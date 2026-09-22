O futuro do litoral não pode ser resumido por um único número global. A NASA reuniu projeções do sexto relatório do IPCC em uma ferramenta que permite selecionar pontos do oceano e acompanhar como o nível do mar pode mudar entre 2020 e 2150, comparando cenários e causas físicas em diferentes regiões costeiras.

Por que o nível do mar não sobe da mesma forma em todos os lugares?

A subida do nível do mar resulta de vários processos, incluindo aquecimento da água, perda de gelo e movimentos locais do terreno. Esses fatores não se distribuem igualmente pelo planeta, por isso a mudança observada em uma costa pode diferir bastante daquela registrada em outra.

É justamente essa variação regional que torna os mapas úteis. Em vez de mostrar apenas uma média global, eles permitem observar projeções para pontos específicos e separar as contribuições físicas que empurram o nível do mar para cima ou para baixo em cada região.

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O que a ferramenta da NASA permite consultar até 2150?

O Sea Level Projection Tool da NASA permite clicar em pontos do oceano e obter projeções locais baseadas no sexto relatório de avaliação do IPCC. O período disponível vai de 2020 a 2150 e inclui diferentes cenários futuros.

Além do valor projetado, a ferramenta mostra quais processos contribuem para a mudança em cada lugar. É possível separar componentes ligados ao aquecimento oceânico, geleiras, mantos de gelo e outros fatores, além de baixar dados para análises mais detalhadas.

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Que informações aparecem quando um ponto da costa é selecionado?

Ao escolher uma localização, o sistema apresenta séries temporais e faixas de projeção para os cenários disponíveis. Isso ajuda a enxergar não apenas um número final, mas a trajetória possível ao longo das décadas e a incerteza associada a diferentes futuros de emissões.

Entre os elementos que podem ser comparados estão:

Período: projeções distribuídas entre 2020 e 2150.

projeções distribuídas entre 2020 e 2150. Cenários: diferentes caminhos climáticos produzem resultados distintos ao longo do tempo.

diferentes caminhos climáticos produzem resultados distintos ao longo do tempo. Contribuições: a ferramenta separa processos físicos que influenciam a mudança local do nível do mar.

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Por que as projeções mudam tanto quando o horizonte chega a 2150?

O IPCC mostra que as faixas se ampliam no longo prazo porque o resultado depende do caminho de emissões e da resposta lenta de oceanos e mantos de gelo. Quanto mais distante o horizonte, maior fica a diferença entre cenários.

Isso significa que o mapa não funciona como uma previsão única e fechada. Ele apresenta projeções condicionadas a cenários, mostrando como diferentes combinações de aquecimento e resposta do sistema terrestre podem produzir níveis distintos para a mesma região costeira.

Como esses mapas mudam a forma de pensar o futuro das cidades costeiras?

O principal ganho é sair de uma média planetária e chegar a uma escala mais próxima do planejamento local. Uma cidade pode observar sua própria costa, acompanhar a evolução projetada e entender quais componentes têm maior peso, tornando o risco costeiro mais concreto para decisões de longo prazo.

Os mapas não dizem exatamente onde a água chegará em cada rua, porque inundação depende também de relevo, marés e condições locais. Mas oferecem uma base consistente para acompanhar o nível do mar até 2150 e comparar como diferentes futuros climáticos alteram a pressão sobre cada trecho do litoral.