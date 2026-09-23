Você empurra a janela e ela range. Com o tempo, o movimento fica pesado e a folha começa a travar. O trilho da janela de correr acumulou terra e areia ao longo dos meses. Essa mistura vira uma pasta abrasiva que age como lixa sobre as rodinhas plásticas, desgastando o mecanismo até que ele pare de funcionar.

Por que o trilho acumula terra e areia?

O trilho inferior da janela de correr é uma canaleta aberta. Ele recebe tudo o que o vento traz: poeira, terra, folhas secas e areia. Em regiões com muito vento ou próximas a ruas movimentadas, o acúmulo é rápido.

Além disso, a água da chuva escorre pela canaleta e ajuda a compactar os detritos. Essa mistura úmida, quando seca, forma uma crosta dura que fica presa no fundo do trilho. A janela desliza sobre as rodinhas, e cada passagem esfrega o mecanismo contra essa sujeira.

Uma corrosão por partículas inesperada domina a caixilharia em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que a pasta abrasiva faz com as rodinhas?

As rodinhas da janela de correr são feitas de plástico, náilon ou poliuretano. São materiais resistentes, mas não resistem ao atrito contínuo com areia. A cada movimento, os grãos de terra e areia penetram no rolamento e desgastam a superfície das rodas .

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que o trilho precisa de limpeza?

O problema avisa antes de a janela travar por completo. O movimento fica mais pesado, surge um ruído de raspagem e a folha começa a sair do alinhamento. Reconhecer os sinais cedo evita a troca do mecanismo.

Os principais indícios de trilho comprometido são:

Janela que range ou faz ruído ao deslizar.

Movimento pesado, que exige força para abrir e fechar.

Folha que trava ou sai do trilho com facilidade.

Sujeira visível acumulada na canaleta inferior.

Rodinhas que não giram livremente ao levantar a folha.

Como limpar o trilho da janela de correr?

A limpeza deve ser feita a cada dois ou três meses. Use um aspirador de pó com bico estreito para remover a sujeira solta. Depois, passe uma escova de cerdas duras ou uma escova de dentes velha para soltar a crosta que ficou presa nos cantos .

Para a sujeira mais difícil, use uma espátula de plástico para raspar sem riscar o alumínio. Umedeça um pano com água e sabão neutro e passe no trilho. Seque bem depois para evitar que a umidade atraia mais poeira. Evite produtos abrasivos e palha de aço, que danificam o acabamento do alumínio.

Uma corrosão por partículas inesperada domina a caixilharia em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Como manter as rodinhas em bom estado?

Além da limpeza, a lubrificação periódica ajuda. A tabela abaixo resume os cuidados:

Prática Efeito Recomendação Aspirar a canaleta Limpeza a cada 2 meses Remove areia e terra solta Hábito essencial Lubrificar as rodinhas Óleo leve ou silicone Mantém o rolamento suave Aplicar após a limpeza Substituir rodinhas gastas Quando estiverem travando Devolve o deslize original Peça de reposição barata

Por que a limpeza do trilho é indispensável?

O alumínio do trilho é resistente, mas as rodinhas plásticas são a parte frágil do sistema. A areia acumulada funciona como um abrasivo que acelera o desgaste de qualquer mecanismo móvel.

A manutenção da janela de correr é simples e barata. Limpar o trilho a cada dois meses e lubrificar as rodinhas uma vez por ano mantém o deslize suave por muitos anos. Uma janela que abre e fecha sem esforço é resultado de cuidado constante, não de sorte.