Resumo O que é: Formação de bolhas, lesões e feridas dolorosas na pele e mucosas após atritos leves ou traumas mínimos.

Pode indicar: Epidermólise bolhosa, uma doença genética rara caracterizada pela deficiência de proteínas de ancoragem cutânea.

Quando buscar ajuda: Avaliação dermatológica imediata ao notar bolhas recém-nascidas ou sinais de infecção e febre em feridas abertas.

A fragilidade cutânea extrema em recém-nascidos e crianças pequenas, popularmente conhecida como pele de borboleta, pode ser um dos primeiros sinais de epidermólise bolhosa. A condição faz com que atritos corriqueiros do dia a dia, como o roçar de uma etiqueta de roupa ou um abraço um pouco mais firme, provoquem o aparecimento imediato de bolhas e feridas dolorosas na pele.

Por que a alteração no colágeno tipo VII causa bolhas no tecido cutâneo?

A pele humana é formada por duas camadas principais: a epiderme, que é a camada mais externa, e a derme, localizada logo abaixo. Em indivíduos saudáveis, essas estruturas são firmemente unidas por fibras de ancoragem compostas por proteínas específicas, como o colágeno tipo VII e a laminina.

Na epidermólise bolhosa, mutações genéticas impedem a produção adequada ou a síntese correta dessas proteínas de adesão. Sem essa “cola” biológica, qualquer pressão mecânica faz com que a epiderme se descole da derme, preenchendo o espaço resultante com fluido e formando as bolhas características da condição.

Dependendo do subtipo, a epidermólise bolhosa também pode afetar mãos, boca e outras mucosas. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais complicações mucosas acompanham as lesões da epidermólise bolhosa?

Embora as feridas visíveis no corpo chamem mais atenção, a fragilidade estrutural da doença não se limita à superfície externa. As membranas mucosas internas do organismo sofrem com os mesmos mecanismos de atrito e descolamento.

Dependendo da gravidade e do subtipo da doença, os sintomas costumam se manifestar de forma combinada ao longo do crescimento, afetando diferentes sistemas do corpo:

Lesões na mucosa oral: aparecimento de bolhas na língua, gengiva e palato durante a amamentação ou mastigação, o que dificulta a aceitação de alimentos.

aparecimento de bolhas na língua, gengiva e palato durante a amamentação ou mastigação, o que dificulta a aceitação de alimentos. Estenose do esôfago: o processo contínuo de cicatrização de feridas no canal alimentar forma estreitamentos que causam dor e dificuldade para engolir alimentos sólidos.

o processo contínuo de cicatrização de feridas no canal alimentar forma estreitamentos que causam dor e dificuldade para engolir alimentos sólidos. Acometimento ocular: erosões na córnea provocadas pelo piscar de olhos ou atrito, resultando em fotofobia intensa e episódios frequentes de dor.

erosões na córnea provocadas pelo piscar de olhos ou atrito, resultando em fotofobia intensa e episódios frequentes de dor. Dificuldades gastrointestinais: feridas na região anal provocam dor extrema ao evacuar, levando a quadros crônicos de constipação e retenção fecal.

feridas na região anal provocam dor extrema ao evacuar, levando a quadros crônicos de constipação e retenção fecal. Fusão dos dedos (pseudossindactilia): cicatrizes repetidas nas mãos e pés podem fazer com que os dedos fiquem unidos, comprometendo a mobilidade das articulações.

O que a pesquisa científica mostra sobre as novas terapias gênicas para a doença?

O manejo histórico da fragilidade cutânea sempre esteve centrado nos cuidados paliativos diários, na proteção das áreas expostas e na prevenção de complicações infecciosas. Contudo, avanços recentes no campo da biotecnologia trouxeram alternativas capazes de atuar diretamente na causa genética do problema.

De acordo com orientações e estudos de sociedades médicas de dermatologia e pediatria, a aprovação de géis de terapia gênica tópica, como o princípio ativo beremagene geperpavec (Vyjuvek), representa um marco no tratamento da epidermólise bolhosa distrófica. A medicação utiliza um vetor viral modificado para aplicar cópias funcionais do gene COL7A1 diretamente nas feridas abertas, promovendo a síntese temporária do colágeno tipo VII e permitindo a cicatrização sustentada das lesões sem a formação constante de novas bolhas no local.

Saiba mais sobre esse sinal 📊 DADO CIENTÍFICO 1 em 50 mil Prevalência estimada no nascimento A epidermólise bolhosa afeta recém-nascidos sem distinção de sexo, exigindo diagnóstico genético rápido. 🩺 EXAME DIAGNÓSTICO Mapeamento imunofluorescente A biópsia de pele com análise por imunofluorescência identifica exatamente qual proteína está ausente na estrutura cutânea. ⚠️ ESPECIALIDADE INDICADA Dermatopediatria especializada O acompanhamento multidisciplinar com dermatologista e pediatra é indispensável para evitar deformidades articulares.

Quais são as principais variantes genéticas da epidermólise bolhosa?

O diagnóstico correto exige a diferenciação precisa entre as quatro formas clínicas principais da doença. Cada subtipo apresenta uma camada diferente da pele afetada e varia significativamente em relação à gravidade das lesões e ao prognóstico do paciente.

A classificação médica se divide nos seguintes tipos fundamentais:

Epidermólise bolhosa simples (EBS): é a forma mais frequente, na qual o descolamento ocorre na camada basal da epiderme. As bolhas costumam se concentrar nas mãos e nos pés, cicatrizando geralmente sem deixar marcas profundas.

é a forma mais frequente, na qual o descolamento ocorre na camada basal da epiderme. As bolhas costumam se concentrar nas mãos e nos pés, cicatrizando geralmente sem deixar marcas profundas. Epidermólise bolhosa juncional (EBJ): forma grave na qual o descolamento acontece na lâmina densa da junção dermoepidérmica. As feridas podem surgir em grandes áreas do corpo e afetar gravemente as vias aéreas.

forma grave na qual o descolamento acontece na lâmina densa da junção dermoepidérmica. As feridas podem surgir em grandes áreas do corpo e afetar gravemente as vias aéreas. Epidermólise bolhosa distrófica (EBD): causada por alterações no gene COL7A1 que codifica o colágeno tipo VII, fazendo com que as feridas ocorram abaixo da lâmina densa. Deixa cicatrizes rígidas e pode levar à perda de mobilidade das mãos.

causada por alterações no gene COL7A1 que codifica o colágeno tipo VII, fazendo com que as feridas ocorram abaixo da lâmina densa. Deixa cicatrizes rígidas e pode levar à perda de mobilidade das mãos. Síndrome de Kindler: variante extremamente rara que apresenta fragilidade em múltiplos níveis da pele, acompanhada de sensibilidade acentuada ao sol (fotossensibilidade) e alterações na pigmentação cutânea.

Pesquisas em terapia gênica abriram novas possibilidades para o tratamento de determinadas formas de epidermólise bolhosa. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando sinais de infecção nas lesões exigem atendimento médico urgente?

O cuidado contínuo da criança diagnosticada com a doença exige atenção diária dos pais e cuidadores. Consultas regulares com o dermatologista e com o pediatra são indispensáveis para avaliar o estado nutricional, trocar curativos não aderentes de silicone e monitorar o ganho de peso.

No entanto, devido ao rompimento constante da barreira de proteção da pele, existe um risco elevado de contaminação bacteriana nas feridas abertas. É necessário buscar atendimento médico imediato em pronto-socorro ao notar os seguintes sinais de urgência:

Febre acima de 37,8 °C acompanhada de prostração ou recusa alimentar.

Presença de secreção purulenta (pus) com odor forte em feridas antigas ou recentes.

Aumento repentino da vermelhidão, inchaço e calor na pele ao redor de uma lesão.

Recusa total de líquidos ou secreção de sangue nas fezes provocada por bolhas mucosas.

Dificuldade para respirar ou estrider laríngeo (chiado), o que pode sinalizar bolhas nas vias aéreas superiores. Em situações críticas, acione o atendimento de emergência do SAMU (192).

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.