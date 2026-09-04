Em vez de despejar defensivos químicos em reservatórios interligados a redes fluviais, autoridades ambientais do País de Gales recorreram a um predador com apetite voraz: cardumes nativos de percas-europeias foram introduzidos em cinco corpos d’água galeses para erradicar a pseudorásbora, um peixe originário da Ásia que arranca escamas de animais vivos e dissemina um patógeno microscópico letal para a fauna britânica.
Como a perca-europeia caça e estanca a reprodução desenfreada da pseudorásbora asiática?
Dotada de mandíbula protrátil capaz de criar forte sucção em frações de segundo e uma visão binocular adaptada para águas de baixa luminosidade, a perca-europeia atua como uma máquina de forrageamento implacável. Esse predador de porte médio patrulha a vegetação ripária e os fundos pedregosos, perseguindo pequenos peixes de cardume que encontram pouca escapatória diante de suas investidas rápidas.
Essa voracidade é indispensável para rebater a impressionante taxa reprodutiva da Pseudorasbora parva. Enquanto a maioria dos ciprinídeos deposita ovos dispersos e os abandona à própria sorte, os machos da pseudorásbora escavam depressões no cascalho, limpam a superfície de galhos submersos e defendem os ninhos de forma agressiva contra pequenos invasores até a eclosão das larvas.
Por que os técnicos ambientais vetaram defensivos químicos e elegeram predadores vivos no País de Gales?
Em projetos convencionais de biossegurança no Reino Unido, a erradicação de populações exóticas costuma ser executada mediante o uso de rotenona, uma toxina de origem botânica que interrompe a respiração celular através das brânquias. Contudo, relatórios emitidos pela entidade governamental Natural Resources Wales (NRW) apontaram que essa alternativa apresentava risco inaceitável para a bacia hídrica da região.
O programa contemplou cinco corpos d’água específicos em Carmarthenshire: o Sandy Water Park, o lago Morolwg, o reservatório Ashpits Pond e o reservatório Lower Lliedi, todos no distrito de Llanelli, além de um tanque privado em Cynheidre. A extensa conexão hídrica desses reservatórios com canais de drenagem e rios adjacentes provocaria o escoamento do defensivo químico para ecossistemas vizinhos, matando peixes não-alvo e invertebrados protegidos.
De que forma o pequeno invasor arranca escamas de peixes vivos e desregula os ecossistemas britânicos?
O dano infligido pela pseudorásbora não decorre apenas da competição alimentar por zooplâncton. A espécie exibe um comportamento denominado parasitismo facultativo: indivíduos do cardume nadam ao lado de peixes maiores e desferem mordidas sucessivas em seus flancos, arrancando escamas e pequenos fragmentos de carne enquanto o hospedeiro continua se deslocando.
Essas microlesões rompem a barreira mucosa protetora dos peixes nativos, servindo como porta de entrada para úlceras bacterianas severas e infecções fúngicas fulminantes provocadas pelo bolor aquático do gênero Saprolegnia. Em lagos densamente povoados, exemplares de carpas e bogas passam a exibir lesões corporais abertas em consequência dos ataques reiterados do invasor.
|Parâmetro Ecológico
|Perca-Europeia (Perca fluviatilis)
|Pseudorásbora (Pseudorasbora parva)
|🌍 Região de Origem
|Nativa do Reino Unido e Europa continental
|Leste da Ásia (bacias do Yang-tsé e Amur)
|📏 Comprimento Médio
|20 a 35 cm (podendo superar 45 cm)
|7 a 9 cm (máximo registrado de 11 cm)
|🍽️ Estratégia Alimentar
|Predadora carnívora estrita de peixes menores
|Onívora oportunista e arrancadora de escamas
|⚡ Densidade em Confinamento
|Autorregulada pelo território e presas
|Elevada (até 62 exemplares/m²)
|⚖️ Status Regulatório
|Fauna nativa legalmente manejada
|Espécie invasora sob resposta prioritária
Como o pequeno peixe Pseudorasbora parva se camufla e se comporta nos rios do Reino Unido?
Com corpo fusiforme, ventre esbranquiçado e escamas ladeadas por marcas escuras em formato de meia-lua, o invasor desliza com facilidade entre pedregulhos e feixes de elódeas submersas. A coloração acinzentada atua como camuflagem eficiente contra predadores aéreos e mergulhadores, tornando os cardumes quase invisíveis a olho nu a partir da margem.
Durante a época reprodutiva, os machos adquirem tons violáceos e desenvolvem tubérculos córneos sobre o focinho, patrulhando os limites do ninho com agressividade incomum para peixes desse porte. Nos registros subaquáticos britânicos, nota-se o padrão natatório contínuo rente ao cascalho, explorando microfissuras em busca de alevinos alheios e larvas de insetos aquáticos.
Abaixo, um vídeo do CHASING SCALES (YouTube) que aprofunda o tema:
Quais dados científicos e monitoramentos de campo comprovam o impacto da perca contra a praga invasora?
A soltura dos predadores não encerra a operação: o projeto da Natural Resources Wales estabeleceu um protocolo sistemático de biometria e amostragem periódica. Por meio de pesca elétrica científica e redes de emalhar com malhagens diferenciadas, os biólogos realizam contagens regulares para traçar a curva demográfica da Pseudorasbora parva em cada um dos cinco corpos d’água.
Modelagens ecológicas de predação apontam que, à medida que a biomassa de percas se estabelece nos reservatórios galeses, a pressão sobre os alevinos e juvenis do invasor dispara, reduzindo drasticamente o recrutamento de novas gerações. Além disso, a presença constante do predador força as pseudorásboras restantes a se refugiarem em zonas menos produtivas, inibindo sua alimentação diurna e limitando suas desovas.📖 Leia também: O peixe “inofensivo” do seu aquário vira um gigante destrutivo se for solto na natureza e está devastando rios inteiros
Com as vistorias de campo em andamento em Carmarthenshire e as análises laboratoriais confirmando a retenção do parasita intracelular dentro dos limites dos reservatórios monitorados, a estratégia galesa consolida um precedente regulatório valioso: o aproveitamento de forças ecológicas nativas para neutralizar invasões biológicas antes que substâncias industriais sejam cogitadas.