorve a umidade pelas bordas não seladas e incha de forma irreversível. O dano começa na parte inferior, onde ninguém vê, e só se torna visível quando a estrutura já está comprometida.
Os três estágios do dano são:
Quais sinais mostram que o silicone está comprometido?
O problema avisa antes de o MDF estufar. A fita de vedação começa a soltar nas pontas, o silicone escurece e surge umidade na junção. Reconhecer os sinais cedo evita a troca do móvel.
Os principais indícios de vedação comprometida são:
- Silicone que se solta ou cede ao pressionar.
- Manchas escuras ou pontos de mofo na junção.
- Umidade no fundo do armário após o uso da pia.
- Cheiro de mofo vindo de dentro do gabinete.
- Bordas do MDF inchadas ou amolecidas.
Como refazer a vedação entre frontão e pia?
A correção exige remover completamente o silicone antigo. Use uma espátula de plástico ou uma lâmina própria, tomando cuidado para não riscar a pedra nem o frontão. Remova todo o resíduo, inclusive a parte que ficou escondida atrás da pia.
Limpe a superfície com álcool isopropílico para eliminar gordura e sabão. A junta precisa estar totalmente seca antes da aplicação. Use silicone sanitário com proteção antifúngica, próprio para áreas úmidas. Aplique em movimento contínuo, pressionando contra as duas superfícies, e alise com espátula de silicone ou o dedo umedecido. Deixe curar por 24 horas sem contato com água.
Quando o dano no móvel já é irreversível?
Se o MDF já estufou, a recuperação raramente compensa. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Silicone solto MDF intacto
|Umidade leve no fundo
|Remover, secar e refazer
|MDF levemente inchado Bordas amolecidas
|Inchaço em pontos isolados
|Secar e avaliar substituição
|MDF estufado e esfarelando Dano estrutural
|Painel deformado e mofo
|Trocar o fundo do gabinete
Por que a vedação entre frontão e pia é essencial?
A frontão e a pia formam uma junção crítica na cozinha. A vedação de silicone é a barreira que impede a água de escorrer para dentro do móvel. O MDF absorve umidade pelas bordas e não se recupera depois de estufar.
Refazer a vedação a cada dois ou três anos, ou antes disso se houver sinais de desgaste, mantém o móvel protegido e a cozinha higiênica. A aplicação correta, com superfície limpa e seca, é o que garante a durabilidade da junta. Um cordão bem feito é discreto e eficaz. Um cordão mal feito é a porta de entrada para a umidade que destrói o armário por dentro.