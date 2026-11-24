O personagem demora a responder ao comando, e a primeira reação é culpar a internet. Às vezes ela é mesmo a responsável, mas nem sempre. Existe um jeito simples de separar os dois problemas: observar se o que trava é a imagem ou a resposta.

Se a imagem engasga, congela ou perde quadros, o problema está no computador. Se a tela segue fluida e só o comando chega atrasado, a causa é a rede, e a medida certa passa a ser o ping e o jitter, não o FPS. A dica está numa lista de verificações da UpBoost , empresa de otimização de PC para jogos que atende de forma remota.

Uma dúvida que aparece todo dia

O assunto aparece com força nas buscas. Entre 1º e 31 de outubro, 293 consultas sobre travamento e lag no Roblox levaram usuários ao site da empresa pelo Google. No mesmo mês, a pergunta sobre por que um PC considerado bom trava do nada em jogo surgiu de 232 formas diferentes. Os números vêm do Google Search Console e representam as aparições do site da UpBoost, não o total de buscas no Brasil.

Quando o problema é a máquina, a tendência em casa é sair para comprar peça nova. Antes disso, vale checar outros sinais. Se a queda de quadros acontece só em lugar cheio, o gargalo é o processador, e não a placa de vídeo. Se a temperatura sobe antes da travada, a causa é a refrigeração.

O erro do cabo

Há também um erro comum que derruba o desempenho sem dar aviso: o monitor ligado na saída da placa-mãe. A imagem aparece normalmente e o jogo abre, mas o processamento gráfico continua saindo do chip integrado.

“Chega computador aqui com placa de vídeo nova instalada e o cabo HDMI ligado na saída da placa-mãe. A placa que a pessoa acabou de comprar está lá dentro sem ser usada”, conta Dherick Abreu , de 20 anos, fundador da UpBoost. “É a primeira coisa que o técnico confere.”

No Roblox, a confusão entre lag e travamento é ainda mais frequente. O jogo roda em milhões de máquinas antigas e de entrada, muitas de famílias que compraram o computador para estudo, e quando trava a conclusão em casa costuma ser que a internet está lenta. Raramente alguém verifica a configuração gráfica, onde o problema quase sempre está.

Na UpBoost, um técnico ajusta a máquina do cliente ao vivo, por acesso remoto, enquanto o cliente acompanha a tela, e o FPS é medido antes e depois no mesmo computador.

Teste no navegador

Outra verificação rápida é a taxa de atualização do monitor. O Windows costuma assumir 60 Hz por padrão mesmo quando a tela aceita 120, 144 ou 165, e o jogo não avisa. O teste gratuito de taxa de atualização mostra no navegador, em menos de um minuto, quantos quadros a tela entrega de verdade. Ele faz parte das sete ferramentas gratuitas que a UpBoost deixa abertas ao público, sem cadastro.

Conferir antes de gastar ficou mais importante em 2026. Segundo a consultoria TrendForce, os preços de contrato da memória DRAM, usada nos pentes de RAM dos computadores, tiveram alta projetada de 90% a 95% só no primeiro trimestre. A americana Gartner estima que os computadores fiquem 17% mais caros do que em 2025.

E o público que joga no computador é grande. A Pesquisa Game Brasil 2026, que ouviu 7.115 pessoas de 16 a 55 anos, aponta que 75,3% dos brasileiros afirmam consumir jogos digitais, com o computador como plataforma preferida em 21,1% das respostas.

Na hora do lag, então, a regra é observar a tela. Se a imagem trava, o problema está no computador. Se a imagem segue lisa e o comando atrasa, o teste certo é o de ping e jitter, porque a falha está na conexão. Nos dois casos, o diagnóstico vem antes de qualquer gasto.