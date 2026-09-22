Você puxa a ducha para o lado, ela volta sozinha e o cabo se dobra no mesmo ponto de sempre. Meses depois, uma poça d’água aparece embaixo da pia sem explicação. O cabo flexível da ducha higiênica acumula dobras tensionadas no uso diário. Cada movimento força o mesmo ponto até que a parede interna se rompe, liberando água de forma discreta e contínua.

Por que o cabo flexível se dobra nos mesmos pontos?

O cabo flexível é formado por um tubo interno de PVC ou borracha envolto por uma malha metálica de aço inoxidável. Essa estrutura permite que o cabo se movimente, mas não foi projetada para suportar dobras repetidas no mesmo lugar. A Leroy Merlin alerta que durante a instalação o flexível não deve ser torcido, justamente para evitar o rompimento e vazamentos indesejáveis.

Durante o uso, o cabo é puxado em ângulos extremos, torcido e pressionado contra a parede ou o móvel. Cada movimento cria uma tensão que se concentra em um ponto específico. Com o tempo, o tubo interno se enfraquece nesse local, enquanto a malha externa permanece intacta e esconde o dano.

Uma infiltração inesperada domina o banheiro em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o cabo flexível rompe por dentro?

O rompimento do tubo interno é silencioso. A malha de aço inoxidável continua íntegra e não deixa a água escapar por completo, mas o vazamento começa discreto. Gotas se formam na parte de baixo do cabo e escorrem para o piso ou para dentro do gabinete.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que o cabo está comprometido?

O problema avisa antes de se tornar uma inundação. Os sinais aparecem no toque, na aparência e no comportamento da ducha. Reconhecê-los cedo evita o desperdício e o dano ao móvel.

Os principais indícios de cabo flexível comprometido são:

Dobra que permanece marcada mesmo quando o cabo está esticado.

Umidade ou gotas na malha metálica após o uso.

Malha externa com pontos enferrujados ou fios soltos.

Vazamento na conexão entre o cabo e a ducha ou o registro.

Ruído de assobio ou vibração ao abrir a água.

Como usar a ducha higiênica sem forçar o cabo?

A prevenção começa pelos hábitos de uso. Puxe o cabo no mesmo plano do movimento, sem torcer nem dobrar em ângulo reto. Evite pendurar objetos no cabo ou usá-lo como apoio. A recomendação é fechar o registro após cada uso, como indica a norma ABNT NBR 14877.

Na instalação, certifique-se de que o cabo não fica torcido nem pressionado contra arestas vivas. O fabricante de conexões flexíveis orienta verificar periodicamente o estado do trançado e substituir o produto se houver fios rompidos ou desgaste.

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Quando o cabo precisa ser substituído?

O cabo flexível tem vida útil limitada. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Cabo com dobra marcada Ainda funcional Marca visível no ponto de dobra Substituir preventivamente Vazamento discreto Gotas na malha Umidade após o uso Substituir imediatamente Malha danificada Fios rompidos ou ferrugem Estrutura comprometida Trocar sem usar

Por que a substituição periódica evita prejuízos?

O cabo flexível é um componente barato, mas o vazamento que ele causa pode ser caro. A malha metálica esconde o dano interno e faz o vazamento passar despercebido por semanas. Quando a água finalmente aparece, o gabinete, o piso e a parede já podem estar comprometidos.

A manutenção preventiva é simples: ao primeiro sinal de dobra marcada ou umidade na malha, troque o cabo. O custo de uma peça nova é muito menor do que o conserto do móvel e o desperdício de água acumulado. Um cabo em bom estado mantém a ducha segura e o banheiro seco.