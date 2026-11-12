Em A tempestade, de William Shakespeare, a frase “Somos feitos da matéria dos sonhos” não surge durante o sono. Próspero a pronuncia após interromper um espetáculo mágico. O desaparecimento da cena leva o personagem a pensar em palácios que desaparecem, vidas breves e no tempo que nada consegue deter.

Quem diz a frase sobre os sonhos em A tempestade?

A fala pertence a Próspero, protagonista de A tempestade, no ato IV, cena 1. Ele reúne espíritos para encenar uma celebração relacionada à união de Miranda e Ferdinando. Quando a apresentação é desfeita, começa uma reflexão sobre a existência que ultrapassa o acontecimento visto na ilha e alcança a passagem da vida.

Esse contexto muda a leitura da citação. O personagem não descreve a origem química do corpo humano nem relata um sonho pessoal. Ele usa a fragilidade de uma visão como imagem do caráter temporário das coisas. O texto da cena preservado pela Folger permite acompanhar a passagem do espetáculo à meditação sobre o mundo.

Sentido da fala sobre sonhos na peça A tempestade

O desaparecimento da magia abre uma reflexão maior

Na peça, a celebração não termina apenas porque a história precisava mudar de assunto. Próspero se lembra da conspiração de Caliban e aliados contra sua vida, e o espetáculo se interrompe. A quebra súbita transforma uma cena de encantamento em lembrete de que mesmo aquilo que parece deslumbrante pode ter um fim imediato.

É justamente a capacidade de criar aparências que torna a fala expressiva. Próspero controla a apresentação, mas não pode garantir permanência ao que ela mostra. A imagem oferece um contraste dramático entre poder e limite: a arte de produzir ilusões não torna o tempo reversível, nem protege os personagens de todas as mudanças.

Por que a frase menciona torres, palácios e templos?

Depois de falar dos atores que desaparecem, o personagem amplia a comparação para construções grandiosas e para o próprio mundo. Torres, palácios e templos parecem firmes e duradouros, mas também participam de uma ordem transitória. A fala percorre coisas cada vez maiores para deixar claro que a fragilidade não pertence só à encenação.

Os exemplos não aparecem como uma lista de prédios que seriam destruídos naquela história. São figuras de escala para pensar a passagem do tempo. A imagem avança por três dimensões de impermanência:

Espetáculo: os espíritos deixam de aparecer quando a apresentação termina.

os espíritos deixam de aparecer quando a apresentação termina. Obras humanas: construções grandiosas podem desaparecer apesar de sua solidez.

construções grandiosas podem desaparecer apesar de sua solidez. Vida: a existência pessoal também tem uma duração limitada.

Sentido da fala sobre sonhos na peça A tempestade

A palavra matéria funciona como imagem poética

No verso inglês, stuff designa aquilo de que algo é feito, mas seu emprego é metafórico. A expressão traduzida como “matéria dos sonhos” aproxima a vida de uma imagem que surge e desaparece. Não afirma que o mundo físico é falso nem oferece uma teoria sobre o funcionamento do cérebro durante o sono.

A continuação associa nossa breve existência a um sono que a envolve. A Royal Shakespeare Company localiza a passagem na fala de Próspero. A tradução isolada conserva o poder da metáfora, mas perde parte da reflexão sobre tempo e mortalidade presente nos versos seguintes.

A reflexão pertence a Shakespeare ou ao personagem?

William Shakespeare escreveu a peça, enquanto Próspero pronuncia a frase na ficção. A distinção importa porque as palavras respondem a um acontecimento dramático específico. Elas não são uma entrevista do autor nem uma declaração biográfica sobre sua crença pessoal. A cena oferece um pensamento encenado, construído por voz e contexto.

Fora da peça, a frase costuma acompanhar reflexões sobre tempo e existência. Dentro dela, ganha força porque o personagem vê o próprio espetáculo desaparecer. A imagem não fornece uma regra para as escolhas, mas amplia a percepção de que o que parece permanente também está sujeito a mudança.

A vida breve é o ponto a que a imagem conduz

Ao ampliar o desaparecimento dos espíritos para palácios e pessoas, Próspero revela a consequência da metáfora: nenhum cenário, por grandioso que pareça, está fora do tempo. A cena reúne a experiência imediata de ver algo sumir e a consciência da finitude que esse sumiço desperta.

Essa percepção não torna sem valor as escolhas feitas durante a vida. Pelo contrário, a fala atribui peso àquilo que tem duração limitada. Sua força permanece na ligação entre um espetáculo que acaba e o destino das coisas humanas, não na ideia literal de que somos fabricados de sonhos.