- O que é: A desidratação é a redução do volume ideal de água no organismo, comprometendo o transporte de nutrientes e o fluxo sanguíneo.
- Pode indicar: Ingestão hídrica insuficiente, perdas por suor excessivo, quadros infecciosos gastrointestinais ou alteração na filtração renal.
- Quando buscar ajuda: Procure atendimento imediato diante de tontura severa ao levantar, confusão mental ou ausência de urina por mais de 8 horas.
A desidratação ocorre quando a perda de água e sais minerais pelo organismo supera a quantidade ingerida ao longo do dia. Esse desequilíbrio reduz a volemia, termo médico usado para descrever o volume total de sangue em circulação nos vasos sanguíneos.
O que acontece no sangue e nos rins quando o corpo fica sem água?
A água representa cerca de 60% da massa corporal de um adulto e atua como o principal meio de transporte de oxigênio, eletrólitos e resíduos metabólicos. Quando a ingestão cai, a concentração de sódio e outras substâncias no plasma sanguíneo se eleva, aumentando a osmolalidade plasmática.
Essa mudança química é detectada por receptores localizados no hipotálamo, a região do cérebro responsável por controlar a temperatura interna e o apetite. Como resposta, o cérebro dispara o sinal consciente da sede e estimula a liberação do hormônio antidiurético no sangue.
Quais sintomas acompanham a queda de água no organismo?
Os sinais do déficit de água variam conforme a intensidade da perda hídrica e a velocidade com que o líquido foi eliminado. Em fases iniciais, a sede não é o único indicador, já que a perda de flexibilidade dos tecidos e alterações vasculares surgem antes da sensação de boca seca.
Identificar o conjunto de sintomas ajuda a diferenciar um cansaço passageiro de um quadro de desidratação instalada que exige reposição imediata de líquidos e eletrólitos.
- Urina em tom âmbar ou castanho: reflete a tentativa severa dos rins de reter líquidos no sistema circulatório.
- Queda da elasticidade da pele: a diminuição do turgor cutâneo faz com que a pele demore a voltar ao estado normal após ser levemente pinçada.
- Tontura e hipotensão ortostática: a redução do volume de sangue causa queda na pressão arterial ao ficar em pé rapidamente.
- Cãibras e fraqueza muscular: ocorrem pelo desequilíbrio das concentrações de sódio, potássio e magnésio nas fibras musculares.
- Boca seca e ausência de lágrimas: redução direta na atividade das glândulas salivares e lacrimais para poupar o volume hídrico corporal.
O que a pesquisa científica revela sobre o impacto da falta de água no cérebro e na pressão?
Estudos clínicos demonstraram que a perda de apenas 1% a 2% do peso corporal em água é suficiente para prejudicar o desempenho cognitivo, a memória de curto prazo e a capacidade de concentração em adultos jovens e idosos.
Segundo dados de pesquisas clínicas revisadas e publicadas na revista Journal of the American College of Nutrition, o déficit leve de água altera a irrigação do córtex cerebral e induz o estresse vascular, elevando a percepção de dor de cabeça e reduzindo o tempo de reação físicaDiretrizes da Sociedade Brasileira de Nefrologia ressaltam que episódios recorrentes de desidratação ao longo dos anos aumentam o risco de cálculo renal e aceleram o declínio da taxa de filtração glomerular em indivíduos vulneráveis.
Uma redução hídrica correspondente a apenas 2% do peso corporal altera a memória imediata e a velocidade de raciocínio.
Exames de sangue laboratoriais medem a função dos rins e detectam se a falta de água provocou acúmulo de toxinas sanguíneas.
Passar mais de 8 horas sem conseguir urinar é indício grave de desidratação severa e risco de insuficiência renal aguda.
Quais fatores e condições médicas aceleram a perda de líquidos?
Nem sempre a desidratação decorre unicamente de esquecer de beber água. Diversas situações ambientais, hábitos diários e condições de saúde aceleram a eliminação de água ou prejudicam a percepção biológica da sede.
Entender a causa primária é indispensável para adotar a estratégia correta de reidratação, que pode exigir soluções de reidratação oral enriquecidas com eletrólitos em vez de água pura.
- Gastroenterite aguda: vômitos frequentes e diarreia profusa eliminam grandes volumes de líquidos e eletrólitos em poucas horas.
- Exposição ao calor e esforço físico: a transpiração intensa elimina água para resfriar a pele, aumentando a demanda diária do corpo.
- Idade avançada: idosos passam por uma diminuição natural dos receptores cerebrais de sede, correndo maior risco involuntário de desidratação.
- Uso de medicamentos diuréticos: prescritos para hipertensão, esses remédios aumentam a excreção urinária de sódio e água pelos rins.
- Diabetes mellitus descompensado: o excesso de glicose no sangue provoca diurese osmótica, fazendo o paciente urinar com frequência excessiva.
Quando a falta de água vira emergência e exige atendimento de urgência?
Em fases leves e moderadas, a desidratação pode ser corrigida em casa com o aumento gradual na ingestão de água, água de coco ou soro caseiro. Contudo, quando a perda de fluidos compromete a pressão arterial de maneira crônica, o quadro pode evoluir para o choque hipovolêmico.
A avaliação por um clínico geral ou nefrologista é necessária quando o paciente apresenta tonturas frequentes ao se movimentar ou não consegue reter líquidos por conta de enjoo contínuo. Nesses episódios, exames laboratoriais avaliam os níveis de sódio e potássio no sangue.
Buscando preservar a vida, o atendimento de emergência em pronto-socorro ou o acionamento do SAMU (192) é indispensável ao notar sinais de alerta grave:
- Confusão mental, desorientação no tempo e espaço ou sonolência excessiva.
- Olhos fundos, lábios rachados com sangramento e ausência total de suor em ambiente quente.
- Pulso rápido e fraco combinado a extremidades frias e arroxeadas nas mãos ou pés.
- Mais de 8 horas seguidas sem eliminação de urina em crianças ou adultos.
- Frequência cardíaca acelerada mantida em repouso mesmo após tentar ingerir água.
Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.