Um braço robótico de 32 metros montado sobre um caminhão assenta blocos de concreto com precisão milimétrica e revoluciona o ritmo nos canteiros de obras. Desenvolvido pela empresa australiana FBR (Fastbrick Robotics), o Hadrian X é a principal referência global em automação de alvenaria no canteiro de obras.
Por que usar um braço robótico no lugar do assentamento manual de tijolos?
Você já viu como a colocação tradicional de tijolos exige erguer massa pesada centenas de vezes ao dia sob o Sol? No método manual, o ritmo de trabalho diminui com o cansaço e pequenas variações na camada de massa podem entortar a parede. O robô resolve isso integrando um computador central a um braço mecânico telescópico que lê o projeto arquitetônico em arquivo digital e posiciona cada bloco no local exato sem desvios. Esse princípio é chamado de alvenaria robotizada por controle numérico computadorizado com compensação inercial.
Enquanto um pedreiro experiente assenta cerca de 300 a 400 tijolos convencionais por dia, a máquina consegue colocar até 500 blocos especiais por hora. Como esses blocos industriais são cerca de 12 vezes maiores que um tijolo comum de cerâmica, o volume construído equivale a quase 6.000 tijolos manuais no mesmo período. Por conta dessa velocidade constante, a estrutura fica pronta rapidamente e reduz a geração de entulho na obra a quase zero.
Quais são as dimensões e capacidades técnicas do equipamento?
Os dados operacionais do Hadrian X mostram como a escala da máquina foi projetada para cobrir lotes residenciais inteiros sem precisar mudar o caminhão de lugar durante a elevação das paredes.
Alcance do braço telescópico: possui 32 metros de comprimento estendido a partir da base do caminhão, permitindo construir edifícios de até três pavimentos.
- Velocidade máxima de assentamento: posiciona até 500 blocos grandes por hora em condições ideais de canteiro.
- Taxa de correção inercial: ajusta a posição da garra 2.000 vezes por segundo para compensar vibrações e rajadas de vento.
- Dimensões máximas do bloco: aceita blocos de concreto de até 600 mm de comprimento, 300 mm de largura e 300 mm de altura.
- Peso máximo por unidade: transporta e assenta peças individuais que pesam até 45 quilos sem esforço humano.
- Tempo de secagem do adesivo: utiliza polímero sintético que fixa o bloco em 45 minutos e substitui a argamassa de cimento.
Como funciona a montagem da parede passo a passo no canteiro?
O processo começa com o transporte dos blocos de concreto em paletes carregados diretamente na traseira do caminhão do sistema. Um mecanismo interno desembala as peças, enquanto a serra computadorizada acoplada corta os blocos sob medida para os cantos e vãos de janelas. As peças cortadas seguem por uma esteira rolante protegida localizada no interior do braço telescópico até chegarem à ponta manipuladora.
Na garra de assentamento, injetores aplicam duas faixas de adesivo poliuretânico especial nas faces de contato do bloco. A cabeça robótica ajusta o ângulo via rastreamento a laser de alta precisão e assenta a peça sobre a fiada inferior com tolerância milimétrica. Conforme a cola seca em minutos, a parede ganha rigidez imediatamente, liberando o canteiro para a instalação das lajes sem a longa espera de cura do cimento convencional.
Quais normas regulamentam o uso de robôs e adesivos na alvenaria?
No Brasil, a aplicação de paredes com blocos e adesivo sintético precisa atender às exigências de desempenho da norma ABNT NBR 15575, que estabelece critérios de resistência ao impacto, estanqueidade à água e isolamento acústico. Para a alvenaria estrutural, a norma ABNT NBR 16868 disciplina os parâmetros de projeto e ensaios de compressão nas fiadas de concreto.
Em âmbito internacional, a certificação da tecnologia segue diretrizes como o código norte-americano TMS 402/602, emitido pela The Masonry Society, que valida a resistência de juntas coladas sem argamassa de cimento. Essas diretrizes exigem testes severos de cisalhamento e carga lateral antes de liberar a construção para habitação humana. Assim, a estrutura automatizada garante a mesma segurança das obras convencionais.
Quando chamar um especialista em automação e estruturas para a sua obra?
A introdução de métodos robóticos ou sistemas construtivos de montagem rápida exige o acompanhamento direto de um engenheiro estrutural e de um engenheiro de produção civil. Esses profissionais verificam se a fundação está perfeitamente nivelada e calibrada para receber a precisão milimétrica dos blocos assentados por máquina.
Tentar utilizar adesivos de poliuretano em blocos sem respaldo de cálculo estrutural ou controle de prumo pode comprometer a estabilidade de toda a edificação. Não é um trabalho que você faz sozinho porque a substituição da alvenaria tradicional requer compatibilização rigorosa dos projetos de instalações elétricas e hidráulicas antes do início do assentamento.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais de alvenaria ou métodos construtivos automatizados, recomenda-se a avaliação de um engenheiro estrutural ou engenheiro de produção civil, especialmente em contextos de risco de desnivelamento de fundação, falha de ancoragem ou incompatibilidade de materiais.