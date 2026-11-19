A Black Friday de 2026, em 27 de novembro, deve movimentar R$ 1,47 bilhão em vestuário e acessórios, de um total de R$ 11,52 bilhões projetado para o varejo pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A estimativa, divulgada em 12 de novembro, indica alta de 1,8% sobre 2025. Para a loja de roupas, fica a pergunta: o que fazer para esse cliente voltar depois que a promoção acaba?

“A Black Friday enche a base de clientes novos. O trabalho começa no dia seguinte: dar a quem comprou em novembro um motivo para voltar em dezembro e em janeiro”, afirma Guilherme Ruppenthal, fundador do CRM Full.IA, que foi diretor de rede de moda por seis anos antes de trabalhar com tecnologia para o varejo.

O CRM Full.IA é um CRM com inteligência artificial para lojas de moda, calçados e departamentos, fundado em janeiro de 2026 por Guilherme Ruppenthal, em Lajeado (RS). A plataforma chegou a novembro de 2026 com mais de 100 lojas e 400 vendedores em quatro estados, segundo a empresa.

O dado da venda já está na loja

O ponto de partida é o registro que a loja faz no sistema de gestão a cada venda. É dele que saem o nome do cliente, o que ele comprou e quando. Para Ruppenthal, o problema é que essa informação fica guardada e não vira rotina de venda. “O varejista investe constantemente para atrair novos consumidores, mas muitas vezes deixa de explorar as oportunidades que já existem dentro da própria base. Nosso papel é transformar esses dados em inteligência comercial, dando ao vendedor direcionamento para abordar o cliente certo, no momento certo, com uma comunicação relevante”, diz.

Cinco motivos para chamar o cliente de volta

No CRM Full.IA, a inteligência artificial usa esses dados para montar uma agenda diária para cada vendedor, com o cliente e o motivo do contato. São cinco motivos: o pós-venda de quem acabou de comprar, o cliente que está perto de comprar de novo, o aniversário, a campanha da loja e o saldo de cashback a ser utilizado.

Para quem comprou na Black Friday, isso quer dizer que o contato não precisa esperar a próxima promoção. O pós-venda pode vir nos dias seguintes à compra. Depois, o mesmo cliente volta à agenda quando tem cashback para usar ou quando a loja abre uma campanha, como as de Natal e de liquidação de janeiro.

Na campanha, o lojista não precisa separar os nomes um a um. Ele descreve o cliente que procura, como quem comprou calçados e ainda não voltou, e a inteligência artificial monta a lista para os vendedores.

Quem manda a mensagem é o vendedor

A ferramenta sugere o texto com base no histórico de compras e no motivo do contato, mas não envia nada sozinha: o vendedor ajusta as palavras e manda pelo WhatsApp. É o canal que os pequenos negócios já usam. Segundo a 12ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, feita entre fevereiro e março de 2026, o WhatsApp é o principal canal de comunicação e de vendas para 82% dos pequenos negócios.

Como saber se o cliente voltou

O gestor acompanha em um painel, por loja e por vendedor, os contatos feitos, o retorno e a receita influenciada, nome que a empresa dá às vendas que vêm depois de um contato. É esse acompanhamento que mostra se o comprador da Black Friday virou cliente da loja. Para redes, a visão por unidade indica em quais lojas a rotina de contatos está sendo cumprida.

A tecnologia já não é novidade para os pequenos negócios: 52% dos donos tinham usado inteligência artificial nas duas semanas anteriores à entrevista, segundo o levantamento Transformação Digital nos Pequenos Negócios, do Sebrae, divulgado em agosto de 2026.

Para fazer o cliente da Black Friday voltar a comprar, a loja de roupas precisa de três coisas que já estão ao alcance dela: o dado da venda, um motivo para o contato e um vendedor que mande a mensagem.