Resumo O que é: Aumento difuso e repentino no desprendimento diário de fios durante a lavagem ou escovação.

Pode indicar: Deficiência severa de ferro, disfunções na tireoide (como hipotireoidismo) ou eflúvio telógeno pós-estresse.

Quando buscar ajuda: Quando a perda ultrapassar 100 fios por dia, persistir por mais de 3 meses ou provocar redução visível do volume.

A perda diária de cabelos é um processo fisiológico natural, mas o aumento repentino no volume de fios caídos no travesseiro, no banho ou na escova costuma gerar apreensão imediata. Em mulheres de diversas faixas etárias, a queda de cabelo acentuada não é apenas uma questão estética, funcionando com frequência como um indicador biológico de desequilíbrios internos no organismo.

Como as alterações no ciclo do folículo piloso provocam a queda intensa dos fios?

Cada fio de cabelo passa por um ciclo contínuo dividido em três fases distintas: a fase anágena (crescimento ativo), a fase catágena (transição ou repouso) e a fase telógena (desprendimento e queda). Em condições normais de saúde, cerca de 85% a 90% dos fios encontram-se na etapa de crescimento, enquanto apenas uma pequena fração se prepara para cair naturalmente.

Quando o organismo enfrenta um estresse físico ou metabólico acentuado, esse equilíbrio delicado se rompe. O estresse força a transição precoce de uma grande quantidade de folículos da fase de crescimento direto para a fase de queda. Esse fenômeno clínico é conhecido como eflúvio telógeno, onde o cabelo se desprende em massa aproximadamente dois a três meses após o evento desencadeante original.

A avaliação dermatológica ajuda a investigar o padrão da queda e identificar possíveis alterações no couro cabeludo. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais no couro cabeludo e no corpo costumam acompanhar o afinamento capilar?

O sinal mais evidente da alteração é a percepção de um rabo de cavalo com menor densidade ou a visibilidade maior do couro cabeludo ao dividir os cabelos. No entanto, a queda raramente ocorre sem outros indícios metabólicos associados que ajudam a direcionar o diagnóstico clínico.

É importante observar se a perda de cabelo vem acompanhada por sintomas sistêmicos no dia a dia, tais como:

Unhas fracas e quebradiças com estrias longitudinais ao longo da lâmina ungueal;

com estrias longitudinais ao longo da lâmina ungueal; Fadiga persistente e indisposição sem causa aparente relacionada ao sono;

sem causa aparente relacionada ao sono; Descamação ou sensibilidade aumentada na região parietal e frontal do couro cabeludo;

na região parietal e frontal do couro cabeludo; Pele ressecada ou palidez cutânea notada nas mucosas dos olhos;

cutânea notada nas mucosas dos olhos; Alterações de peso involuntárias ou episódios recorrentes de sensação de frio extremo.

O que dizem os estudos sobre a relação entre ferritina baixa e a saúde capilar?

A investigação científica demonstra que a matriz do folículo piloso é um dos tecidos de maior atividade celular do corpo humano, necessitando de um aporte constante de oxigênio e nutrientes essenciais para se manter ativa. A falta de micronutrientes específicos afeta diretamente essa produção celular rápida.

De acordo com posicionamentos de referência da Sociedade Brasileira de Dermatologia e achados analíticos divulgados na base médica PubMed (NCBI), a reserva inadequada de ferro no organismo é uma das causas reversíveis mais frequentes para o desabastecimento da raiz capilar. Níveis de ferritina sérica abaixo de 70 ng/mL são associados pela literatura trichológica à interrupção prematura da fase anágena, acelerando o desprendimento dos fios antes que atinjam o comprimento total.

Saiba mais sobre esse sinal 📊 Dado científico 70 ng/mL Nível mínimo de ferritina recomendado Valores de reserva de ferro abaixo desse patamar reduzem a fase de crescimento folicular e inflamam a matriz. 🩺 Exame diagnóstico Tricoscopia e painel hormonal completo A avaliação dermatoscópica direta amplia o couro cabeludo para diferenciar perda difusa de alopecia androgenética. ⚠️ Quando procurar ajuda 12 semanas Duração máxima tolerável sem investigação Se a queda expressiva persistir por mais de três meses consecutivos, a consulta médica torna-se indispensável.

Quais são as causas metabólicas e hormonais mais prováveis para o problema?

A perda acentuada de cabelo em mulheres pode decorrer de diferentes origens clínicas. Identificar a hipótese correta exige afastar fatores temporários e avaliar marcadores sistêmicos em consulta laboratorial.

Disfunções da tireoide: Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo desregulam os níveis hormonais de TSH e T4 livre , resultando em fios secos, finos e com queda difusa constante;

Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo desregulam os níveis hormonais de , resultando em fios secos, finos e com queda difusa constante; Deficiências nutricionais: Baixa ingestão ou má absorção de ferro, zinco, vitamina D e proteínas prejudica a queratinização do cabelo;

Baixa ingestão ou má absorção de ferro, zinco, vitamina D e proteínas prejudica a queratinização do cabelo; Alopecia androgenética feminina: Miniaturização progressiva dos fios estimulada pela predisposição genética e ação dos andrógenos, afinando a risca central do couro cabeludo;

Miniaturização progressiva dos fios estimulada pela predisposição genética e ação dos andrógenos, afinando a risca central do couro cabeludo; Flutuações hormonais: Alterações decorrentes do pós-parto, interrupção de anticoncepcionais orais ou transição para a menopausa.

Alterações nutricionais e hormonais estão entre os fatores que podem ser investigados em casos de queda persistente. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a queda de cabelo exige consulta com especialista ou atendimento médico de urgência?

Embora a maioria dos casos de eflúvio telógeno seja benigna e reversível após a correção da causa base, determinados sinais exigem atenção especializada célere. Agendar uma consulta com um dermatologista ou endocrinologista é fundamental para evitar a perda definitiva de densidade folicular e descartar patologias autoimunes.

Procure avaliação médica imediata se a perda capilar for acompanhada de lesões avermelhadas ou dolorosas no couro cabeludo, descamação intensa com secreção, manchas redondas completamente sem cabelo (alopecia areata) ou sintomas sistêmicos graves como febre prolongada, dores articulares e fraqueza muscular extrema.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.