Você puxa a ducha para o lado, ela volta sozinha e o cabo se dobra no mesmo ponto de sempre. Meses depois, uma poça d’água aparece embaixo da pia sem explicação. O cabo flexível da ducha higiênica acumula dobras tensionadas no uso diário. Cada movimento força o mesmo ponto até que a parede interna se rompe, liberando água de forma discreta e contínua.
Por que o cabo flexível se dobra nos mesmos pontos?
O cabo flexível é formado por um tubo interno de PVC ou borracha envolto por uma malha metálica de aço inoxidável. Essa estrutura permite que o cabo se movimente, mas não foi projetada para suportar dobras repetidas no mesmo lugar. A Leroy Merlin alerta que durante a instalação o flexível não deve ser torcido, justamente para evitar o rompimento e vazamentos indesejáveis.
Durante o uso, o cabo é puxado em ângulos extremos, torcido e pressionado contra a parede ou o móvel. Cada movimento cria uma tensão que se concentra em um ponto específico. Com o tempo, o tubo interno se enfraquece nesse local, enquanto a malha externa permanece intacta e esconde o dano.
O que acontece quando o cabo flexível rompe por dentro?
O rompimento do tubo interno é silencioso. A malha de aço inoxidável continua íntegra e não deixa a água escapar por completo, mas o vazamento começa discreto. Gotas se formam na parte de baixo do cabo e escorrem para o piso ou para dentro do gabinete.
Os três estágios do dano são:
Quais sinais mostram que o cabo está comprometido?
O problema avisa antes de se tornar uma inundação. Os sinais aparecem no toque, na aparência e no comportamento da ducha. Reconhecê-los cedo evita o desperdício e o dano ao móvel.
Os principais indícios de cabo flexível comprometido são:
- Dobra que permanece marcada mesmo quando o cabo está esticado.
- Umidade ou gotas na malha metálica após o uso.
- Malha externa com pontos enferrujados ou fios soltos.
- Vazamento na conexão entre o cabo e a ducha ou o registro.
- Ruído de assobio ou vibração ao abrir a água.
Como usar a ducha higiênica sem forçar o cabo?
A prevenção começa pelos hábitos de uso. Puxe o cabo no mesmo plano do movimento, sem torcer nem dobrar em ângulo reto. Evite pendurar objetos no cabo ou usá-lo como apoio. A recomendação é fechar o registro após cada uso, como indica a norma ABNT NBR 14877.
Na instalação, certifique-se de que o cabo não fica torcido nem pressionado contra arestas vivas. O fabricante de conexões flexíveis orienta verificar periodicamente o estado do trançado e substituir o produto se houver fios rompidos ou desgaste.
Quando o cabo precisa ser substituído?
O cabo flexível tem vida útil limitada. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Cabo com dobra marcada Ainda funcional
|Marca visível no ponto de dobra
|Substituir preventivamente
|Vazamento discreto Gotas na malha
|Umidade após o uso
|Substituir imediatamente
|Malha danificada Fios rompidos ou ferrugem
|Estrutura comprometida
|Trocar sem usar
Por que a substituição periódica evita prejuízos?
O cabo flexível é um componente barato, mas o vazamento que ele causa pode ser caro. A malha metálica esconde o dano interno e faz o vazamento passar despercebido por semanas. Quando a água finalmente aparece, o gabinete, o piso e a parede já podem estar comprometidos.
A manutenção preventiva é simples: ao primeiro sinal de dobra marcada ou umidade na malha, troque o cabo. O custo de uma peça nova é muito menor do que o conserto do móvel e o desperdício de água acumulado. Um cabo em bom estado mantém a ducha segura e o banheiro seco.