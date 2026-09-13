Você já recusou vender um objeto por um preço que jamais pagaria por ele? O efeito dotação explica essa inversão. Tendemos a atribuir maior valor a objetos ou ideias porque nos pertencem ou porque gastamos esforço para obtê-los. Isso distorce desde pequenas escolhas até grandes negociações.

O que é o efeito dotação e como ele funciona?

O efeito dotação é um viés da economia comportamental. Ele descreve a tendência de valorizar mais um bem depois de adquiri-lo do que antes de possuí-lo.

A posse muda a forma como enxergamos o valor. O cérebro trata a perda do que já é nosso como algo mais doloroso do que o ganho equivalente.

Por que supervalorizamos o que é nosso ou custou esforço através do intrigante efeito dotação

Quais são os três mecanismos que alimentam o efeito dotação?

Três forças psicológicas sustentam esse viés. Elas atuam de forma automática e explicam por que a posse muda o modo como avaliamos o que temos.

Os três pilares do efeito dotação são:

Como o efeito dotação aparece no dia a dia?

O viés se manifesta em decisões pequenas e grandes. Ele distorce o valor que atribuímos a bens, ideias e até relacionamentos, sempre favorecendo o que já é nosso.

As situações mais comuns incluem:

Manter objetos acumulados que não usamos há anos por apego à posse.

Recusar uma oferta justa por um carro usado por causa do valor sentimental.

Resistir a mudar de opinião porque aquela ideia é sua há muito tempo.

Preferir uma criação própria mesmo quando há alternativa melhor.

Adiar a venda de um bem por medo de se arrepender depois.

O que a economia comportamental diz sobre posse e esforço?

Pesquisas sobre o efeito dotação mostram que o viés é robusto em diferentes culturas. Ele influencia decisões de compra, venda, negociação e até políticas públicas.

Estudos da American Psychological Association indicam que o efeito se intensifica quando o bem tem valor simbólico ou afetivo. Quanto maior o vínculo emocional, maior a distorção do valor percebido.

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Quais são as diferenças entre valor percebido e valor real?

A tabela abaixo resume como o efeito dotação distorce a avaliação de bens em diferentes situações. O valor de venda exigido tende a superar o valor de compra aceito para o mesmo item.

Os exemplos ajudam a visualizar o descompasso entre o que pagaríamos e o que exigiríamos para abrir mão.

Bem ou ideia Valor de compra aceito Valor de venda exigido Caneca comum Objeto de uso diário R$ 20 R$ 50 ou mais Ingresso de show Evento único R$ 200 R$ 600 ou mais Projeto autoral Ideia desenvolvida por você Avaliação externa modesta Valorização muito acima do mercado Objeto herdado Valor afetivo Não se aplica Recusa em vender por qualquer preço

O efeito dotação mostra que a posse muda o valor que enxergamos

O efeito dotação não é um defeito, mas um atalho mental que nos conecta ao que construímos e conquistamos. Ele protege vínculos e preserva histórias, mas também distorce escolhas quando a posse pesa mais que o valor real.

Reconhecer esse viés permite decidir com mais clareza o que vale manter e o que vale soltar. Nem tudo que é nosso precisa continuar sendo, e nem todo valor está no preço que exigimos para vender.