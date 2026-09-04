Abandonado em um canavial com os irmãos ainda filhote, ele cresceu vendo outros cães serem escolhidos enquanto continuava esperando. Michelangelo, um vira-lata preto de seis meses, passou por várias feirinhas de adoção sem encontrar uma família. Até que, finalmente, alguém olhou para ele e pensou: “É esse”. A adoção de vira-lata preto por Priscila e sua família marcou o fim de uma longa espera e o início de uma nova vida.

Por que Michelangelo nunca era escolhido nas feiras de adoção?

Infelizmente, cães de pelagem preta como Michelangelo enfrentam um preconceito silencioso. Estudos mostram que eles demoram mais para serem adotados do que cães de outras cores. Além disso, Michelangelo já não era mais um filhote tão pequeno, o que também dificultava sua adoção. Muitas pessoas buscam filhotes ou cães de determinadas cores, deixando para trás animais igualmente amorosos.

Apesar de sua personalidade carinhosa e dócil, Michelangelo passou por várias feirinhas sem ser escolhido. Ele via outros cães encontrarem um lar enquanto continuava esperando pela própria oportunidade. Mas a espera estava prestes a terminar.

Os três motivos que tornam Michelangelo um companheiro especial são:

Como foi a despedida de Michelangelo do irmão Donatello?

Dias depois da publicação que pedia um lar para Michelangelo, tudo mudou para o animal: ele foi adotado por Priscila e sua família. Mas, antes de ir para a nova casa, Michelangelo se despediu de Donatello, seu irmão, que também continua à espera de um lar. O momento foi emocionante e marcou o fim de uma jornada e o início de outra.

A despedida dos irmãos mostra como os laços entre animais são profundos. Enquanto Michelangelo iniciava uma nova vida, Donatello permanecia no projeto, aguardando alguém que também olhasse para ele e pensasse: “É esse”.

As principais recomendações para quem adota um cão são:

Levar o animal ao veterinário nas primeiras 48 a 72 horas.

Fazer uma avaliação clínica e exames, quando indicados.

Atualizar a vacinação e manter o controle de pulgas, carrapatos e vermes.

Preparar o ambiente para diminuir o estresse do animal.

Criar uma rotina com paciência, vínculo e reforço positivo.

“Meu filho amado”: cãozinho ignorado em feirinhas de adoção conquista tutor e comove a internet – Créditos: Instagram @um_novo_caomeco

O que é o Projeto Um Novo CãoMeço e como ele ajuda animais?

O Projeto Um Novo CãoMeço, que criou uma conta no Instagram em fevereiro de 2019, é formado por seis protetoras independentes de Piracicaba. O grupo não é uma ONG e não possui abrigo próprio. Por isso, os animais resgatados dependem de lares temporários e de doações para receber alimentação, cuidados veterinários e segurança enquanto aguardam uma família definitiva.

Projetos como esse são essenciais para salvar animais abandonados e dar a eles uma segunda chance. Eles dependem do apoio da comunidade para continuar seu trabalho. Se você quiser ajudar, pode entrar em contato com as responsáveis pelo projeto e contribuir com doações ou oferecendo um lar temporário.

Comparação entre a adoção de cães pretos e cães de outras cores:

Aspecto Cães pretos Cães de outras cores Tempo de espera para adoção Média em abrigos Mais longo – sofrem preconceito silencioso Geralmente mais rápido Preferência dos tutores Escolha por cor Menor – muitos preferem cores mais claras Maior – especialmente brancos e amarelos Personalidade Temperamento Não é determinada pela cor – cada cão é único Não é determinada pela cor – cada cão é único

O que a história de Michelangelo nos ensina sobre adoção e preconceito?

A história de Michelangelo é um poderoso lembrete de que a cor da pelagem não define o caráter de um animal. Cães pretos como ele são frequentemente ignorados em abrigos, mas têm a mesma capacidade de amar e ser amados. A adoção de Michelangelo por Priscila e sua família mostrou que, quando alguém decide enxergar além das aparências, uma vida pode ser transformada.

Enquanto Michelangelo começa uma nova vida, outros animais do projeto continuam esperando pela mesma oportunidade. É o caso de Donatello, seu irmão, e de Tico e Toco, dois irmãos gêmeos que formam uma dupla inseparável. Eles foram resgatados e castrados e agora aguardam adoção. Como são inseparáveis, precisam ser adotados juntos. Michelangelo conseguiu seu final feliz. Agora, Donatello, Tico e Toco continuam esperando por alguém que também olhe para eles e pense: “É esse”.