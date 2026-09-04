Resumo 🐟 Controle biológico nativo: A perca-europeia foi selecionada como predadora natural para caçar a prolífica pseudorásbora asiática em Carmarthenshire. 🚫 Substituição de químicos: O piscicida tóxico rotenona foi descartado devido à conexão hidrológica direta dos reservatórios com outros cursos hídricos. 🦠 Ameaça parasitária: O invasor é portador assintomático do agente roseta, organismo unicelular que causa falência de órgãos em trutas e salmões nativos. 🛡️ Monitoramento ecológico: Equipes técnicas acompanham a dinâmica trófica e a queda na densidade populacional da praga por meio de censos regulares.

Em vez de despejar defensivos químicos em reservatórios interligados a redes fluviais, autoridades ambientais do País de Gales recorreram a um predador com apetite voraz: cardumes nativos de percas-europeias foram introduzidos em cinco corpos d’água galeses para erradicar a pseudorásbora, um peixe originário da Ásia que arranca escamas de animais vivos e dissemina um patógeno microscópico letal para a fauna britânica.

Como a perca-europeia caça e estanca a reprodução desenfreada da pseudorásbora asiática?

Dotada de mandíbula protrátil capaz de criar forte sucção em frações de segundo e uma visão binocular adaptada para águas de baixa luminosidade, a perca-europeia atua como uma máquina de forrageamento implacável. Esse predador de porte médio patrulha a vegetação ripária e os fundos pedregosos, perseguindo pequenos peixes de cardume que encontram pouca escapatória diante de suas investidas rápidas.

Essa voracidade é indispensável para rebater a impressionante taxa reprodutiva da Pseudorasbora parva. Enquanto a maioria dos ciprinídeos deposita ovos dispersos e os abandona à própria sorte, os machos da pseudorásbora escavam depressões no cascalho, limpam a superfície de galhos submersos e defendem os ninhos de forma agressiva contra pequenos invasores até a eclosão das larvas.

Etapas do manejo ecológico: introdução dos predadores nativos, contenção do invasor e monitoramento científico contínuo — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que os técnicos ambientais vetaram defensivos químicos e elegeram predadores vivos no País de Gales?

Em projetos convencionais de biossegurança no Reino Unido, a erradicação de populações exóticas costuma ser executada mediante o uso de rotenona, uma toxina de origem botânica que interrompe a respiração celular através das brânquias. Contudo, relatórios emitidos pela entidade governamental Natural Resources Wales (NRW) apontaram que essa alternativa apresentava risco inaceitável para a bacia hídrica da região.

O programa contemplou cinco corpos d’água específicos em Carmarthenshire: o Sandy Water Park, o lago Morolwg, o reservatório Ashpits Pond e o reservatório Lower Lliedi, todos no distrito de Llanelli, além de um tanque privado em Cynheidre. A extensa conexão hídrica desses reservatórios com canais de drenagem e rios adjacentes provocaria o escoamento do defensivo químico para ecossistemas vizinhos, matando peixes não-alvo e invertebrados protegidos.

Arsenal biológico: os organismos envolvidos na contenção aquática 🎯 Predador nativo Perca-europeia (Perca fluviatilis) Espécie carnívora com espinhos dorsais defensivos e boca extensível perfeitamente calibrada para engolir pequenos peixes inteiros. ⚠️ Invasor asiático Pseudorásbora (Pseudorasbora parva) Ciprinídeo originário da bacia do Yang-tsé que se disseminou pela Europa após fugas de viveiros ornamentais nos anos 1980. 🔬 Vetor patogênico Agente roseta (Sphaerothecum destruens) Parasita microscópico unicelular transmitido pelo invasor, capaz de destruir tecidos hepáticos e renais em salmões e trutas nativas.

De que forma o pequeno invasor arranca escamas de peixes vivos e desregula os ecossistemas britânicos?

O dano infligido pela pseudorásbora não decorre apenas da competição alimentar por zooplâncton. A espécie exibe um comportamento denominado parasitismo facultativo: indivíduos do cardume nadam ao lado de peixes maiores e desferem mordidas sucessivas em seus flancos, arrancando escamas e pequenos fragmentos de carne enquanto o hospedeiro continua se deslocando.

Essas microlesões rompem a barreira mucosa protetora dos peixes nativos, servindo como porta de entrada para úlceras bacterianas severas e infecções fúngicas fulminantes provocadas pelo bolor aquático do gênero Saprolegnia. Em lagos densamente povoados, exemplares de carpas e bogas passam a exibir lesões corporais abertas em consequência dos ataques reiterados do invasor.

Parâmetro Ecológico Perca-Europeia (Perca fluviatilis) Pseudorásbora (Pseudorasbora parva) 🌍 Região de Origem Nativa do Reino Unido e Europa continental Leste da Ásia (bacias do Yang-tsé e Amur) 📏 Comprimento Médio 20 a 35 cm (podendo superar 45 cm) 7 a 9 cm (máximo registrado de 11 cm) 🍽️ Estratégia Alimentar Predadora carnívora estrita de peixes menores Onívora oportunista e arrancadora de escamas ⚡ Densidade em Confinamento Autorregulada pelo território e presas Elevada (até 62 exemplares/m²) ⚖️ Status Regulatório Fauna nativa legalmente manejada Espécie invasora sob resposta prioritária

Como o pequeno peixe Pseudorasbora parva se camufla e se comporta nos rios do Reino Unido?

Com corpo fusiforme, ventre esbranquiçado e escamas ladeadas por marcas escuras em formato de meia-lua, o invasor desliza com facilidade entre pedregulhos e feixes de elódeas submersas. A coloração acinzentada atua como camuflagem eficiente contra predadores aéreos e mergulhadores, tornando os cardumes quase invisíveis a olho nu a partir da margem.

Durante a época reprodutiva, os machos adquirem tons violáceos e desenvolvem tubérculos córneos sobre o focinho, patrulhando os limites do ninho com agressividade incomum para peixes desse porte. Nos registros subaquáticos britânicos, nota-se o padrão natatório contínuo rente ao cascalho, explorando microfissuras em busca de alevinos alheios e larvas de insetos aquáticos.

Abaixo, um vídeo do CHASING SCALES (YouTube) que aprofunda o tema:

Quais dados científicos e monitoramentos de campo comprovam o impacto da perca contra a praga invasora?

A soltura dos predadores não encerra a operação: o projeto da Natural Resources Wales estabeleceu um protocolo sistemático de biometria e amostragem periódica. Por meio de pesca elétrica científica e redes de emalhar com malhagens diferenciadas, os biólogos realizam contagens regulares para traçar a curva demográfica da Pseudorasbora parva em cada um dos cinco corpos d’água.

Modelagens ecológicas de predação apontam que, à medida que a biomassa de percas se estabelece nos reservatórios galeses, a pressão sobre os alevinos e juvenis do invasor dispara, reduzindo drasticamente o recrutamento de novas gerações. Além disso, a presença constante do predador força as pseudorásboras restantes a se refugiarem em zonas menos produtivas, inibindo sua alimentação diurna e limitando suas desovas.

Com as vistorias de campo em andamento em Carmarthenshire e as análises laboratoriais confirmando a retenção do parasita intracelular dentro dos limites dos reservatórios monitorados, a estratégia galesa consolida um precedente regulatório valioso: o aproveitamento de forças ecológicas nativas para neutralizar invasões biológicas antes que substâncias industriais sejam cogitadas.