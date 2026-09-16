Quando falta energia, o gerador portátil parece mais protegido na garagem aberta ou debaixo da varanda, mas esses locais ainda podem levar gases de combustão para dentro da casa. A orientação é usar o equipamento somente ao ar livre, a mais de 20 pés, cerca de 6 metros, de portas, janelas e entradas de ventilação.

Por que o gerador não deve ficar na garagem ou na varanda?

O motor do equipamento produz gases de combustão que podem conter monóxido de carbono. Esse gás não tem cheiro nem cor e pode entrar na casa por aberturas próximas. Uma garagem com portão aberto ou uma varanda coberta continuam sendo locais inadequados.

A sensação de ventilação pode enganar porque o fluxo de ar muda com vento, paredes e cobertura. O risco não depende apenas de enxergar fumaça. Exaustão invisível pode se acumular ou ser empurrada para janelas, portas, frestas e entradas de ar do imóvel.

Onde posicionar um gerador portátil com segurança

O que os casos de intoxicação mostram sobre esse risco?

Publicado no American Journal of Preventive Medicine, o estudo Carbon monoxide poisoning from portable electric generators analisou 63 pacientes intoxicados em 37 episódios e encontrou o uso no ambiente doméstico, especialmente em garagens, como situação recorrente.

Os casos reforçam que proximidade e ventilação insuficiente formam uma combinação perigosa. O equipamento costuma ser acionado justamente em quedas de energia ou lugares remotos, quando a família pode permanecer muitas horas no imóvel e depender do equipamento durante a noite.

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A que distância o gerador deve ficar da casa?

A orientação atual é operar o equipamento somente do lado de fora e a mais de 20 pés de janelas, portas e entradas de ventilação. Isso equivale a pouco mais de 6 metros, com o escapamento direcionado para longe da construção.

Antes de ligar, vale conferir quatro pontos básicos:

Distância: mantenha mais de 6 metros das aberturas da casa.

mantenha mais de 6 metros das aberturas da casa. Escapamento: aponte a saída dos gases para longe do imóvel.

aponte a saída dos gases para longe do imóvel. Área aberta: não use garagem, porão, varanda ou espaço parcialmente fechado.

não use garagem, porão, varanda ou espaço parcialmente fechado. Detector de CO: mantenha um detector funcional dentro da residência.

Onde posicionar um gerador portátil com segurança

Por que abrir portas e janelas não resolve?

Uma porta de garagem aberta não transforma aquele espaço em área externa. O monóxido de carbono pode atingir níveis perigosos mesmo quando existe alguma circulação de ar. Além disso, vento e diferenças de pressão podem empurrar a exaustão de volta para a casa.

O mesmo raciocínio vale para varandas e carports. Cobertura, paredes laterais e proximidade de janelas reduzem a segurança. Também é importante proteger o equipamento da chuva sem colocá-lo em local fechado, sempre seguindo as instruções específicas do fabricante para operação em tempo úmido.

O que fazer se alguém começar a passar mal durante o uso?

Dor de cabeça, tontura, fraqueza, náusea, confusão ou sonolência durante o funcionamento do equipamento podem indicar exposição ao monóxido de carbono. A prioridade é sair para o ar livre e buscar atendimento de emergência, sem permanecer no imóvel tentando localizar a origem do gás.

A prevenção começa na instalação temporária: longe da casa, ao ar livre e com o escape voltado para fora. Em propriedades rurais, onde o equipamento pode funcionar por muitas horas após uma queda de energia, essa distância precisa ser planejada antes da emergência, não improvisada no escuro.