Saturno voltou a chamar atenção porque o Hubble registrou uma onda de 10 lados ao redor do polo sul. A forma lembra o velho hexágono do norte, mas não é igual. Como ela parece recente e ficou ausente nas imagens da era Cassini, os astrônomos agora tentam descobrir por que surgiu agora.

O que apareceu no polo sul de Saturno?

As observações descritas pela NASA mostraram uma grande onda atmosférica com 10 lados contornando o polo sul. Ela não parece um desenho artificial sobreposto, e sim uma forma produzida pelas próprias nuvens e correntes do planeta.

Outro ponto importante é que a estrutura atravessa múltiplas camadas da atmosfera. Isso indica que não se trata só de uma mancha superficial. O padrão parece estar ligado a um jato polar robusto, com profundidade e organização suficientes para aparecer em observações diferentes.

O decágono no polo sul de Saturno observado pelo Hubble

Em que esse decágono se parece e difere do hexágono do norte?

A comparação nasce porque Saturn’s hexagon é um dos padrões atmosféricos mais famosos do Sistema Solar. Ele fica no polo norte, tem seis lados bem marcados e vem sendo observado desde a era das missões Voyager.

A semelhança está na geometria regular ao redor de um polo. A diferença está no número de lados e na idade aparente. Enquanto o hexágono do norte resiste há mais de 40 anos, o decágono do sul parece ter surgido recentemente e ainda pode estar em fase de fortalecimento.

Como o Hubble conseguiu acompanhar essa formação ao longo do tempo?

O valor do Hubble está na repetição. Ao juntar imagens anuais do programa OPAL, os pesquisadores conseguiram notar sinais discretos desde 2023, antes de a forma ficar evidente. Foi esse histórico que permitiu dizer que a estrutura parece estar se organizando com o tempo.

A leitura detalhada também aparece no material do STScI, o instituto que opera a ciência do telescópio. Como Saturno voltou a exibir melhor o polo sul nas mudanças sazonais, a janela de observação ficou mais favorável para seguir esse desenvolvimento.

O decágono no polo sul de Saturno observado pelo Hubble

Que perguntas essa nova onda abre sobre a atmosfera do planeta?

O surgimento recente levanta dúvidas sobre o motor por trás da forma. Se o planeta tem uma certa simetria entre norte e sul, por que o polo sul não mostrou antes uma estrutura equivalente, e por que ela apareceu agora com 10 lados, não com seis?

As perguntas centrais hoje passam por estes pontos:

Origem: o que dispara uma onda regular num jato polar?

o que dispara uma onda regular num jato polar? Profundidade: até onde a estrutura desce na atmosfera de Saturno ?

até onde a estrutura desce na atmosfera de ? Duração: ela vai se estabilizar ou desaparecer em poucos anos?

ela vai se estabilizar ou desaparecer em poucos anos? Comparação: por que o sul formou um decágono e o norte mantém um hexágono?

O que observar daqui para frente em Saturno?

As próximas campanhas devem mostrar se a forma continua ficando mais nítida ou se muda de novo. Esse acompanhamento é o que pode separar um padrão passageiro de uma assinatura atmosférica duradoura, parecida com a do polo norte.

Saturno já era um laboratório natural para estudar jatos e vórtices gigantes, e agora ganhou mais uma peça intrigante. Se o decágono persistir, ele pode virar um novo marco da meteorologia planetária. Se enfraquecer, ainda assim terá mostrado um raro momento de nascimento de uma grande estrutura atmosférica.