Confiar na instituição financeira vai além de taxas e produtos: envolve qualidade do atendimento, segurança e soluções adequadas a diferentes momentos da vida. Em um cenário cada vez mais digital, o desafio é combinar tecnologia e pessoas para tornar a experiência financeira mais simples, segura e próxima.

É nesse contexto que as instituições financeiras cooperativas se destacam. Ao colocar o associado no centro das decisões, o modelo fortalece relações de confiança, incentiva a participação na gestão e conecta o resultado financeiro ao desenvolvimento das comunidades.

Dados do Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC 2025), do Banco Central, mostram que as cooperativas de crédito passaram a atuar em 3.287 municípios, 59% das cidades do país, após ampliarem sua atuação para 380 novos municípios entre 2021 e 2025. No mesmo período, a rede bancária tradicional deixou de atender 223 municípios.

Foco no relacionamento próximo leva Sicredi a meio trilhão de reais em ativos

Desde 2015, o Sicredi ampliou em 110% o número de agências em todo o Brasil. Na área de atuação da regional que abrange Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Santa Catarina, o crescimento foi de 96%, com 508 novas unidades e chegando a um total de 1.037 agências em 737 municípios da região. O crescimento do número de agências em grandes polos urbanos foi de 88% no Paraná, 232% em São Paulo e de 158% no Rio de Janeiro.

O movimento contrasta com a redução entre os cinco principais bancos comerciais do país. Segundo dados do Banco Central, entre 2015 e 2025, o número de unidades dessas instituições caiu 58%, enquanto os postos de atendimento recuaram 72% e as agências, 44%. A diferença de trajetória reforça uma característica do Sicredi: crescer mantendo o relacionamento próximo e humanizado, além dos investimentos em tecnologia.

A estratégia focada no relacionamento próximo com as comunidades vem trazendo resultados concretos. No plano nacional, o Sicredi superou R$ 500 bilhões em ativos totais em agosto de 2026. Desde agosto de 2021, os ativos cresceram 175%, passando de R$ 182,5 bilhões para R$ 502 bilhões. No mesmo período, a base de associados às cooperativas Sicredi praticamente dobrou, de 5,28 milhões para 10,5 milhões.

Para o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, esses números refletem uma estratégia de expansão conectada ao propósito de desenvolver comunidades. “O Sicredi é hoje a única instituição financeira presente em mais de 200 municípios brasileiros e já atua em um a cada três municípios do país. Mas esse resultado vai muito além dos números. Representa nosso propósito de promover o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes. Ter ultrapassado a marca de 3,1 mil agências em todo o Brasil – em especial, mais de mil na área de responsabilidade das nossas cooperativas da regional que atua no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Santa Catarina – demonstra a força desse modelo baseado na proximidade”, afirma. Nos estados citados, a instituição reúne mais de R$ 145 bilhões em ativos totais e mais de R$ 83 bilhões em crédito total.

Segurança de saber com quem contar

Com o aumento das interações digitais, confiança, orientação acessível e a possibilidade de contar com alguém em momentos de dúvida ganham importância, especialmente diante de golpes e fraudes cada vez mais sofisticados.

Essa realidade pode ser vista na história de Maria Cecília Luciano Cordeiro, associada do Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ. Moradora de Igaratá (SP), ela acompanhou a saída de instituições financeiras da cidade, o que trouxe dificuldades, principalmente para a população idosa. A chegada do Sicredi mudou esse cenário ao oferecer atendimento próximo e suporte contínuo aos moradores.

De acordo com o gerente Thiago Marcelo Ramos Del Colle, essa transformação faz parte da essência da marca. “Para o Sicredi, o atendimento não é apenas uma etapa do relacionamento, mas parte central da nossa proposta de valor. Queremos que o associado saiba que pode contar com pessoas, não apenas com canais. Isso significa estar presente, ouvir e entender cada realidade para oferecer soluções que façam sentido no dia a dia”, afirma.

A história de Cecília também mostra que tecnologia e atendimento humano podem atuar de forma complementar. No Sicredi, os associados têm acesso a mais de 300 produtos e serviços financeiros por diferentes canais, incluindo conta corrente, cartões, investimentos, pagamentos, consórcios, seguros e linhas de crédito. Assim, cada pessoa pode escolher como deseja se relacionar com a instituição, usando a conveniência digital e contando com orientação especializada quando necessário.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10,5 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3,1 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Site do Sicredi: Clique aqui

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