Resumo O que é: Manifestações iniciais e graduais de sobrecarga celular no fígado, que envolvem fadiga constante, sensação de peso no lado direito do abdômen e digestão lenta.

Pode indicar: Esteatose hepática metabólica (gordura no fígado), toxicidade farmacológica por automedicação ou processos inflamatórios iniciais no parênquima hepático.

Quando buscar ajuda: Se os sintomas durarem mais de duas semanas ou surgirem sinais clássicos como urina escurecida, fezes esbranquiçadas e pele amarelada.

O cansaço que não melhora após uma noite de sono e uma sensação constante de peso na região superior direita do abdômen costumam ser atribuídos à correria diária, mas podem sinalizar que o fígado está trabalhando sob sobrecarga. Por ser um órgão com poucas terminações nervosas sensíveis à dor direta em seu interior, ele raramente avisa com dores agudas no estágio inicial de um problema.

Como os hepatócitos reagem ao acúmulo de gordura e à sobrecarga metabólica?

O fígado abriga milhões de células funcionais chamadas hepatócitos, responsáveis por filtrar toxinas, regular a glicemia, sintetizar proteínas essenciais e produzir a bile para a digestão das gorduras. Quando há consumo elevado de calorias, frutose industrializada e carboidratos refinados, a capacidade dessas células de oxidar lipídios é superada.

O excesso calórico que o corpo não consegue gastar é transformado em triglicerídeos e armazenado diretamente dentro dos hepatócitos, gerando estresse oxidativo e inflamação microscópica. Esse inchaço celular tensiona a chamada cápsula de Glisson, a membrana fibrosa que reveste externamente o órgão, o que provoca aquela sensação incômoda de peso ou pressão logo abaixo da caixa torácica à direita, na região do hipocôndrio direito.

A consulta médica é indispensável para diferenciar sobrecarga metabólica de outras doenças do fígado — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais alterações na pele, na urina e na digestão costumam acompanhar a disfunção hepática?

Como o fígado desempenha centenas de funções simultâneas, uma perda leve na eficiência de processamento gera pistas em vários sistemas do organismo, frequentemente confundidas com cansaço passageiro ou má digestão simples:

Fadiga persistente e indisposição física: decorrente da dificuldade do órgão em estocar e liberar glicose de forma equilibrada para suprir as demandas energéticas celulares.

decorrente da dificuldade do órgão em estocar e liberar glicose de forma equilibrada para suprir as demandas energéticas celulares. Digestão lenta e plenitude gástrica: sensação de estômago excessivamente cheio e enjoos leves após refeições, provocados pela diminuição na fluidez e quantidade da secreção biliar.

sensação de estômago excessivamente cheio e enjoos leves após refeições, provocados pela diminuição na fluidez e quantidade da secreção biliar. Urina com tonalidade escura (colúria): quando a excreção biliar fica prejudicada, pigmentos como a bilirrubina passam para a corrente sanguínea e são filtrados pelos rins, conferindo à urina uma cor semelhante à de refrigerante de cola.

quando a excreção biliar fica prejudicada, pigmentos como a passam para a corrente sanguínea e são filtrados pelos rins, conferindo à urina uma cor semelhante à de refrigerante de cola. Fezes claras ou acinzentadas (acolia fecal): a ausência ou redução dos derivados biliares no trato gastrointestinal retira o pigmento marrom característico das fezes.

a ausência ou redução dos derivados biliares no trato gastrointestinal retira o pigmento marrom característico das fezes. Coceira difusa pelo corpo (prurido): acúmulo de sais biliares na microcirculação sob a pele, sem lesões aparentes ou erupções alérgicas prévias.

Essas manifestações costumam se desenvolver de forma gradual ao longo de meses, o que faz com que muitos indivíduos normalizem os sintomas antes de investigar o quadro com exames de rotina.

O que as pesquisas e as diretrizes médicas revelam sobre os hábitos que afetam o fígado?

A evolução do estilo de vida moderno colocou a doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica (conhecida internacionalmente como MASLD) no topo das causas de alteração funcional do órgão, ultrapassando até mesmo as causas virais e alcoólicas em diversas faixas etárias.

De acordo com dados e diretrizes da Sociedade Brasileira de Hepatologia, a presença de gordura no fígado afeta cerca de 30% da população adulta no Brasil, apresentando forte correlação com o consumo rotineiro de ultraprocessados, bebidas açucaradas, ganho de peso abdominal e sedentarismo prolongado.

Saiba mais sobre esse sinal 📊 Dado científico 30% Prevalência de gordura hepática A esteatose hepática atinge quase um terço dos adultos no país, sendo o distúrbio metabólico mais comum ligado a hábitos de rotina. 🩺 Exame diagnóstico Painel hepático e elastografia A dosagem de enzimas TGP e TGO somada à elastografia hepática permite medir a inflamação e a elasticidade do tecido sem cirurgia. ⚠️ Quando procurar ajuda Surgimento de icterícia visível A tonalidade amarelada na esclera dos olhos e na pele reflete retenção aguda de bilirrubina e requer avaliação médica imediata.

O que pode estar por trás da alteração nas enzimas TGO e TGP e do acúmulo de gordura?

A investigação clínica de um fígado inflamado baseia-se na diferenciação de hipóteses por meio de exames de sangue e imagem. Quando as membranas dos hepatócitos sofrem lesão, enzimas intracelulares extravasam para o sangue, elevando as taxas de TGP (alanina aminotransferase ou ALT) e TGO (aspartato aminotransferase ou AST).

As principais condições que o médico busca diferenciar incluem:

Esteatose hepática metabólica (MASLD): acúmulo puro de gordura induzido por resistência à insulina, diabetes tipo 2 e obesidade central, que pode evoluir para esteato-hepatite (MASH) se não houver ajuste de hábitos.

acúmulo puro de gordura induzido por resistência à insulina, diabetes tipo 2 e obesidade central, que pode evoluir para esteato-hepatite (MASH) se não houver ajuste de hábitos. Hepatotoxicidade medicamentosa: lesão provocada pelo uso excessivo ou prolongado de medicamentos comuns, antibióticos ou suplementos termogênicos sem orientação.

lesão provocada pelo uso excessivo ou prolongado de medicamentos comuns, antibióticos ou suplementos termogênicos sem orientação. Hepatites virais crônicas: infecções causadas pelos vírus B e C, muitas vezes assintomáticas por anos, diagnosticadas com sorologias simples disponíveis no SUS.

infecções causadas pelos vírus B e C, muitas vezes assintomáticas por anos, diagnosticadas com sorologias simples disponíveis no SUS. Doença hepática alcoólica: inflamação decorrente do padrão regular e cumulativo de ingestão de bebidas alcoólicas, mesmo em doses consideradas moderadas pelo paciente.

O diagnóstico da esteatose exige correlação entre exame físico, exames de imagem e marcadores sanguíneos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando agendar uma consulta com hepatologista e quais sinais exigem atendimento de urgência?

Se você nota cansaço contínuo, sensação de peso do lado direito da barriga ou alterações discretas na digestão por mais de duas semanas, é recomendado agendar uma consulta com um hepatologista ou gastroenterologista. O profissional solicitará ultrassonografia de abdômen total, perfil lipídico e dosagens enzimáticas para traçar um plano de recuperação antes que ocorra fibrose tecidual.

No entanto, certos sinais denunciam complicações graves e falência aguda da função hepática, exigindo atendimento hospitalar imediato em pronto-socorro ou acionamento do SAMU pelo número 192:

Icterícia visível e repentina: amarelamento nítido dos olhos e da pele associado a mal-estar profundo.

amarelamento nítido dos olhos e da pele associado a mal-estar profundo. Alterações neurológicas e cognitivas: confusão mental, sonolência excessiva fora de hora, fala arrastada ou tremores nas mãos (flapping), sinais característicos de encefalopatia hepática pelo acúmulo de amônia no sangue.

confusão mental, sonolência excessiva fora de hora, fala arrastada ou tremores nas mãos (flapping), sinais característicos de encefalopatia hepática pelo acúmulo de amônia no sangue. Aumento rápido do volume abdominal (ascite): retenção volumosa de líquido livre na cavidade peritoneal, deixando o abdômen rígido e distendido.

retenção volumosa de líquido livre na cavidade peritoneal, deixando o abdômen rígido e distendido. Sinais de hemorragia digestiva: vômitos contendo sangue vivo ou aspecto de borra de café, bem como fezes pretas, pastosas e com odor muito fétido (melena).

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento individualizado por um médico ou especialista em saúde.