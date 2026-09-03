Toda vez que o caminhão de lixo passa pelas ruas de Anápolis, em Goiás, a história se repete. Um cachorro caramelo que vive na região tenta ajudar os garis a recolher os sacos de lixo, mas a cachorro atrapalha garis de um jeito tão divertido que virou febre na internet. Em vez de auxiliar, o cão puxa as sacolas, derruba os trabalhadores e até arranca suas toucas, conquistando milhões de visualizações.

Quem é o cachorro que atrapalha os garis em Anápolis?

O protagonista dessa história é um vira-lata caramelo, sem raça definida, que vive nas ruas de Anápolis e adotou os garis como seus parceiros de brincadeira. Sempre muito animado e balançando o rabinho de felicidade, o cão segue o gari por todos os lados, tentando “ajudar” na coleta de lixo. Mas essa ajuda, oferecida com muita boa vontade, acaba saindo pela culatra.

O cachorro não tem nome oficial, mas ficou conhecido pelo apelido do gari que viralizou seus vídeos: Vanderlan José de Carvalho, mais conhecido como Mazzaropi. O apelido faz referência ao comediante Amácio Mazzaropi, ícone do humor caipira. E não poderia ser mais adequado: as cenas protagonizadas pelo cachorro são dignas de uma comédia pastelão.

Conheça Mazzaropi, o cachorro “desajudante” de garis que conquistou milhões de visualizações: “Se não pode ajudar, atrapalhe” – Créditos: Instagram @mazzaropi345

Como o cachorro “atrapalha” os garis na prática?

Em um dos vídeos publicados na conta do gari Mazzaropi no Instagram, o cachorro primeiro puxa um saco de lixo e, depois, derruba o profissional no chão. Na sequência, arranca a touca dele e começa um cabo de guerra com a peça. Por fim, segue o caminhão até a próxima casa, onde a cena se repete. O gari, sempre bem-humorado, leva a brincadeira na esportiva.

Os internautas não perdoaram e inundaram os comentários com frases criativas. “O trabalhador brasileiro não tem um minuto de paz”, disse uma pessoa. “O caramelo só tinha uma missão: infernizar a vida do Delan”, escreveu outra seguidora. “Se você não pode ajudar, atrapalhe”, foi outro comentário que virou o lema da história.

Os três motivos que explicam a fama do cachorro “desajudante” são:

Quem é o gari que viralizou com o cachorro?

Conhecido como “gari raiz”, Vanderlan José é o responsável pela conta que mostra a rotina do cachorro “desajudante” de Anápolis. Com humor simples e autêntico, ele compartilha conteúdos sobre o cachorro desde maio de 2026. As publicações, que têm milhares de visualizações, mostram o cachorro quase todos os dias atrapalhando a coleta dos sacos de lixo.

No Instagram, a conta do gari já tem 73,4 mil seguidores e 356 publicações. Já no TikTok, o perfil @mazzaropi36 ultrapassou 191,7 mil seguidores e acumula mais de 1,7 mil publicações. A primeira publicação, fixada no perfil e compartilhada em maio, já recebeu 30,7 milhões de visualizações, 1,2 milhão de curtidas e 40,6 mil comentários.

Os números que mostram o sucesso do cachorro “desajudante” são:

30,7 milhões de visualizações no vídeo mais famoso do TikTok.

1,2 milhão de curtidas na primeira publicação fixada.

40,6 mil comentários de internautas de todo o mundo.

191,7 mil seguidores no TikTok e 73,4 mil no Instagram.

Mais de 1,7 mil publicações compartilhando a rotina do cachorro.

Qual foi a repercussão internacional da história?

O carisma do cão é tão grande que as publicações não conquistaram apenas os brasileiros. Em espanhol, um usuário escreveu: “Esos dos son amigos, pero como está en horario laboral tienen que disimular” (“Esses dois são amigos, mas, como estão em horário de trabalho, precisam disfarçar”). Outro disse, em inglês: “He’s like bro, I just got up. I ain’t even search through the bags yet” (“Ele fica tipo: ‘Cara, acabei de levantar. Nem revirei os sacos ainda'”).

Já em francês, um seguidor se divertiu explicando a atitude do cachorro: “Il lutte pour son intérêt” (“Ele está lutando pelos próprios interesses”). A história atravessou fronteiras e mostrou que o humor e a espontaneidade de um cachorro caramelo são universais.

Como a amizade entre o gari e o cachorro começou?

Gari há 26 anos, Mazzaropi contou, em entrevista ao programa Balanço Geral Goiás, que sempre gostou de animais. Segundo ele, a amizade com o cachorro surgiu de forma espontânea. “Essa amizade começou de forma inusitada. Começamos a passar na rua onde vive e o cão começou a brincar com a gente, e assim foi surgindo uma amizade com o caramelo. A gente pulava no chão com ele, o animal grudava na nossa luva”, contou o gari.

O vínculo entre os dois é tão forte que o cachorro espera o caminhão passar todos os dias. Esse tipo de comportamento é comum em cães que estabelecem rotinas e se apegam a pessoas específicas. Cães formam vínculos fortes com figuras de referência e podem repetir comportamentos que geram interação e recompensa, mesmo que na forma de brincadeira.

Comparação entre a rotina do gari com e sem o cachorro:

Aspecto da rotina Sem o cachorro Com o cachorro Coleta de lixo Eficiência do trabalho Rápida e sem interrupções Demorada e cheia de imprevistos Humor no trabalho Clima entre os garis Rotina normal Diversão garantida todos os dias Viralização nas redes Visibilidade do gari Nenhuma Milhões de visualizações e seguidores

O que a história de Mazzaropi e o cachorro ensina sobre a relação entre humanos e animais?

A história do cachorro “desajudante” de Anápolis mostra que a relação entre humanos e animais pode ser fonte de alegria, mesmo nas situações mais inusitadas. O que começou como uma simples brincadeira de rua se transformou em um fenômeno digital que encantou pessoas do mundo inteiro.

O gari Mazzaropi, com sua paciência e bom humor, e o cachorro caramelo, com sua energia contagiante, provaram que a amizade e o carinho pelos animais podem transformar a rotina em momentos de alegria e inspiração. E, como diz o lema que viralizou: “Se não pode ajudar, atrapalhe” – mas, no fundo, todo mundo sabe que esse cachorro já ajudou, sim, a levar um sorriso ao rosto de milhões de pessoas.