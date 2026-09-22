Você corta a grama e, no dia seguinte, as pontas estão brancas ou marrons. O gramado parece doente, e a causa pode estar na lâmina do cortador. As lâminas gastas no cortador perdem o fio e passam a rasgar o tecido vegetal em vez de fatiá-lo. Cada folha cortada fica com uma ferida aberta que seca e abre caminho para doenças.
Por que a lâmina cega rasga em vez de cortar?
Uma lâmina afiada funciona como uma tesoura. Ela separa as fibras da folha com um corte limpo e preciso. Quando o fio se desgasta, o corte deixa de ser limpo. A lâmina passa a bater na folha com a parte cega, esmagando e rasgando o tecido vegetal.
O resultado é uma ponta desfiada e irregular. Essa superfície danificada perde água muito mais rápido do que um corte limpo. A folha seca na extremidade, e o gramado adquire o aspecto esbranquiçado ou marrom que indica estresse.
O que as pontas rasgadas causam ao gramado?
As feridas abertas nas pontas das folhas são portas de entrada para fungos, bactérias e insetos. O gramado fica mais vulnerável a doenças como a mancha marrom e a ferrugem. O sistema radicular também sofre, porque a planta gasta energia para tentar cicatrizar os danos em vez de crescer.
Os três impactos das lâminas cegas são:
Quais sinais mostram que a lâmina precisa ser afiada?
O gramado avisa antes de a lâmina causar danos maiores. Os sinais aparecem no corte e no comportamento do cortador. Reconhecê-los cedo evita o estresse da grama e o desgaste do motor.
Os principais indícios de lâmina cega são:
- Pontas das folhas que ficam marrons um ou dois dias após o corte.
- Altura irregular da grama, com falhas no corte.
- Grumos de grama rasgada deixados para trás.
- Cortador que vibra mais que o normal durante o uso.
- Gramado que parece esbranquiçado ou amarelado depois de cortado.
Como afiar a lâmina do cortador de grama?
A afiação deve ser feita com a lâmina removida e fixada em uma morsa. Use uma lima fina ou uma pedra de amolar, mantendo o ângulo de corte original. É importante remover a mesma quantidade de metal dos dois lados da lâmina para manter o equilíbrio.
Após afiar, verifique o balanceamento colocando o furo central da lâmina em um prego ou chave de fenda. Se um dos lados descer, remova mais material desse lado até que a lâmina fique nivelada. Uma lâmina desbalanceada causa vibração excessiva e pode danificar o motor do cortador.
Com que frequência afiar a lâmina?
A frequência depende do uso e das condições do gramado. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:
|Situação
|Frequência de afiação
|Prioridade
|Uso residencial normal Corte semanal
|A cada 25 horas de uso ou 2 vezes por temporada
|Manutenção padrão
|Após bater em pedras Lâmina com dentes ou amassados
|Imediata
|Alta
|Gramado com pontas marrons Corte irregular visível
|Antes do próximo corte
|Crítica
Por que a afiação é um cuidado essencial?
O cortador de grama depende de uma lâmina afiada para fazer o trabalho corretamente. A lâmina é uma peça de desgaste, e o fio se perde com o uso normal. Afiar ou substituir a lâmina no prazo certo mantém o gramado saudável e evita o estresse que abre caminho para pragas e doenças.
Um gramado cortado com lâmina afiada se recupera mais rápido, resiste melhor ao calor e às pragas e mantém a cor verde uniforme. A manutenção preventiva do cortador é um dos cuidados mais simples e mais negligenciados da jardinagem. Uma lâmina bem afiada é a diferença entre um gramado bonito e um gramado doente.