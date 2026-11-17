Resumo O que é: Queimação atrás do osso do peito (pirose) associada ao retorno de alimento ou líquido ácido do estômago em direção ao esôfago e à garganta.

Pode indicar: Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), quadro crônico ligado ao relaxamento inadequado do esfíncter esofágico inferior que exige investigação clínica.

Quando buscar ajuda: Quando os sintomas ocorrem duas ou mais vezes por semana, prejudicam o sono ou vêm acompanhados de dificuldade para engolir e perda de peso.

Sentir azia persistente depois do almoço e perceber o retorno de alimento ou líquido amargo até a garganta pode indicar a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Embora um episódio isolado após refeições pesadas seja frequente, a repetição desse quadro sinaliza que o ácido gástrico está agredindo continuamente a mucosa do esôfago.

Por que o esfíncter esofágico inferior falha e permite o retorno do ácido gástrico?

Entre o final do esôfago e a entrada do estômago existe um anel muscular chamado esfíncter esofágico inferior, que funciona como uma válvula unidirecional. Ele se abre para permitir a passagem dos alimentos engolidos e logo se fecha para impedir que o suco gástrico suba.

Na doença do refluxo gastroesofágico, essa válvula passa a sofrer relaxamentos transitórios fora de hora ou perde parte de sua pressão de fechamento. Quando o estômago está cheio e distendido, o conteúdo ácido retorna para o esôfago, cuja mucosa não possui a mesma camada protetora do estômago, provocando a queimação conhecida como pirose e a regurgitação.

Pigarro e rouquidão podem aparecer em pessoas com refluxo, embora também tenham outras causas possíveis. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sintomas acompanham a azia e a regurgitação além da queimação no peito?

Além da ardência que sobe do estômago em direção ao pescoço após as refeições, o refluxo gastroesofágico costuma provocar manifestações digestivas e também sintomas na região da garganta e das vias aéreas. Entre os sinais associados mais frequentes estão:

Regurgitação ácida ou alimentar: sensação de líquido quente, amargo ou restos de comida voltando à boca sem esforço de vômito, principalmente ao se abaixar ou deitar.

sensação de líquido quente, amargo ou restos de comida voltando à boca sem esforço de vômito, principalmente ao se abaixar ou deitar. Tosse seca persistente: irritação na laringe e na faringe causada por microaspirações de vapor ácido, que costuma piorar durante a noite.

irritação na laringe e na faringe causada por microaspirações de vapor ácido, que costuma piorar durante a noite. Rouquidão e pigarro matinal: inflamação das pregas vocais provocada pelo contato recorrente com o conteúdo gástrico durante o sono.

inflamação das pregas vocais provocada pelo contato recorrente com o conteúdo gástrico durante o sono. Sensação de bola na garganta: desconforto conhecido clinicamente como globus faríngeo, acompanhado de necessidade constante de engolir saliva.

desconforto conhecido clinicamente como globus faríngeo, acompanhado de necessidade constante de engolir saliva. Dor torácica não cardíaca: aperto ou queimação atrás do osso esterno que pode simular dor no coração e exige avaliação médica para exclusão de causas cardiovasculares.

O que as diretrizes brasileiras mostram sobre hábitos alimentares e agravamento do refluxo?

De acordo com orientações educativas da Federação Brasileira de Gastroenterologia, a doença do refluxo gastroesofágico é uma das queixas digestivas mais comuns nos consultórios brasileiros e está diretamente associada ao aumento da pressão intra-abdominal e ao retardo do esvaziamento do estômago.

A entidade destaca que refeições muito volumosas, excesso de gorduras, frituras, café, bebidas alcoólicas, refrigerantes e o hábito de deitar logo após comer favorecem a abertura do esfíncter esofágico. O excesso de peso na região abdominal e o tabagismo também reduzem a eficiência dessa barreira antirrefluxo e intensificam os episódios após o almoço e o jantar.

Pontos-chave sobre o refluxo gastroesofágico e a investigação clínica 🩺 Exame diagnóstico Endoscopia digestiva alta Avalia diretamente a mucosa do esôfago e do estômago para identificar esofagite erosiva, hérnia de hiato ou complicações associadas. ⏱️ Intervalo preventivo 2 a 3 horas Espera recomendada antes de deitar Manter o tronco erguido após o almoço ou o jantar facilita o esvaziamento gástrico por gravidade e reduz a exposição ácida noturna. 👨‍⚕️ Especialidade indicada Consulta com gastroenterologista O especialista define se há indicação de pHmetria esofágica, ajusta a terapia supressora de ácido e orienta mudanças comportamentais.

Quais outras condições além da DRGE provocam azia e retorno alimentar?

Nem toda queimação pós-refeição corresponde apenas ao refluxo ácido típico, motivo pelo qual o diagnóstico diferencial feito por um gastroenterologista é essencial para escolher o tratamento adequado. Entre as condições que podem gerar sintomas semelhantes estão:

Hérnia de hiato: deslocamento de uma pequena porção do estômago através do diafragma em direção ao tórax, comprometendo o suporte anatômico do esfíncter esofágico.

deslocamento de uma pequena porção do estômago através do diafragma em direção ao tórax, comprometendo o suporte anatômico do esfíncter esofágico. Dispepsia funcional: sensação persistente de estufamento, saciedade precoce e desconforto na parte superior do abdômen sem lesões visíveis nos exames endoscópicos.

sensação persistente de estufamento, saciedade precoce e desconforto na parte superior do abdômen sem lesões visíveis nos exames endoscópicos. Gastrite ou úlcera péptica: inflamação ou ferida no revestimento do estômago ou do duodeno que provoca dor em queimação ligada ao jejum ou à alimentação.

inflamação ou ferida no revestimento do estômago ou do duodeno que provoca dor em queimação ligada ao jejum ou à alimentação. Distúrbios da motilidade esofágica: alterações nas contrações coordenadas do esôfago, como acalásia ou espasmo esofágico, que dificultam a descida do bolo alimentar.

A avaliação médica ajuda a investigar a causa da azia recorrente e definir quando exames complementares são necessários. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a azia pede consulta com gastroenterologista ou atendimento de urgência?

Agende uma avaliação com um gastroenterologista sempre que a azia ou a regurgitação acontecerem duas ou mais vezes por semana, acordarem você durante a noite, não melhorarem com ajustes alimentares ou exigirem uso contínuo de antiácidos e inibidores de bomba de prótons. O acompanhamento médico evita complicações como a esofagite erosiva, o estreitamento do esôfago e o chamado esôfago de Barrett.

Busque atendimento médico imediato ou acione o SAMU (192) se a queimação no peito vier acompanhada de dor opressiva irradiada para o braço esquerdo, costas, pescoço ou mandíbula, falta de ar, suor frio ou tontura, pois esses sinais podem indicar infarto agudo do miocárdio. Também exigem investigação médica prioritária sinais de alarme digestivos como dificuldade ou dor para engolir (disfagia), vômitos persistentes, vômito com sangue, fezes escuras como borra de café e perda de peso sem causa aparente.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.