Um anel que passa a noite no dedo e, de manhã, conta como foi o seu sono. A ideia parece coisa de filme, mas já cabe no orçamento de quem pesquisa presente de fim de ano. A dúvida que vem logo em seguida é simples: anel inteligente vale a pena ou é só mais um aparelho para carregar?

Uma das empresas que vendem esse tipo de aparelho no país é a HALO , marca brasileira de tecnologia voltada ao bem-estar e à saúde, criadora do anel inteligente Halo Ring e da pulseira sem tela Halo Band, que acompanham sono, atividade, recuperação e muito mais em um aplicativo em português, sem mensalidade. Até novembro de 2026, segundo a empresa, eram mais de 21 milhões de noites monitoradas pelos aparelhos da marca, com usuários em mais de 12 países.

O que o anel entrega

O anel fica no dedo de dia e à noite e, sem tela, manda as leituras para o celular. No Halo Ring, entram na conta sono, frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca (HRV), oxigenação do sangue, temperatura da pele, estresse, passos, calorias, treinos e ciclo menstrual. O aplicativo, em português, organiza tudo em índices de 0 a 100, para a pessoa entender de relance como dormiu e como o corpo respondeu ao dia. O interesse pelo sono tem razão de ser: segundo o Vigitel 2025, do Ministério da Saúde, 31,7% dos adultos das capitais relatam ao menos um sintoma de insônia.

A bateria dura até sete dias de uso, e a recarga, em estojo magnético, leva cerca de uma hora e meia. O anel aguenta água até 5 ATM, o equivalente a 50 metros, então pode ir para o banho e para o mar sem sair do dedo. É de aço inoxidável, pesa 3,5 gramas no tamanho 11 e funciona com celulares iOS e Android.

Quanto custa de verdade

Em novembro de 2026, o site da marca vendia o Halo Ring por R$ 447,90, que podiam ser parcelados em até quatro vezes sem juros. O número que mais pesa, porém, é o que vem depois da compra: há anéis que só mostram os relatórios completos a quem paga uma assinatura mensal. No caso da HALO, essa cobrança não existe: o aparelho é pago uma única vez e o aplicativo não custa nada. “Custo-benefício é usar o anel todos os dias sem precisar pagar de novo para ver os próprios dados”, afirma Pedro Fortes, CEO da empresa.

O tamanho certo

Para funcionar bem, o anel tem de ficar firme no dedo sem apertar, já que os sensores fazem a leitura pela parte de dentro do aro. O Halo Ring é vendido do tamanho 7 ao 13 e, quando a dúvida fica entre dois números, a marca recomenda levar o menor.

Como tirar proveito

O anel rende mais quando sai pouco do dedo. Usado também à noite, ele registra o sono inteiro, e a bateria de vários dias ajuda a não deixar buracos no histórico. Mais do que o número de uma manhã, conta a tendência de vários dias: uma noite ruim isolada diz pouco, uma semana de sono pior diz bastante. E, como não tem tela nem notificações, o aparelho não disputa a atenção com o celular. É o que a HALO chama de tecnologia sem distração.

O que ele não faz

Vale saber também o que fica de fora. O anel não é um equipamento médico, e o que ele mostra são estimativas: a leitura muda com o encaixe no dedo, com o movimento e com o ambiente, e não ocupa o lugar de consulta ou exame. A HALO registra isso nos próprios termos de uso. “Não vendemos milagres. Entregamos dados honestos sobre sono, atividade e recuperação e deixamos que a consistência faça o trabalho”, diz Fortes.

Então, vale a pena?

Vale para quem quer acompanhar sono, recuperação e atividade com constância e usar o que vê no aplicativo para ajustar a rotina, como a hora de dormir ou o ritmo dos treinos. Não vale como atalho nem como substituto de acompanhamento profissional. Para quem está no primeiro grupo, a pergunta deixa de ser se o anel vale a pena e passa a ser outra: qual modelo entrega tudo isso sem cobrar de novo todo mês.