Resumo O que é: Movimentação física anormal de um dente permanente, que deveria permanecer totalmente estável na arcada dentária.

Pode indicar: Degradação do osso alveolar e das fibras de sustentação decorrente de periodontite severa, trauma oclusal ou infecção ativa.

Quando buscar ajuda: Assim que notar folga ao mastigar, sangramento gengival contínuo, secreção purulenta ou dor ao tocar o dente.

Perceber que um dente permanente está balançando ou parece frouxo na boca gera surpresa imediata, mas esse sintoma nunca deve ser considerado uma etapa comum do envelhecimento. Ao contrário dos dentes decíduos na infância, a dentição definitiva humana é estruturada para resistir a décadas de esforço mastigatório sem oscilar.

Como o enfraquecimento do ligamento periodontal e do osso alveolar deixa o dente solto?

Cada raiz dentária fica firmemente suspensa dentro do alvéolo por meio do periodonto de sustentação, um conjunto anatômico formado pelo cemento radicular, pelo osso alveolar e pelas fibras colágenas do ligamento periodontal. Esse aparato funciona como um amortecedor biológico microscópico, tolerando pressões mastigatórias intensas sem sofrer deslocamento físico visível a olho nu.

A perda dessa firmeza tem início quando o acúmulo contínuo de biofilme dental (placa bacteriana) e cálculo subgengival desencadeia uma reação imune prolongada na margem da gengiva. Em vez de combater apenas os patógenos, a inflamação descontrolada ativa enzimas que degradam as fibras conjuntivas e estimulam os osteoclastos a reabsorver o osso alveolar, reduzindo a altura do suporte ósseo até que a raiz perca sua fixação mecânica.

A sobrecarga mecânica do bruxismo acelera a mobilidade em dentes com suporte ósseo previamente reduzido por bactérias — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais alterações na margem gengival costumam acompanhar a perda de firmeza?

A mobilidade dentária raramente surge de forma isolada; ela é geralmente o ápice de um processo inflamatório crônico que já vinha emitindo sinais discretos no dia a dia. Como a perda de osso e ligamento acontece abaixo da linha visível do sorriso, muitos pacientes só reparam na alteração quando as seguintes manifestações clínicas já se tornaram evidentes:

Sangramento gengival persistente: perda de sangue ao usar o fio dental, durante a escovação rotineira ou mesmo de forma espontânea.

perda de sangue ao usar o fio dental, durante a escovação rotineira ou mesmo de forma espontânea. Retração da gengiva: migração do tecido em direção à raiz, fazendo com que o dente aparente ter ficado mais comprido e gerando hipersensibilidade dentinária ao frio.

migração do tecido em direção à raiz, fazendo com que o dente aparente ter ficado mais comprido e gerando hipersensibilidade dentinária ao frio. Mudança no ponto de contato: surgimento de pequenos espaços abertos entre os dentes (diastemas) que facilitam o acúmulo recorrente de comida.

surgimento de pequenos espaços abertos entre os dentes (diastemas) que facilitam o acúmulo recorrente de comida. Presença de exsudato purulento: saída de pus ao pressionar a base gengival com o dedo, frequentemente acompanhada de gosto desagradável na boca e halitose crônica.

O que o consenso internacional de periodontologia revela sobre a perda de suporte ósseo?

A perda de sustentação óssea ao redor dos dentes é classificada hoje por padrões internacionais bastante rigorosos de gravidade e taxa de progressão. De acordo com a classificação clínica da Federação Europeia de Periodontologia e da Academia Americana de Periodontologia, adotada como padrão pela Sociedade Brasileira de Periodontologia (SOBRAPE), a mobilidade dentária patológica de grau 2 ou 3 costuma enquadrar o paciente diretamente no estágio III ou IV da periodontite.

Nesses estágios mais profundos da doença, a reabsorção óssea vertical ou horizontal pode ultrapassar metade da extensão da raiz dental, gerando o risco de colapso oclusal. Estudos epidemiológicos associados apontam que quadros inflamatórios periodontais não tratados representam a principal causa de extração ou perda espontânea de dentes na população com mais de 35 anos, superando até mesmo a cárie dentária não tratada nessa faixa etária.

Saiba mais sobre esse sinal 📊 Dado científico > 35 anos Faixa etária de maior vulnerabilidade A destruição crônica de tecidos periodontais tem efeito cumulativo e se torna clinicamente evidente com maior frequência a partir da quarta década de vida. 🩺 Exame diagnóstico Sondagem de bolsa e raio-X periapical O especialista utiliza uma sonda milimétrica para mensurar bolsas periodontais acima de 4 mm e radiografias para quantificar a perda de crista óssea. ⚠️ Quando procurar ajuda Deslocamento perceptível na mastigação Sentir que o dente afunda ou se inclina ao mastigar alimentos simples demanda intervenção profissional imediata para evitar a avulsão da peça.

Quais fatores mecânicos e infecciosos provocam folga na dentição definitiva?

Embora a infecção bacteriana crônica seja a grande responsável pela reabsorção do suporte periodontal, outras condições clínicas podem precipitar ou agravar a mobilidade em dentes que pareciam hígidos. O diagnóstico diferencial precisa ser conduzido no consultório para isolar a etiologia real:

Trauma oclusal primário: força mastigatória excessiva provocada por hábitos parafuncionais, como o bruxismo noturno ou o apertamento dentário durante o dia, que sobrecarregam as fibras periodontais mesmo em dentes com osso saudável.

força mastigatória excessiva provocada por hábitos parafuncionais, como o noturno ou o apertamento dentário durante o dia, que sobrecarregam as fibras periodontais mesmo em dentes com osso saudável. Trauma oclusal secundário: sobrecarga mecânica gerada pela mastigação cotidiana em um dente que já perdeu parte significativa de seu osso de sustentação por infecção prévia.

sobrecarga mecânica gerada pela mastigação cotidiana em um dente que já perdeu parte significativa de seu osso de sustentação por infecção prévia. Abscesso periodontal ou periapical agudo: acúmulo súbito de secreção purulenta no ápice radicular ou no interior de uma bolsa profunda, criando pressão hidrostática que empurra o dente para fora de sua cavidade natural.

acúmulo súbito de secreção purulenta no ápice radicular ou no interior de uma bolsa profunda, criando pressão hidrostática que empurra o dente para fora de sua cavidade natural. Próteses ou restaurações desajustadas: contatos oclusais prematuros que recebem todo o impacto da mordida antes dos dentes vizinhos, gerando estresse localizado contínuo.

Etapas do controle clínico: mapeamento de contatos pesados, descontaminação da raiz e proteção contra o bruxismo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a mobilidade dentária exige consulta imediata com o periodontista?

Qualquer percepção de folga em um dente definitivo justifica uma consulta com o cirurgião-dentista, de preferência com um periodontista, especialista dedicado ao diagnóstico e tratamento das estruturas de suporte dental. Quanto mais cedo a intervenção clínica ocorrer, maiores são as chances de estabilizar o elemento por meio de raspagem e alisamento radicular, ajustes oclusais ou contenções com resina e fibras.

No entanto, a situação passa a exigir atendimento odontológico ou hospitalar de urgência quando a mobilidade vem acompanhada de sinais de infecção disseminada. O paciente deve buscar socorro imediato caso apresente dor lancinante e latejante, edema visível que distorça a face ou o pescoço, febre superior a 38 °C, limitação na abertura da boca (trismo) ou dificuldade para engolir e respirar. Em situações críticas com comprometimento de vias aéreas, o acionamento do SAMU (192) ou ida ao pronto-socorro mais próximo é indispensável para conter infecções graves dos espaços faciais profundos.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação clínica, o diagnóstico minucioso ou o plano de tratamento individualizado conduzido por um cirurgião-dentista ou médico especializado.