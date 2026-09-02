O resultado do Super Sete 894 sai nesta quarta-feira (02/09) com prêmio estimado em R$ 7 milhões. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

O que está em jogo hoje no Super Sete

O concurso 893 terminou sem vencedor da faixa máxima nesta segunda-feira, com a sequência 7-3-8-5-0-4-7. Uma única aposta chegou a seis das sete colunas e levou R$ 55.949,64 — ficando a apenas um acerto do prêmio principal. Com o acúmulo, o Super Sete 894 chega a esta quarta com R$ 7 milhões em jogo.

Dados oficiais do concurso

Item Informação Concurso 894 Data Quarta-feira, 02/09/2026 Horário 21h Local Espaço da Sorte, São Paulo (SP) Prêmio estimado R$ 7 milhões Situação Acumulado Aposta mínima R$ 3,00 (1 número por coluna) Encerramento das apostas 20h

Quando e onde acontece o sorteio

O sorteio acontece hoje às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube — dá para acompanhar a extração das sete colunas em tempo real.

▶ [INSERIR EMBED DO SORTEIO]

Aposte pelo caminho oficial: Loterias Online da Caixa.

Como apostar no Super Sete

O volante tem sete colunas, cada uma com números de 0 a 9. Na aposta simples, o jogador escolhe um número por coluna; nas apostas múltiplas, dá para marcar até dois números em uma ou mais colunas.

Números marcados Valor da aposta Probabilidade (7 acertos) 1 por coluna (mínimo) R$ 3,00 1 em 10.000.000 2 em 1 coluna R$ 6,00 1 em 5.000.000 2 em todas as colunas (máximo) R$ 384,00 1 em 78.125

Faixas de premiação

Acertos Prêmio 7 colunas Variável — valor principal 6 colunas Variável 5 colunas Variável 4 colunas Variável 3 colunas Variável

Por que este concurso está atrativo?

O Super Sete já soma vários sorteios seguidos sem sair o prêmio máximo, e o valor vem crescendo de forma consistente — de R$ 6,5 milhões há uma semana para R$ 7 milhões agora. É esse tipo de sequência que costuma atrair mais apostas a cada novo concurso.

Últimos 10 resultados do Super Sete

Concurso Data Colunas sorteadas Situação 893 31/08 7-3-8-5-0-4-7 Acumulou 892 28/08 1-8-6-5-7-2-0 Acumulou 891 26/08 1-9-2-5-1-4-1 Acumulou 890 24/08 5-3-8-3-5-0-1 Acumulou 889 21/08 7-5-2-4-6-8-3 — 888 19/08 1-7-5-9-8-9-9 Acumulou 887 17/08 1-7-5-9-8-9-9 Acumulou 886 14/08 1-5-2-2-7-6-9 — 885 12/08 4-9-0-5-8-5-9 — 884 10/08 9-9-9-2-1-7-0 —

Confira o histórico completo na página oficial do Super Sete.

Como resgatar se você ganhar

Prêmios de até R$ 2.428,79 são pagos em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só nas agências, com identidade, CPF e recibo original. A partir de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis, e o prazo total de resgate é de 90 dias. Detalhes na página oficial da Caixa.

Confira também o sorteio de segunda

Veja como foi o resultado do Super Sete 893 e como a aposta de seis acertos quase levou o prêmio principal.

Perguntas frequentes

Qual é o prêmio do Super Sete 894?

O prêmio estimado é de R$ 7 milhões, já que o concurso está acumulado.

Que horas sai o resultado hoje?

O sorteio começa às 21h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.

Onde posso apostar no Super Sete?

Em qualquer lotérica credenciada ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. Siga nosso guia prático de como apostar na loteria online pelo celular.

Até que horas dá para apostar?

As apostas encerram às 20h do dia do sorteio.

Quantos acertos são necessários para ganhar algum prêmio?

A partir de 3 colunas certas.

O que acontece se ninguém acertar as 7 colunas?

O valor acumula para o próximo concurso.

Dá para apostar pela internet?

Sim, pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

O resultado do concurso 894 será publicado aqui assim que divulgado pela Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

🔗 Aposte online: https://loteriasonline.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.