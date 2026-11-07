Resumo O que é: A parestesia periférica caracterizada por agulhadas, dormência ou sensação de queimadura nos pés e nas mãos.

Pode indicar: Deficiência de cobalamina (vitamina B12) e consequente degradação da camada protetora dos nervos sensitivos.

Quando buscar ajuda: Diante de dormência persistente, perda de equilíbrio ou fraqueza muscular nas pernas ao caminhar.

A sensação de formigamento nas mãos e nos pés, tecnicamente chamada de parestesia, é um sintoma neurológico frequente que muitas vezes é ignorado ou associado apenas a posições desconfortáveis do corpo. No entanto, quando essa alteração de sensibilidade surge de forma simétrica e contínua, ela pode sinalizar uma importante queda nos níveis circulantes de cobalamina.

Por que a falta de cobalamina compromete a bainha de mielina dos nervos?

O organismo humano depende da vitamina B12 como um cofator enzimático essencial para a síntese da bainha de mielina, a camada de gordura e proteína que reveste e isola eletricamente os axônios das células nervosas. Essa capa protetora garante que os impulsos elétricos elétricos trafeguem em alta velocidade da medula espinhal até a ponta dos dedos.

Quando ocorre a hipovitaminose B12, o metabolismo da mielinização é interrompido, levando ao acúmulo do composto ácido metilmalônico e à desestruturação gradual desse isolante natural. Esse processo degenerativo, conhecido clinicamente como desmielinização, expõe as fibras sensitivas a curtos-circuitos bioquímicos. Como resultado direto, os nervos periféricos passam a disparar sinais erráticos ao cérebro, traduzidos em dormência contínua e agulhadas.

Dormência e formigamento persistentes podem interferir em atividades cotidianas e merecem investigação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sintomas neurológicos acompanham as alterações de sensibilidade?

As manifestações da carência de cobalamina costumam evoluir de forma lenta e progressiva ao longo de meses ou anos. Inicialmente, o paciente percebe alterações em formato de luva e meia, nas quais o desconforto afeta primeiro as extremidades inferiores e, posteriormente, as superiores.

À medida que a lesão axonal avança, outros sinais do sistema nervoso central e periférico passam a acompanhar o quadro sensitivo inicial:

Diminuição da sensibilidade profunda: dificuldade de perceber objetos ao toque ou identificar a temperatura de superfícies.

dificuldade de perceber objetos ao toque ou identificar a temperatura de superfícies. Perda de propriocepção: sensação de pisar em algodão ou incapacidade de reconhecer a posição das articulações sem olhar para os pés.

sensação de pisar em algodão ou incapacidade de reconhecer a posição das articulações sem olhar para os pés. Ataxia sensorial: instabilidade ao caminhar e desequilíbrio, que se intensifica em ambientes escuros ou ao fechar os olhos.

instabilidade ao caminhar e desequilíbrio, que se intensifica em ambientes escuros ou ao fechar os olhos. Dor neuropática: sensações repentinas de choque elétrico, queimadura local ou hipersensibilidade ao simples contato com roupas.

sensações repentinas de choque elétrico, queimadura local ou hipersensibilidade ao simples contato com roupas. Fadiga neurológica e lentidão mental: associação com esquecimentos frequentes, névoa cerebral e oscilações de humor.

O que as diretrizes científicas do NIH revelam sobre a lesão nos nervos?

A fundamentação clínica sobre o impacto biológico da cobalamina demonstra que os danos neurológicos ocorrem paralelamente ou até mesmo de forma independente das alterações sanguíneas clássicas. De acordo com as diretrizes do National Institutes of Health (NIH), entre 20% e 30% dos pacientes com complicações neurológicas por deficiência de vitamina B12 apresentam índices normais de hemoglobina, sem sinal evidente de anemia megaloblástica nos primeiros exames.

O documento técnico do órgão de pesquisa norte-americano destaca que a cobalamina atua na conversão da homocisteína em metionina, processo fundamental para manter a saúde do tecido cerebral e da medula. A elevação dos níveis plasmáticos de homocisteína e ácido metilmalônico serve como marcador precoce do sofrimento metabólico dos tecidos antes mesmo que a queda da B12 sérica total seja detectada na rotina laboratorial.

Saiba mais sobre esse sinal 📊 Dado científico 30% Lesão neurológica sem anemia Até 30% dos pacientes desenvolvem danos nervosos pela falta de cobalamina sem apresentar alterações no hemograma inicial. 🩺 Exame diagnóstico Dosagem de ácido metilmalônico O teste metabólico de MMA identifica a deficiência celular de B12 mesmo quando os níveis sanguíneos totais parecem limítrofes. ⚠️ Quando procurar ajuda Perda de força ou desequilíbrio Dificuldade para caminhar ou descoordenação motora exigem investigação urgente com neurologista ou hematologista.

Quais fatores prejudicam a absorção de B12 e exigem exames de sangue?

A absorção da vitamina B12 exige um processo gastrintestinal complexo. Para ser aproveitada pelo organismo, a cobalamina ingerida na dieta precisa se ligar ao fator intrínseco, uma proteína produzida pelas células parietais do estômago, antes de ser absorvida na porção final do intestino delgado (íleo terminal).

Diferentes condições clínicas podem interromper essa engrenagem metabólica e levar à neuropatia por má absorção:

Anemia perniciosa: doença autoimune em que o corpo destrói as células estomacais produtoras do fator intrínseco.

doença autoimune em que o corpo destrói as células estomacais produtoras do fator intrínseco. Cirurgias bariátricas ou ressecções intestinais: procedimentos cirúrgicos que reduzem a área de contato ou a acidez gástrica necessária.

procedimentos cirúrgicos que reduzem a área de contato ou a acidez gástrica necessária. Uso prolongado de medicamentos: tratamento contínuo com inibidores de bomba de prótons (como omeprazol) ou antidiabéticos orais (como metformina).

tratamento contínuo com inibidores de bomba de prótons (como omeprazol) ou antidiabéticos orais (como metformina). Dietas estritamente vegetarianas sem suplementação: ausência prolongada de fontes animais (carnes, ovos e laticínios) sem o devido acompanhamento nutricional.

ausência prolongada de fontes animais (carnes, ovos e laticínios) sem o devido acompanhamento nutricional. Doenças inflamatórias intestinais: quadros como doença de Crohn ou doença celíaca que afetam a mucosa do íleo terminal.

Exames laboratoriais e avaliação clínica ajudam a investigar a deficiência de vitamina B12 e suas possíveis consequências — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando as alterações de marcha e a fraqueza exigem atendimento neurológico?

Embora a parestesia inicial possa se estabilizar com a reposição adequada de vitamina B12 por via oral ou intramuscular, adiar o diagnóstico aumenta substancialmente o risco de lesões nervosas irreversíveis. O estiramento prolongado do sofrimento axonal pode degenerar as colunas posteriores da medula espinhal.

A consulta com um neurologista ou hematologista deve ser agendada sem demora ao notar sensações persistentes de agulhadas nas pernas. Além disso, a busca por atendimento médico imediato ou pronto-socorro é fundamental caso surjam os seguintes sinais de urgência neurológica:

Instabilidade severa ou incapacidade de se manter em pé sem apoio.

Perda súbita ou progressiva de força muscular nas pernas ou braços.

Dificuldades no controle da bexiga ou do intestino (incontinência ou retenção).

Dormência que se espalha rapidamente para o tronco ou abdômen.

Confusão mental aguda acompanhada de alterações motoras.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.