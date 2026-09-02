Quem disse que a regra do branco nos casamentos é absoluta? Em Santa Catarina, a vira-lata caramelo Olívia provou que toda regra tem sua exceção. Ela foi a única convidada autorizada a usar branco no casamento de sua tutora, a consultora de imagem Paula Siqueira, com Gabriel Ayvazian de Alcantara. Resgatada das ruas, Olívia ganhou um vestido de tule, lacinhos e até uma fraldinha decorada para a ocasião – e roubou a cena.

Como uma vira-lata caramelo se tornou a convidada de honra de um casamento?

Paula e Gabriel se casaram no dia 30 de maio. Entre as orientações para os convidados, havia uma regra clássica: ninguém deveria aparecer de branco. Mas Olívia, a cadela resgatada da noiva, recebeu um privilégio especial. Como convidada de honra, ela não apenas pôde usar a cor proibida como ganhou uma produção digna da ocasião.

O look incluía um vestido branco com tule rodado na barra, um grande laço nas costas e lacinhos na cabeça. E teve um detalhe que deixou a produção ainda mais divertida: uma fraldinha decorada, já que Olívia estava no cio justamente na época do casamento. “Ela estava usando fralda por estar no cio! Ficou umas duas semanas com sangramento e tinha que colocar fralda sempre, né?”, brincou Paula.

Quais são os três momentos inesquecíveis da participação de Olívia no casamento?

Desde a preparação até a festa, Olívia protagonizou momentos que ficarão guardados na memória da família e dos convidados. Cada um deles mostrou por que ela era a convidada mais especial daquela celebração.

Os três momentos inesquecíveis da participação de Olívia foram:

Que regras de etiqueta podem ser quebradas por um pet em um casamento?

O casamento de Paula e Gabriel mostrou que, quando o assunto é amor por um animal de estimação, algumas regras podem ser adaptadas. A presença de pets em cerimônias tem se tornado cada vez mais comum, mas exige alguns cuidados.

As principais orientações para incluir um pet no casamento são:

Comunique os convidados com antecedência : avise que o animal estará presente para evitar surpresas ou alergias.

: avise que o animal estará presente para evitar surpresas ou alergias. Adapte o look do pet : escolha roupas confortáveis e que não restrinjam os movimentos, como o vestido de tule de Olívia.

: escolha roupas confortáveis e que não restrinjam os movimentos, como o vestido de tule de Olívia. Prepare um kit de emergência : leve água, petiscos, sacos para necessidades e, se necessário, fraldas como no caso da Olívia.

: leve água, petiscos, sacos para necessidades e, se necessário, fraldas como no caso da Olívia. Tenha um acompanhante exclusivo : designe alguém para cuidar do animal durante a cerimônia e a festa.

: designe alguém para cuidar do animal durante a cerimônia e a festa. Respeite o bem-estar do pet: se o animal demonstrar estresse ou cansaço, tenha um local tranquilo para ele descansar.

“Vida no campo e suas surpresas”: tutora quebra regra de casamento para incluir cadela resgatada como dama de honra – Créditos: Instagram @paulasiqueiraa

Como a história de Olívia impactou as redes sociais?

O vídeo do “arrume-se comigo” de Olívia, compartilhado por Paula no Instagram, ultrapassou 2,23 milhões de visualizações e recebeu milhares de comentários. Internautas se encantaram com a produção da cachorrinha. “Fico tão emocionada quando vejo um vira-lata que venceu na vida”, escreveu uma pessoa. “Toda boazinha para ir ao casamento da mamãe”, disse outra. E teve quem resumisse o sentimento geral: “Eu amo ver vira-latas tendo vida de burguês”.

A história de Olívia não é apenas sobre um look fofo. Ela é um lembrete do poder transformador da adoção e do amor incondicional que os animais de estimação oferecem. A adoção de animais muda não apenas a vida do pet, mas também a de quem o acolhe.

Momento Detalhe Reação Adoção Novembro de 2025 Paula visitou o protetor Paulo Santangelo e adotou Olívia com 4 meses. Amor à primeira vista Preparação Véspera do casamento Olívia ganhou vestido de tule, laço, lacinhos e fralda decorada. Viralizou nas redes Cerimônia e festa 30 de maio Olívia circulou entre os convidados e quase derrubou a decoração. Centro das atenções

O que a história de Olívia nos ensina sobre amor e segundas chances?

Olívia começou sua vida sem saber o que era um lar. Hoje, ela é a estrela de um casamento, usa roupas de grife (ou pelo menos de tule) e tem uma família que a ama incondicionalmente. “De resgatada a daminha” a expressão usada por Paula resume perfeitamente a trajetória da cachorrinha.

A história da vira-lata caramelo que usou branco no casamento é um lembrete de que o amor não tem raça, tamanho ou origem. Olívia não precisou ser de raça para ganhar um vestido de princesa. Ela só precisou ser ela mesma e encontrar alguém que a visse como parte da família. Que venham mais histórias como essa, para nos lembrar que o bem-estar animal começa com o acolhimento e o respeito.