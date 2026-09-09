Um filhote de cachorro caiu em uma fresta de 30 centímetros de largura e três metros de profundidade em um viaduto na cidade de Yantai, na China. Nenhum adulto cabia naquele vão. A única pessoa pequena o bastante para entrar era Nannan, de três anos e dois meses. E foi ela quem se ofereceu. O resgate de filhote por menina emocionou a internet e reacendeu o debate sobre segurança e o papel dos bombeiros nesse tipo de situação.

Como a família garantiu a segurança de Nannan durante o resgate?

Antes de qualquer coisa, o avô de Nannan foi buscar um cinto de segurança profissional. Prendeu a menina, deu um nó de segurança e testou tudo. Testou de novo. Só depois o pai a segurou pelas correias e começou a descer, devagar, pela fresta. Primeiro sumiram os pés. Depois o corpo inteiro, engolido pelo concreto.

Lá embaixo, Nannan se abaixou e pegou o filhote no colo. O choro parou. Os adultos puxaram os dois de volta, e a menina saiu sem um arranhão. O cachorro saiu com uma torção leve na pata. A família fez questão de explicar como tudo foi feito. “Consideramos totalmente a segurança e garantimos todas as medidas de proteção antes de executar o resgate”, disse a mãe de Nannan, identificada pelo sobrenome Ma.

Os três pilares que tornaram o resgate possível foram:

Por que o resgate de Nannan dividiu a opinião pública?

O vídeo viralizou e rapidamente dividiu a internet chinesa. De um lado, muita gente chamou Nannan de “pequena bombeira” e encheu os comentários de elogios. “A pequena heroína é ótima, corajosa e calma”, escreveu uma pessoa. “Bebê anjo, família anjo”, resumiu outra.

De outro lado, muita gente perguntou se valia expor uma criança de três anos a um vão daquele tamanho por causa de um cachorro. Cinto ou não, corda ou não, o que se questionava era a decisão de deixar a menina descer. Como bem disse o artigo do Amo Meu Pet: “A menina foi corajosa. E não deveria ter precisado ser”.

As principais recomendações para resgatar um animal em situação de risco são:

Acionar o Corpo de Bombeiros: O número é 193, a ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.

O número é 193, a ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas. Não colocar crianças em risco: Por mais corajosa que seja, uma criança não deve ser exposta a situações de perigo.

Por mais corajosa que seja, uma criança não deve ser exposta a situações de perigo. Manter a calma: Avaliar a situação e evitar ações impulsivas que possam piorar o quadro.

Avaliar a situação e evitar ações impulsivas que possam piorar o quadro. Isolar a área: Impedir que outras pessoas ou animais se aproximem do local.

Impedir que outras pessoas ou animais se aproximem do local. Oferecer água e comida: Se possível, manter o animal hidratado e alimentado até a chegada do socorro.

Coragem de menina de 3 anos que desceu em vão estreito para salvar cachorro divide opiniões na web – Créditos: Instagram @chinaminutes

Qual foi o desfecho da história do filhote resgatado por Nannan?

Passada a discussão, sobrou o que importa. Depois do resgate, a decisão saiu na hora: o cachorro foi adotado de vez pela família. O filhote de rua que caiu num buraco saiu de lá com sobrenome. O próprio vídeo termina com essa cena. Já em casa, de pijama rosa e com o cachorrinho preto no colo, Nannan olha para a câmera, diz quantos anos tem e apresenta o novo morador da casa: um filhote de dois meses.

Na China, a imprensa estatal aproveitou a repercussão para explicar à população como lidar com cães desconhecidos na rua. Nannan queria descer como um bombeiro. Desceu. E voltou com o que foi buscar.

Comparação entre o resgate feito pela família e o protocolo recomendado:

Aspecto Resgate da família Protocolo recomendado Quem realiza o resgate Responsável pela operação Criança de 3 anos com supervisão dos adultos Corpo de Bombeiros (treinados e equipados) Equipamento utilizado Segurança envolvida Cinto de segurança profissional, com testes rigorosos Equipamentos específicos e treinamento técnico Risco envolvido Exposição ao perigo Elevado — criança exposta a altura e espaço confinado Controlado — profissionais treinados para o risco Desfecho Resultado da operação Filhote salvo, menina ilesa Filhote salvo, sem exposição de civis

O que a história de Nannan nos ensina sobre coragem e responsabilidade?

A história de Nannan é um lembrete de que a empatia não tem idade. Uma menina de três anos, que mal sabe o que é o perigo, se ofereceu para descer em um buraco de três metros para salvar um filhote que conhecia há poucos dias. Sua coragem é inspiradora e inegável.

Ao mesmo tempo, a história nos ensina sobre responsabilidade. O resgate de animais em situações de risco deve ser feito por profissionais treinados, com equipamentos adequados e protocolos de segurança. No Brasil, o Corpo de Bombeiros está preparado para esse tipo de ocorrência. A coragem de Nannan não deve ser repetida. Em vez disso, deve ser celebrada como um exemplo de que o amor pelos animais pode nos mover a agir — mas sempre com segurança e responsabilidade.