Supermercados europeus precisaram descartar toneladas de alimentos após invasões a seus sistemas de refrigeração, enquanto, no Brasil, a Autoridade Portuária de Santos (APS) teve de acionar manobras alternativas para não parar os serviços durante a recuperação de sua rede. A sequência de incidentes acendeu um sinal vermelho nas diretorias das empresas sobre duas questões básicas: quem realmente controla os equipamentos vitais do negócio e quem tem autonomia para agir rápido quando o sistema cai.

Na França, uma invasão identificada em 12 de outubro desregulou a temperatura de refrigeradores e congeladores em centenas de supermercados, provocando perda de mercadorias e até registros de incêndios, conforme notícias divulgadas na mídia internacional. Pouco depois, em 2 de novembro, novos ataques atingiram sistemas de refrigeração na Bélgica e na Suécia, onde a rede Coop confirmou impacto em sete de suas 800 lojas.

Já no litoral paulista, a APS comunicou em 11 de novembro que seguia restabelecendo sistemas afetados desde o dia 6 por um ataque cibernético. Embora o fluxo de navios e os acessos terrestres tenham sido preservados, a extensão do episódio e o eventual vazamento de dados ainda estavam sob investigação naquela data.

Para Elemar Jr., CEO da eximia.co, a raiz do problema costuma morar na conveniência operacional mal vigiada. “Uma decisão para facilitar a manutenção pode deixar um acesso permanente a um equipamento crítico. A direção precisa saber quem autorizou esse acesso, quem acompanha seu uso e o que acontece com a operação se ele for comprometido”, afirma Elemar Jr.

Acesso remoto sem controle abre brechas

Em análises publicadas no Eximia Insights, o especialista em segurança da informação Wendel Siota aponta o perigo de deixar painéis de máquinas expostos na internet apenas para agilizar reparos. A saída passa por criar contas individuais para cada técnico, exigir autenticação adicional e liberar a entrada somente durante o atendimento, cortando a permissão assim que o trabalho termina. Também é indispensável manter um inventário atualizado com os aparelhos que já perderam suporte do fabricante e definir quem responde pela troca ou proteção extra deles.

O plano de emergência precisa chegar ao chão de fábrica e à rotina de quem opera as máquinas. No setor de refrigeração, Wendel Siota orienta guardar cópias das configurações, treinar a equipe para retomar o controle local e manter contatos de manutenção disponíveis fora do expediente. Instalar sensores independentes ajuda a flagrar variações bruscas de temperatura mesmo quando o controlador principal está comprometido.

Outro ponto cego frequente está nos equipamentos que gerenciam o acesso à rede, como firewalls e concentradores de VPN. Sem histórico de acessos administrativos e mudanças de configuração, a equipe fica no escuro sobre quando a invasão começou e o que foi alterado. Wendel Siota defende preservar essas informações fora do próprio aparelho e testar a recuperação do equipamento, incluindo a troca de credenciais possivelmente expostas.

“Todas exigem alguém com nome e sobrenome responsável pela resposta”, escreve Wendel Siota ao apresentar seis perguntas que a diretoria deve fazer sobre a proteção desses dispositivos. Na prática, isso significa cobrar um inventário com responsáveis definidos e um procedimento de recuperação cujo tempo tenha sido medido em um ensaio.

Pressa na rotina favorece golpes na liderança

Nem toda falha entra pelo cabo de rede; a pressão por rapidez pode comprometer procedimentos de segurança quando um pedido urgente parece vir de alguém com autoridade. No artigo sobre proteção da liderança, Wendel Siota recomenda que pagamentos fora do padrão, mudanças de dados bancários e recuperação de acessos sejam confirmados por um contato previamente cadastrado. O processo deve valer também para executivos, com respaldo da direção para que a equipe faça a verificação mesmo diante de urgência.

A confirmação de identidade ganha força quando ninguém concentra todo o poder de decisão. Em discussão sobre o tema, Wendel Siota sugere separar a solicitação e a aprovação de operações sensíveis. Elemar Jr. exemplifica com movimentações financeiras em que uma pessoa solicita e outra autoriza – divisão que cria uma barreira de revisão caso um dos envolvidos seja enganado ou pressionado.

Na avaliação de Elemar Jr., a capacitação precisa considerar o nível de acesso de cada profissional e as consequências das decisões que ele pode tomar. As permissões devem acompanhar as necessidades do trabalho, limitando o alcance de um eventual comprometimento. Na liderança, essa preparação inclui simulações e um canal para relatar abordagens suspeitas ou receber alertas da equipe de segurança.

“Governança aparece quando a equipe sabe quem pode autorizar uma exceção, interromper um acesso ou acionar a contingência. Essas decisões precisam ser combinadas e testadas antes da crise, com a participação de quem responde pela operação”, diz Elemar Jr.

Para testar essa preparação, a direção pode simular a indisponibilidade de um sistema essencial e medir quanto tempo leva para identificar o problema, acionar os responsáveis e manter o atendimento. Elemar Jr. defende que essa capacidade seja mantida e atualizada continuamente, com revisão de permissões, procedimentos e treinamento conforme a operação muda – sem deixar de prever como informar clientes e parceiros durante a recuperação.

Sobre a Eximia.CO

Fundada em 2016 e liderada por Elemar Júnior, a eximia.co consolidou-se no mercado como uma consultoria estratégica especializada em transformar complexidade tecnológica em diferencial competitivo. Com foco em resultados tangíveis e sustentáveis, a organização estrutura empresas sob o conceito de “AI First”, unindo diagnósticos profundos e engenharia de alta performance para alinhar a tecnologia diretamente à estratégia de negócio. Reconhecida pela capacidade de aplicar inteligência artificial e cultura orientada por dados em setores variados, a consultoria utiliza o rigor técnico de seu fundador – referência no mercado e conselheiro da Microsoft – para converter investimentos em eficiência operacional e crescimento escalável, preparando grandes corporações para os desafios da economia digital.

Sobre Elemar Júnior

Com uma trajetória que iniciou na programação aos 13 anos, Elemar Júnior acumula mais de três décadas de experiência transformando complexidade tecnológica em resultados de negócio. Protagonista na digitalização da indústria moveleira e consultor estratégico para gigantes como Banco do Brasil, Nubank, B3 (Bolsa de Valores), Icatu e Stone, o especialista fundou a eximia.co em 2016 para levar seu pragmatismo a empresas de diversos setores. Atualmente, consolidado como mentor de grandes executivos e voz ativa na comunidade técnica internacional desde 2008, Elemar Júnior utiliza frameworks práticos para converter teorias densas em execução de alto impacto, moldando o futuro da arquitetura de software e da gestão estratégica no Brasil.