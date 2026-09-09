Resumo 🐋 Avistamento no Leblon: Um exemplar adulto de baleia-franca-austral (Eubalaena australis) executou saltos consecutivos próximo ao posto de salva-vidas na orla carioca. 💥 Propagação acústica: O impacto do corpo contra a lâmina d’água produz ondas de choque de baixa frequência audíveis por outros cetáceos a quilômetros de distância. 📍 Desvio de concentração: O principal berçário reprodutivo da espécie no Brasil fica em Santa Catarina, tornando a aproximação costeira fluminense uma observação incomum. 🛡️ Proteção legal: A Portaria IBAMA nº 117/1996 proíbe a aproximação de barcos e nadadores a menos de 100 metros de cetáceos em toda a costa nacional.

Uma massa escura de 15 metros rompeu a arrebentação a menos de 50 metros da areia fofa do Leblon, arremessando toneladas de água salgada contra a linha do horizonte da Zona Sul do Rio de Janeiro e paralisando banhistas em uma tarde ensolarada de setembro.

Por que a baleia-franca-austral arremessa 40 toneladas para fora da água em saltos repetidos?

Projetar um animal com massa equivalente a 30 automóveis de passeio completamente fora da água exige uma explosão mecânica formidável gerada pelo pedúnculo caudal. A baleia mergulha em trajetória oblíqua a profundidades rasas e bate sua cauda sem ossos com força hidrodinâmica máxima, atingindo uma velocidade de escape próxima a 30 km/h antes de romper a tensão superficial.

Cientistas de mamíferos marinhos já comprovaram que essa manobra, conhecida tecnicamente como breaching, não decorre de mero acaso lúdico. O impacto maciço contra a superfície funciona primariamente como sinalização acústica não vocal em ambientes ruidosos de arrebentação, onde assobios subaquáticos sofrem atenuação mecânica rápida provocada pela turbulência das ondas e pela restinga costeira.

Pesquisadores utilizam monitoramento visual e telemetria para acompanhar a passagem de cetáceos pelo litoral fluminense — Créditos: Imagem gerada por IA

O que uma baleia-franca fazia nas águas rasas da Zona Sul carioca em vez do litoral sul brasileiro?

Entre os meses de julho e novembro, as populações de Eubalaena australis deixam suas zonas hiperprodutivas de alimentação nas águas glaciais da Antártica para acasalar e parir em baías protegidas do hemisfério sul. No Brasil, o núcleo reprodutivo estabelecido situa-se na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, abrangendo municípios como Imbituba e Garopaba, em Santa Catarina.

Pesquisadores vinculados ao Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua/UERJ) apontam que indivíduos juvenis ou machos adultos em trânsito com frequência exploram enseadas costeiras mais ao norte em busca de águas calmas e menos povoadas por competidores territoriais. O formato recurvado da enseada de Ipanema e Leblon oferece refúgio temporário contra correntes profundas de ressurgência.

Três assinaturas anatômicas exclusivas da baleia-franca-austral 💨 RESPIRAÇÃO BÍFIDA Borrifo duplo em formato de “V” Possui dois orifícios respiratórios espaçados na calota craniana que expelem jatos verticais divergentes de vapor d’água a até 5 metros de altura. 🔬 BIOMARCADOR DÉRMICO Calosidades e ciamídeos Espessamentos queratinizados sobre a mandíbula e o focinho colonizados por crustáceos minúsculos formam padrões brancos únicos, que servem como biometria para biólogos. 🌊 PERFIL HIDRODINÂMICO Ausência total de barbatana dorsal Diferente das jubartes e rorquais, a baleia-franca apresenta dorso liso, cilíndrico e desprovido de qualquer elevação córnea ou barbatana superior.

Como o impacto acústico de um salto de baleia-franca se propaga pelo oceano?

A água do mar conduz ondas sonoras a aproximadamente 1.500 metros por segundo, uma velocidade quase cinco vezes superior à propagação do som no ar atmosférico. Quando 40 toneladas desabam de encontro à superfície oceânica, a energia cinética dissipa-se na forma de um pulso hidrodinâmico com frequências centradas abaixo de 500 Hertz.

Em baías costeiras abrigadas, esse pulso reverbera pelo relevo submarino e ultrapassa facilmente o ruído difuso dos motores de cargueiros fundeados na barra carioca. Para outros indivíduos da mesma espécie dispersos na plataforma continental, a assinatura sonora do salto fornece dados imediatos de orientação geográfica, porte físico relativo e prontidão comportamental.

Parâmetro Biológico Baleia-franca-austral (Eubalaena australis) Baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) 📏 Comprimento adulto 14 a 17 metros 12 a 16 metros ⚖️ Massa corporal média 40 a 60 toneladas 25 a 40 toneladas 🦈 Barbatana dorsal Inexistente (dorso arredondado e liso) Presente (falciforme sobre pequena corcova) 💨 Geometria do borrifo Bífido em “V” nítido (dois espiráculos afastados) Coluna única vertical em forma de buquê 🗺️ Área de concentração reprodutiva Litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul Banco dos Abrolhos e costa da Bahia e Espírito Santo

Como os banhistas do Leblon registraram a aproximação incomum do cetáceo?

O avistamento ocorreu em um trecho urbano de alta densidade demográfica, permitindo que pedestres, surfistas e turistas observassem o comportamento acrobático a olho nu da faixa de areia. A proximidade da rebentação provocou reações imediatas entre os frequentadores da praia, que registraram a sequência de manobras sob múltiplos ângulos.

As imagens captaram com nitidez o momento em que a cabeça recoberta de calosidades brancas emergiu paralelamente à arrebentação, seguida pelo arqueamento do dorso escuro e pela queda retumbante do corpo. As postagens ganharam repercussão nacional em perfis especializados de monitoramento marinho e em canais de imprensa.

Abaixo, um vídeo do Estadão (YouTube) que aprofunda o tema:

Como os biólogos diferenciam a baleia-franca de uma jubarte em águas costeiras?

Embora a baleia-jubarte (Megaptera novaeangliae) seja a espécie mais documentada na costa fluminense durante o inverno, o perfil dorsal fornece uma chave diagnóstica definitiva. Enquanto a jubarte exibe uma pequena nadadeira dorsal pousada sobre uma bossa carnosa, a baleia-franca revela um contorno perfeitamente liso e arqueado ao submergir.

Outro elemento visual inequívoco reside na distribuição das calosidades dérmicas cefálicas. Trata-se de espessamentos de queratina presentes desde o nascimento, cuja disposição ao redor dos lábios, narinas e olhos funciona como uma impressão digital imutável, amplamente catalogada por projetos de fotoidentificação científica em todo o Atlântico Sul.

Sequência mecânica do salto da baleia-franca: aceleração com pedúnculo caudal, quebra da lâmina d’água e impacto acústico — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os riscos reais quando um cetáceo de 15 metros interage com banhistas e embarcações?

A despeito do fascínio provocado por saltos próximos à praia, um animal de 40 toneladas manobrando em lâminas d’água rasas de apenas 6 a 8 metros de profundidade representa uma força física avassaladora. Um golpe involuntário de nadadeira peitoral ou caudal possui energia suficiente para virar canoas havaianas, quebrar pranchas de surfe ou desestabilizar pequenas lanchas.

A legislação ambiental brasileira é rigorosa a esse respeito. Pela Portaria IBAMA nº 117/1996 e pela Lei Federal nº 7.643/1987, o molestamento intencional de cetáceos constitui crime federal, sendo obrigatório que qualquer embarcação a motor mantenha distância mínima de 100 metros, permaneça em ponto morto e jamais intercepte a trajetória de deslocamento do animal.