Em empresas médias, o marketing nem sempre ganha estrutura à medida que o negócio cresce. Os desafios são de empresa grande: crescer num mercado disputado, se diferenciar da concorrência, decidir onde colocar uma verba que não é grande. A estrutura para enfrentá-los raramente acompanha.

“O desafio de marketing da empresa média é proporcional ao patamar que o negócio quer atingir. A estrutura para enfrentá-lo, quase nunca”, afirma Viviane Rodriguez, estrategista com 20 anos de experiência em planejamento e atendimento, que hoje atua como BPO de marketing para empresas de médio porte.

O custo de deixar o marketing no improviso

Sem essa estrutura, a área costuma ficar nas mãos de um dos sócios, e o primeiro efeito é o ritmo. O marketing passa a depender da agenda dele: “Sobrou um tempo, anda. Apertou, espera.” O segundo é a mistura de decisões. “A mesma cabeça que define a meta de vendas do ano está escolhendo o filtro da foto.”

O terceiro, e mais caro, é seguir uma fórmula pronta de mercado. “Preciso de agência, de site, de rede social, de eventos, de patrocínios… E, no meio dessa lista, ninguém escolhe o que realmente vai construir um posicionamento de diferenciação para aquela marca.”

Sinais de que o sócio virou o diretor de marketing

Toda peça precisa passar por ele antes de sair.

A agência pergunta a ele o que fazer, e ele responde no improviso.

O marketing para quando a agenda dele aperta.

O plano do ano que vem é o deste ano com um percentual a mais.

O sócio que “leva jeito”

Ninguém decide isso em reunião. O sócio com mais afinidade opina numa campanha, aprova um post, escolhe a cor do estande na feira e, quando percebe, virou o diretor de marketing da empresa, ainda que sem o cargo e sem o tempo necessário.

“Não é defeito de ninguém. O sócio está ali para outra coisa. O marketing acaba ficando com quem tem mais afinidade, e não com quem tem mais preparo ou com quem tem essa prioridade”, diz Viviane.

Para ela, a saída não passa por tirá-lo da função. Ele conhece o negócio como ninguém e deve seguir responsável pela área. O que precisa mudar é a qualidade do que chega à mesa dele: em vez de resolver o que é da área, ele passa a decidir só o que é do negócio, como para onde a marca vai, quanto investir e o que é inegociável.

“Ele continua sendo o dono do marketing. Só para de fazer o trabalho do marketing”, resume.

Dois caminhos que não resolvem

Na hora de agir, a empresa média costuma enxergar só duas opções. Contratar um diretor de marketing sênior raramente cabe no orçamento. Contratar uma agência ou um profissional júnior cabe, mas transforma o sócio em gestor de fornecedor.

“Ele aprova peça, cobra prazo, mas ninguém traduz a estratégia do negócio”, afirma Viviane.

O terceiro caminho, que poucas empresas consideram, é ter um executivo sênior em tempo parcial. Conhecido como fractional CMO, BPO de marketing ou CMO as a Service, o modelo leva direção estratégica experiente para dentro da empresa, com carga horária definida e sem o custo de uma contratação integral.

Indicadores se constroem junto com o negócio

Outra queixa comum é a sensação de que o marketing “não funciona”, difícil de comprovar em empresas que ainda organizam os próprios indicadores. Para Viviane, esperar por um painel completo para começar a medir é um erro. “Comece por projeto. Cada ação precisa de um termômetro claro, mesmo que operacional no início: quantas reuniões saíram daquele evento, quanto tempo a equipe economizou, quantos contatos novos entraram.”

Em um dos projetos que conduz, ela assumiu uma empresa sem área de marketing organizada. Após 15 meses, a organização passou a contar com processos estabelecidos, painel de indicadores, metas de marketing planejadas para 2027 e participação da área no comitê executivo. As metas foram construídas ao longo deste ano para começar a ser medidas no próximo, o que mostra que essa estrutura se constrói em etapas, junto com o negócio.

Inteligência artificial amplia produtividade, mas não substitui estratégia

A inteligência artificial reforça o debate. Segundo o IBGE, seu uso entre empresas industriais com 100 ou mais trabalhadores passou de 16,9%, em 2022, para 41,9%, em 2024.

Para Viviane, a ferramenta multiplica a capacidade de quem já tem direção. “Um profissional sênior entrega por dois. Um sênior com IA entrega por quatro.” Em uma sondagem qualitativa realizada com 21 empresas, em setembro de 2026, ela observou que a IA já fazia parte das rotinas de marketing, mas nem sempre acompanhada de direcionamento claro.

“Velocidade não é direção. A IA acelera o que já existe. Se não há estratégia, ela só produz mais volume”, destaca.

Planejamento de 2027: começar cortando o que não é fundamental

Muitas empresas médias estão estruturando pela primeira vez o plano de metas e o plano de marketing, ou ainda se preparando para isso. Para Viviane, a falta de metas desdobradas por área não impede um plano conectado aos resultados. O caminho que ela propõe começa pelo corte: perguntar do que a empresa não precisa agora, o que não mexe o ponteiro e o que não é proporcional ao conhecimento e ao recurso que ela tem para executar.

“Plano de marketing bom não é o mais completo. É o que tem menos coisa sobrando”, afirma.

Por onde começar em 2027

1. Conecte o plano de marketing aos resultados do negócio e elimine o que não for fundamental.

2. Defina o que precisa passar pelo sócio (rumo, verba, o que é inegociável) e o que a área resolve sozinha.

3. Dê um termômetro a cada projeto antes de aprovar o próximo.

Viviane Rodriguez é estrategista de marketing, atua como BPO de marketing para empresas de médio porte e é professora corporativa e palestrante. Site: Viviane Gift Concierge