O resultado da +Milionária 386 sai nesta quarta-feira (02/09) com prêmio estimado em R$ 90 milhões O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje na +Milionária

A +Milionária está acumulada desde outubro do ano passado e chega a este concurso com R$ 90 milhões em jogo — o maior prêmio entre as loterias da Caixa nesta semana, à frente até da Mega-Sena. A Reserva Garantidora de Prêmios (RGP) garante um mínimo de R$ 10 milhões líquidos mesmo em concursos de arrecadação mais baixa, mas o valor de hoje já está bem acima disso.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 386 Data Quarta-feira, 02/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 90 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 6,00 (6 números + 2 trevos) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube — dá para acompanhar a extração dos seis números e dos dois trevos em tempo real.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar na +Milionária

O volante tem duas matrizes: a de números, com 6 escolhas entre 1 e 50, e a de trevos, com 2 escolhas entre 1 e 6.

Combinação Valor da aposta Probabilidade (6 números + 2 trevos) 6 números + 2 trevos (mínimo) R$ 6,00 1 em 238.360.500 7 números + 2 trevos R$ 42,00 1 em 34.051.500 6 números + 3 trevos R$ 18,00 1 em 79.453.500

Faixas de premiação

A +Milionária tem dez faixas de premiação, combinando diferentes quantidades de acertos nos números e nos trevos:

Faixa Acertos 1ª 6 números + 2 trevos 2ª 6 números + 1 trevo 3ª 6 números 4ª 5 números + 2 trevos 5ª 5 números + 1 trevo 6ª 5 números 7ª 4 números + 2 trevos 8ª 4 números 9ª 3 números + 2 trevos 10ª 2 números + 2 trevos

A faixa principal tem prêmio mínimo garantido de R$ 10 milhões (líquidos de IR) pela Reserva Garantidora de Prêmios.

Por que este concurso está atrativo?

Acumulada há quase um ano, a +Milionária virou o grande destaque das loterias nesta semana — à frente da Mega-Sena, que soma R$ 36 milhões. Esse tipo de sequência longa sem ganhador da faixa principal é raro e costuma disparar o volume de apostas em todo o país.

Últimos 10 resultados da +Milionária

Concurso Data Números sorteados Trevos Situação 385 30/08 10-12-13-16-33-50 — Acumulou 384 26/08 01-14-19-29-31-46 1-6 Acumulou 383 23/08 03-04-16-18-39-45 1-3 Acumulou 382 19/08 10-17-23-30-44-48 4-6 Acumulou 381 16/08 23-32-33-38-45-46 3-5 Acumulou 380 12/08 03-37-38-41-42-43 4-6 Acumulou 379 09/08 04-07-14-28-38-47 2-6 Acumulou 378 05/08 07-08-09-15-46-49 2-5 Acumulou 377 02/08 01-14-15-21-30-47 4-6 Acumulou 376 29/07 01-02-35-38-40-45 3-4 Acumulou

Confira o histórico completo na página oficial da +Milionária.

Como resgatar se você ganhar

Prêmios de até R$ 2.428,79 são pagos em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o sorteio de domingo

Veja como foi o resultado da +Milionária 385 e como o prêmio chegou aos R$ 90 milhões atuais.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio da +Milionária 386?

O prêmio estimado é de R$ 90 milhões, acumulado desde outubro do ano passado.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar na +Milionária?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 2 números com os 2 trevos certos.

O que acontece se ninguém acertar os 6 números e os 2 trevos?

O valor acumula para o próximo concurso, que será no domingo.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site, aplicativo oficial ou Internet Banking da Caixa, para correntistas.

O resultado do concurso 386 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.