Você liga o chuveiro, o micro-ondas e o secador ao mesmo tempo. A casa inteira apaga. O disjuntor geral desarma porque a corrente total consumida ultrapassou a amperagem máxima da entrada. O dispositivo fez exatamente o que deveria: interrompeu a energia para evitar que a fiação esquente e provoque um incêndio.

Por que o disjuntor geral desarma?

O disjuntor geral é o guardião da instalação. Ele monitora toda a corrente que entra na casa e desliga quando essa corrente excede o limite para o qual foi dimensionado. Esse limite é definido pela concessionária com base na carga contratada e no padrão de entrada.

Quando muitos aparelhos de alto consumo funcionam ao mesmo tempo, a soma das correntes ultrapassa a capacidade do disjuntor. O dispositivo aquece internamente e atua, cortando a energia. A Enel X confirma que a sobrecarga é a causa mais comum de desarme, especialmente em instalações antigas que não foram planejadas para a demanda dos eletrônicos atuais.

Uma interrupção de energia inesperada domina o quadro elétrico em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Quais aparelhos mais contribuem para a sobrecarga?

Alguns equipamentos puxam muita corrente e, quando ligados juntos, ultrapassam o limite da entrada. Os principais vilões são o chuveiro elétrico, o micro-ondas, o secador de cabelo, o ferro de passar e o ar-condicionado.

Os três cenários típicos de sobrecarga são:

Quais sinais mostram que a instalação está sobrecarregada?

O desarme do disjuntor geral é o sinal mais claro. Mas existem outros indícios que aparecem antes do corte total. Reconhecê-los evita que o problema se torne uma emergência.

Os principais indícios de sobrecarga são:

Disjuntor geral que desarma ao ligar aparelhos específicos ao mesmo tempo.

Luzes que piscam ou diminuem quando o chuveiro é ligado.

Disjuntor que aquece no quadro de energia.

Cheiro de queimado perto do quadro.

Desarme que se repete mesmo com poucos aparelhos ligados.

Como diagnosticar e resolver a sobrecarga?

O diagnóstico começa pela observação do padrão de desarme. Se o disjuntor geral cai sempre que um aparelho específico é ligado, o problema pode ser o próprio aparelho ou a combinação de cargas. A Kripal recomenda desligar e desconectar todos os aparelhos, rearmar o disjuntor e religar um por vez para identificar o culpado.

Se o disjuntor permanece ligado sem carga e desarma quando vários aparelhos são acionados juntos, a causa é sobrecarga. A solução definitiva é solicitar o aumento de carga à concessionária, que autoriza a troca do disjuntor e a adequação da fiação.

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Por que nunca se deve trocar o disjuntor por um de maior amperagem?

Trocar o disjuntor geral por um maior sem avaliar a fiação é um erro grave. O disjuntor existe para proteger os cabos. Se o cabo suporta 40 A e você instala um disjuntor de 60 A, o disjuntor não vai desarmar quando a corrente atingir 50 A, mas o cabo vai superaquecer e pode derreter ou causar incêndio.

O Mundo da Elétrica alerta que aumentar a corrente nominal sem redimensionar a instalação retira a proteção adequada dos condutores. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Desarme ocasional Aparelhos ligados juntos Sobrecarga momentânea Distribuir o uso dos aparelhos Desarme frequente Instalação antiga Carga contratada insuficiente Solicitar aumento de carga Desarme com carga baixa Aparelho com defeito Curto-circuito ou fuga Chamar eletricista

Por que o disjuntor geral é a proteção mais importante da casa?

O disjuntor geral é a última barreira contra a sobrecarga. A instalação elétrica foi dimensionada para uma carga específica, e o disjuntor garante que essa carga não seja ultrapassada.

Quando o disjuntor desarma, ele está protegendo a casa. A Neoenergia reforça que o desarme nunca é por acaso: é sempre um aviso de que algo está errado. Respeitar esse aviso e buscar a solução correta é o que mantém a casa segura. Trocar o disjuntor por um maior sem corrigir a causa é trocar a proteção por um risco.