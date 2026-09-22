Você lava o piso do banheiro com o balde cheio, a água se espalha e fica parada embaixo do armário. Semanas depois, a base do móvel começa a inchar e a pintura a se soltar. O MDF de armário de banheiro absorve a umidade pela parte inferior, que fica em contato direto com o piso molhado. O material estufa de baixo para cima, e o dano só se torna visível quando já está instalado.

Por que o MDF estufa em contato com a água?

O MDF é um painel de fibras de madeira prensadas com resina. A estrutura é densa e uniforme, mas as bordas ficam expostas e absorvem água como uma esponja. Quando a base do armário fica em contato com o piso molhado, a umidade sobe por capilaridade e penetra nas fibras .

A água penetra pelas bordas não seladas e pelas fixações. As fibras incham e o painel perde a forma. Diferente da madeira maciça, que pode secar e voltar parcialmente ao normal, o MDF não se recupera. O dano é permanente.

Uma infiltração inesperada domina o gabinete em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece com o armário quando a umidade sobe?

O estufamento começa na base e avança para cima. A pintura racha, o material se desfaz em camadas e a estrutura perde a resistência. Em casos avançados, o armário pode desabar ou soltar as portas.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que o MDF está estufando?

O dano começa na parte inferior, onde ninguém vê. Os primeiros sinais aparecem na pintura e no encaixe das portas. Reconhecê-los cedo evita a troca do móvel inteiro.

Os principais indícios de MDF comprometido são:

Base do armário inchada ou com ondulações .

Pintura estufada, bolhas ou descascamento na parte de baixo.

Portas que não fecham mais ou que raspam na estrutura.

Cheiro de mofo ou umidade dentro do armário.

Material mole ou esfarelado ao toque na base.

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Como proteger o MDF da umidade do piso?

A prevenção começa na instalação. O armário nunca deve ficar em contato direto com o piso. Use pés reguláveis de plástico ou metal, que elevam a base e permitem a circulação de ar. Se o móvel for suspenso, melhor ainda: ele fica fora do alcance da água da limpeza.

Todas as bordas inferiores do MDF devem ser seladas com fita de borda ou selador de madeira. A vedação impede que a água penetre nas fibras expostas. O rodapé do banheiro também ajuda a conter a água antes que ela alcance o armário.

Quais hábitos de limpeza evitam o problema?

O excesso de água é o principal inimigo do MDF. A tabela abaixo resume as práticas seguras:

Prática Efeito no MDF Recomendação Pano úmido Limpeza leve Sem dano Método ideal para banheiro Balde e rodo Água em excesso Umidade na base Secar imediatamente Água parada sob o móvel Contato prolongado Estufamento permanente Nunca deixar acumular

Quando o armário já está danificado?

Se o MDF já estufou, a recuperação raramente compensa. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Umidade leve Pintura com bolhas pequenas Base ainda firme Lixar, selar e elevar o móvel Estufamento visível Material deformado Ondulações e rachaduras Substituir a base do armário Deterioração profunda MDF esfarelado Material mole e mofo Trocar o móvel

Por que a prevenção é mais barata que o conserto?

O MDF é um material versátil e acessível, mas não tolera umidade prolongada. O armário de banheiro precisa ser instalado com pés que o afastem do piso e com todas as bordas seladas.

A vedação do rodapé e a limpeza com pano úmido, sem excesso de água, mantêm o móvel seco. Um armário de MDF bem protegido dura anos no banheiro sem sinal de estufamento. O cuidado é simples e evita a troca de um móvel inteiro por causa de uma poça de água esquecida no chão.