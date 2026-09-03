Uma chihuahua de quatro anos, cega e sem lar, parecia ter todas as chances contra si. Mas o destino reservou um encontro que emocionou milhões: Mocha, a cachorrinha que perdeu a visão sem explicação, foi adotada por uma senhora de 90 anos que buscava exatamente uma companheira de colo. A adoção de cachorro cego mostrou que o amor não enxerga barreiras e que o colo certo estava esperando por ela.

“Ela encontrou o colo certo”: cachorrinha chihuahua cega ganha um novo lar com idosa de 90 anos – Créditos: Instagram @pawportunities_rescue

Por que Mocha busca tanto o colo de alguém?

Depois de perder a visão, Mocha passou a buscar ainda mais proximidade com as pessoas. Hoje, um de seus lugares favoritos é justamente o colo de alguém em quem confia. Para a equipe da organização, esse comportamento faz todo sentido: sem enxergar, Mocha encontrou no contato físico uma forma de se sentir protegida enquanto aprendia a lidar com o mundo de uma maneira diferente.

“Depois de perder a visão, ela provavelmente precisa desse contato para se sentir segura enquanto aprende a se orientar pelo mundo de uma maneira completamente nova”, explicaram os voluntários. Essa necessidade de colo foi exatamente o que a conectou à sua nova tutora.

Os três motivos que tornam a adoção de um cão cego uma experiência transformadora são:

Como surgiu a conexão entre Mocha e a idosa de 90 anos?

No dia 13 de agosto, a Pawportunities começou a divulgar Mocha nas redes sociais em busca de um novo lar. Quase ao mesmo tempo, uma mulher entrou em contato procurando uma cachorrinha de colo para sua mãe de 90 anos, que recentemente havia perguntado se poderia ter novamente um cãozinho como companhia.

A idosa utiliza cadeira de rodas e desejava justamente um animal tranquilo, que pudesse permanecer perto dela durante o dia. Para a equipe, a descrição parecia combinar perfeitamente com Mocha. “Ela esperava encontrar um cãozinho que pudesse ser seu companheiro e sentar em seu colo enquanto ela usava a cadeira de rodas. Isso realmente parecia uma combinação perfeita”.

Os principais cuidados ao adotar um cão cego são:

Manter a disposição dos móveis da casa sempre no mesmo lugar para evitar acidentes.

Usar a voz e o toque como guias, ajudando o cão a se orientar pelos cômodos.

Evitar barulhos altos e sustos, que podem desorientar o animal.

Proporcionar tapetes ou esteiras com texturas diferentes para que ele identifique os ambientes.

Levá-lo regularmente ao veterinário para monitorar a saúde ocular e geral.

Como a família garantiu que Mocha se sentisse amada por todos?

Como Mocha tende a criar vínculos muito fortes, a família decidiu que, embora ela fosse principalmente companheira da idosa, todos participariam ativamente de sua rotina. A filha se comprometeu a passar tempo de qualidade com a cachorrinha, assim como os demais moradores da casa, para que Mocha aprendesse a se sentir segura e amada por todos.

“Dessa forma, ela cria um vínculo com todos na família, mesmo sendo principalmente a companheira da mãe”. Assim, aquela cachorrinha que havia perdido não apenas a visão, mas também o lar que conhecia, encontrou uma nova oportunidade justamente com alguém que também procurava companhia, carinho e um colo para dividir.

Comparação entre a adoção de um cão cego e um cão sem deficiência:

Aspecto Cão cego Cão sem deficiência Adaptação ao ambiente Primeiros dias Requer paciência e consistência na disposição dos móveis Adapta-se rapidamente explorando visualmente Vínculo com o tutor Base da relação Extremamente forte, baseado no toque e na voz Forte, mas com mais estímulos visuais Necessidade de colo Comportamento típico Alta – busca contato físico para se sentir seguro Variável – depende da personalidade Aceitação para adoção Preconceito dos tutores Menor – muitos têm receio de não saber cuidar Maior – é a primeira escolha da maioria

Qual foi a repercussão da história de Mocha nas redes sociais?

O abrigo contou a história de Mocha em seu perfil no Instagram no dia 21 de agosto. Na publicação, também compartilhou um vídeo do encontro entre a cachorrinha e sua nova tutora. Nas imagens, Mocha aparece completamente à vontade no colo da idosa, enquanto a nova tutora demonstra toda a felicidade por finalmente ter encontrado sua companheira.

A publicação acumulou mais de um milhão de visualizações e milhares de comentários, muitos deles celebrando o novo começo da cachorrinha. “Isso é incrível, e eu adoro que toda a família esteja envolvida. Mocha ganhou o prêmio principal”, escreveu um internauta. “Que lindo! Mocha encontrou a sua pessoa. Ela está tão contente no colo da nova mamãe. Adorei”.

O que a história de Mocha ensina sobre adoção de animais com deficiência?

A história de Mocha mostra que a adoção de cachorro cego pode ser uma experiência transformadora tanto para o animal quanto para o tutor. Estudos comprovam que a presença de um pet na vida de um idoso melhora o humor, reduz sintomas depressivos, estimula a socialização e até ajuda no controle da pressão arterial. Pesquisas mostram que idosos com animais em casa têm maior bem-estar físico e psicológico.

Mocha, que havia perdido não apenas a visão, mas também o lar que conhecia, encontrou uma nova oportunidade justamente com alguém que também procurava companhia, carinho e um colo para dividir. E, no fim, a cachorrinha cega e a idosa de 90 anos se encontraram – e nenhuma das duas quer mais se separar.