Na Costa Rica, uma área de pastagem degradada recebeu milhares de toneladas de resíduos de laranja e ficou praticamente esquecida. Quando pesquisadores voltaram 16 anos depois, a área tratada com cascas de laranja apresentava uma recuperação marcante, com 176% mais biomassa lenhosa acima do solo no local.

Como 12.000 toneladas de cascas foram parar em uma pastagem?

O experimento aconteceu na Costa Rica, em uma área antes usada como pastagem e marcada por solo compactado, pedregoso e pobre em nutrientes. A ideia era aproveitar resíduos da indústria de suco para testar uma forma incomum de recuperação ambiental.

Em 1998, cerca de 12.000 toneladas métricas de cascas e polpa de laranja foram espalhadas sobre aproximadamente três hectares. O material formou uma camada espessa de resíduos orgânicos, enquanto uma área vizinha permaneceu sem receber o tratamento e serviu de comparação anos depois.

Cascas de laranja ajudaram floresta a voltar na Costa Rica

O que os pesquisadores encontraram quando voltaram 16 anos depois?

O levantamento reunido pela Princeton University encontrou uma transformação ampla. A parcela tratada apresentou mais espécies lenhosas, maior uniformidade entre as árvores, fechamento de copa mais intenso e biomassa acima do solo muito superior à área de controle.

O resultado mais chamativo foi o aumento de 176% na biomassa lenhosa acima do solo em relação à área vizinha. Os pesquisadores também registraram níveis maiores de macronutrientes e micronutrientes no solo, indicando que o efeito não ficou restrito ao crescimento visível da vegetação.

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Por que resíduos de laranja poderiam favorecer a recuperação?

As cascas levaram grande quantidade de matéria orgânica para um terreno degradado. À medida que se decomporam, ajudaram a modificar o ambiente do solo, aumentando nutrientes e criando condições diferentes da pastagem compactada que existia antes, o que favoreceu o estabelecimento de plantas.

Os principais efeitos observados foram:

Mais biomassa: a parcela tratada acumulou muito mais madeira acima do solo.

a parcela tratada acumulou muito mais madeira acima do solo. Mais diversidade: houve aumento na riqueza e na distribuição das espécies lenhosas.

houve aumento na riqueza e na distribuição das espécies lenhosas. Mais cobertura: a copa das árvores fechou mais do que na área que não recebeu os resíduos.

Cascas de laranja ajudaram floresta a voltar na Costa Rica

O estudo prova que qualquer resíduo agrícola pode recuperar uma floresta?

Não. O artigo publicado na Restoration Ecology descreve um caso específico, com tipo de resíduo, clima, solo e histórico de uso próprios. O resultado mostra potencial, mas não permite assumir que qualquer material orgânico terá o mesmo efeito em qualquer ecossistema.

A aplicação também ocorreu dentro de um arranjo controlado, em uma área com condições bem conhecidas. A lição mais útil está na possibilidade de usar resíduos agrícolas como insumo de restauração quando composição, volume e impactos locais são avaliados antes da aplicação.

Por que esse experimento ainda chama tanta atenção décadas depois?

Porque ele transformou um problema de descarte em uma experiência de recuperação ecológica mensurável. O que começou como toneladas de resíduos sobre uma pastagem terminou, anos depois, associado a mais árvores, mais biomassa e solo enriquecido, oferecendo um caso raro de resultado acompanhado por longo prazo.

O episódio também mostra como processos ecológicos podem precisar de tempo para aparecer. As cascas desapareceram muito antes de a floresta amadurecer, mas seus efeitos sobre o terreno continuaram. A diferença registrada 16 anos depois ajuda a explicar por que restauração não pode ser avaliada apenas nos primeiros meses.