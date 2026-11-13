El Niño de 2026 pode ser o mais forte desde 1950; entenda o que isso significa

O El Niño em curso no Pacífico pode entrar para a história. Em discussão publicada em 12 de novembro, a NOAA (Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera, dos Estados Unidos) calculou cerca de 60% de chance de ele superar todos os El Niños registrados desde 1950, quando começa a série histórica. A agência também estima mais de 79% de chance de o fenômeno seguir forte ou muito forte até o trimestre de janeiro a março de 2027.

Para o capitão Roberto Farina, pesquisador do GERAÇÃO IEA/USP, é justamente a antecedência do aviso que muda a responsabilidade de quem se prepara. Como integrante do Geração , grupo de estudos sobre resiliência do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA-USP), coordenado pela Profa. Dra. Tatiana Tucunduva, Roberto Farina defende que a preparação para eventos climáticos extremos começa antes da crise, e não depois dela. Em outubro, ele contou como usa lições de tragédias para treinar líderes .

O que é o El Niño

O El Niño é o aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico equatorial. Quando os ventos alísios enfraquecem, o calor que costuma ficar perto da Ásia avança para leste, a chuva tropical vai junto e a circulação da atmosfera muda em boa parte do planeta. No Brasil, o efeito mais conhecido é a chuva persistente no Sul, enquanto o Norte e parte do Nordeste ficam mais secos.

Como se mede a força do fenômeno

A força é medida pela temperatura do mar na região chamada Niño-3.4, no meio do Pacífico equatorial, comparada com a média histórica. Segundo a NOAA, esse índice chegou a 2,5 °C acima da média, com anomalias de mais de 4 °C em partes do leste do oceano. A previsão é que o fenômeno continue se fortalecendo e comece a perder força no início de 2027.

O que muda no verão brasileiro

O 5º boletim do Painel El Niño 2026-2027, divulgado em 29 de outubro pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) com outras seis instituições federais, prevê para novembro a janeiro chuva acima da faixa normal no Sul e em partes do Sudeste e do Centro-Oeste, chuva abaixo da normal em grande parte do Norte e em áreas do Nordeste e temperaturas acima da média em quase todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul.

Parte disso já aparece. No Sul, o SGB (Serviço Geológico do Brasil) emitiu mais de 270 boletins de alerta hidrológico em 2026, e houve tempestades com granizo, vendavais e tornados no início de novembro. O Inmet ressalva que nenhum evento isolado pode ser atribuído apenas ao El Niño.

Forte não quer dizer tragédia certa

A NOAA faz uma ressalva importante: mesmo com um El Niño muito forte, os impactos típicos ficam mais prováveis, mas não garantidos. Para Farina, o risco está em confundir céu limpo com segurança.

“Em gestão de risco, o perigo raramente está no evento em si, e sim na complacência de quem olha para o céu azul e conclui que nada vai acontecer”, afirma.

Na prática, ele sugere acompanhar indicadores, e não manchetes. A NOAA atualiza os dados toda semana e publica a próxima discussão mensal em 10 de dezembro, o Painel El Niño sai todo mês e a Defesa Civil Nacional pede que a população mantenha o cadastro atualizado para receber alertas no celular.

Um El Niño muito forte, portanto, é um aquecimento do Pacífico acima do padrão que aumenta a chance de chuva intensa no Sul, seca no Norte e no Nordeste e calor em quase todo o Brasil. Não é garantia de desastre, mas é motivo para se preparar antes.

“O Pacífico já mostrou as cartas. Em dezembro, ninguém mais estará planejando. A janela para decidir é agora”, conclui Farina.