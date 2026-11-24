Por trás da frota que move as entregas urbanas e encurta distâncias nas metrópoles brasileiras existe uma engrenagem silenciosa, raramente vista fora das oficinas: o mecânico de motocicletas. É esse profissional que a Magnetron, indústria paranaense referência em sistemas de ignição e componentes elétricos para duas rodas, coloca no centro do palco com a terceira temporada do Desafio Duas Rodas: o primeiro e maior reality show dedicado à mecânica de motos no país.

Com inscrições abertas e gratuitas até o dia 30 de novembro, a competição nacional chega mais robusta e ambiciosa. Consolidado após mobilizar milhares de profissionais e acumular centenas de milhares de visualizações em suas duas primeiras edições, realizadas em 2024 e 2025, o programa transforma o diagnóstico técnico, o raciocínio sob pressão e a precisão com as ferramentas em espetáculo de entretenimento e valorização profissional.

Para Denise Remor, Presidente da Magnetron, abrir as inscrições para a terceira temporada reafirma o compromisso histórico da companhia com quem sustenta o setor na ponta: “O mecânico de motos é o grande protagonista da mobilidade sobre duas rodas no Brasil, mas nem sempre recebe o reconhecimento à altura da sua responsabilidade. Chegar à terceira edição do Desafio Duas Rodas, com inscrições abertas para todo o país, é a prova de que o mercado ansiava por um espaço que unisse qualificação técnica, visibilidade e orgulho da profissão. Queremos revelar talentos das oficinas de norte a sul e mostrar a excelência de quem mantém o Brasil rodando”.

Temporada dupla e premiação histórica

Se nas edições anteriores o campeão levava R$ 30 mil e o vice-campeão ficava com R$ 10 mil, o ciclo atual eleva o patamar da disputa. A grande novidade desta edição é o formato em dose dupla: o vencedor conquistará o título unificado de Melhor Mecânico de Motos do Brasil temporada 2026-2027, acompanhado de uma premiação recorde. Ao todo, serão distribuídos R$ 55 mil em cartões pré-pagos, R$ 40 mil para o primeiro colocado e R$ 15 mil para o segundo lugar.

De acordo com Helenice Mendes, gerente de marketing da Magnetron, a decisão de ampliar o escopo do título e elevar a premiação acompanha a maturidade do projeto e o engajamento da comunidade do setor: “Preparamos uma temporada histórica e verdadeiramente dupla. Além de o campeão carregar o título pelos anos de 2026 e 2027, ampliamos o investimento na valorização financeira e na experiência do reality. O primeiro lugar agora fatura R$ 40 mil e o segundo leva R$ 15 mil, refletindo o tamanho que o Desafio Duas Rodas ganhou junto aos mecânicos e ao público. É uma vitrine sem precedentes para transformar carreiras e oficinas”.

Como funciona a disputa

A jornada rumo ao troféu combina etapas online eliminatórias e uma decisão presencial de tirar o fôlego. Após o encerramento das inscrições em 30 de novembro, os candidatos enfrentam provas teóricas on-line que testam conhecimentos fundamentais e avançados de elétrica e mecânica de motocicletas, passando ainda por dinâmicas de game show por videoconferência e votação popular.

Os finalistas garantem passaporte para a grande final presencial, realizada na sede da Magnetron, em São José dos Pinhais (PR), em janeiro de 2027, onde serão submetidos a provas práticas em bancada avaliadas por especialistas. Toda a trajetória será exibida em uma série de dez episódios nos canais oficiais da marca a partir de fevereiro de 2027.

No dia a dia da oficina, você já resolveu falhas que pareciam impossíveis, ouviu o ronco de um motor e soube exatamente onde estava o defeito antes mesmo de pegar a chave de fenda, mas, até hoje, esse talento ficou restrito às paredes da sua bancada. Agora, o cronômetro está prestes a disparar diante de todo o país: você vai continuar apenas assistindo aos outros acelerarem ou vai inscrever o seu nome na história para provar que o melhor mecânico de motos do Brasil trabalha na sua oficina?

Serviço: Desafio Duas Rodas 2026-2027

Inscrições: Gratuitas, até 30 de novembro de 2026

Onde se inscrever: https://www.magnetron.com.br/desafio-duas-rodas-2026-2027/

Público-alvo: Mecânicos de motocicletas de todo o território nacional

Premiação: R$ 40 mil + título de Melhor Mecânico de Motos 2026-2027 (1º lugar) e R$ 15 mil (2º lugar).

Sobre a Magnetron

A Magnetron é líder e referência na produção de peças elétricas e mecânicas para motos. Com anos de tradição e inovação contínua, a empresa atende aos mais rigorosos padrões do mercado automotivo, oferecendo soluções em segurança, desempenho e durabilidade para mecânicos, pilotagem diária e apaixonados pelo universo duas rodas.

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