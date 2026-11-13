Vender fragrâncias no fim de ano ajuda a complementar a renda? O que considerar antes de começar

Todo fim de ano, muita gente pensa em vender fragrância e cosmético para reforçar o orçamento. A ideia tem lógica: na pesquisa de intenção de compras para o Natal de 2025, da CNDL e do SPC Brasil, essas categorias foram o segundo presente mais procurado, citados por 36% dos consumidores, atrás apenas das roupas, com 52%. Mas a renda extra na venda direta não vem pronta. Depende de tempo, de clientes e de conhecer o que se vende.

O modelo é simples de entender. A consultora faz o cadastro em uma marca, compra os produtos com desconto sobre o preço sugerido e vende para a própria rede, em casa, no trabalho ou pelo celular. Não há salário nem valor garantido no fim do mês: o ganho vem da diferença entre o preço de compra e o de venda, por isso, varia conforme a dedicação de cada uma.

Na Mahogany , marca brasileira de perfumaria e cosméticos, são mais de 20 mil consultoras no país. A marca antecipou a coleção de kits de Natal para que essas profissionais tenham o catálogo da data em mãos quando o cliente começa a pensar no presente.

Três perguntas antes de começar

Quanto tempo por semana dá para dedicar? A venda direta permite escolher o próprio ritmo, mas pedido parado não vira venda. Quem reserva algumas horas fixas para atender e entregar consegue manter a carteira ativa. Também não é preciso largar outra atividade: muita gente concilia a venda com o emprego ou com a rotina de casa, atendendo nos horários livres.

Para quem eu vou vender? Família, colegas de trabalho e vizinhos costumam ser o começo. O celular amplia esse círculo: no Estudo Venda Direta 2026 da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), 98% dos respondentes disseram utilizar o WhatsApp entre os canais digitais de venda.

Que apoio a marca oferece? Treinamento, material de divulgação e pontos físicos por perto fazem diferença para quem está começando. Na Mahogany, por exemplo, as consultoras ganharam em outubro um aplicativo de venda direta e, desde o Ciclo 11, que começou em 6 de novembro, contam com uma nova revista de venda direta, totalmente reformulada e à altura do posicionamento de essência de alta perfurmaria do Brasil que a marca almeja.

Uma dica para quem começa: manter um pequeno estoque dos itens que a clientela mais procura. Como a consultora conhece o gosto e os hábitos de quem compra com ela, consegue escolher com segurança o que ter à mão e atender na hora aqueles pedidos de última hora, como um presente esquecido ou uma reposição urgente. Com o tempo, esse estoque se ajusta ao perfil da própria clientela.

Conhecer o produto faz parte do trabalho

Fragrância não se vende só pela embalagem, e ninguém precisa decorar termo técnico para indicar bem. Nas lojas no formato Boutique, a Mahogany organiza os produtos em quatro plataformas ligadas a momentos da vida: Status, das conquistas; Sedução, dos aromas intensos; Autenticidade, da originalidade, autoestima e expressão; e Afeto, dos gestos de carinho. A lógica serve também para quem vende: começar pela ocasião, e não pelo nome da fragrância.

“Fragrância se vende com escuta. Quando a consultora pergunta para quem é o presente, em que momento ele vai ser usado e que história a pessoa quer contar, ela acerta na indicação, e o cliente volta”, afirma Darlene Alves, gerente de Venda Direta da Mahogany.

A loja também ajuda. As unidades da rede, em sua maioria operadas por franqueados no modelo de franquia da Mahogany , servem de base para as consultoras atenderem clientes em bairros e cidades vizinhas. “A franquia Mahogany é base para as consultoras de venda direta”, afirma Brian Drummond, membro do conselho da marca.

Então, dá para fazer uma renda extra?

Trabalhar como consultora pode ajudar a complementar a renda, mas não há valor mínimo garantido. O setor é grande: segundo a ABEVD, a venda direta movimentou cerca de R$ 50 bilhões no Brasil em 2025, com cerca de 3 milhões de empreendedores. E a perfumaria tem espaço: o Brasil é o segundo maior mercado de fragrâncias do mundo, com crescimento de 10% em 2025, segundo a Euromonitor, em dados divulgados pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).

Para cada pessoa, porém, o resultado acompanha o tempo dedicado, a carteira de clientes e a organização. No fim de ano, quem se organiza agora, em meados de novembro, ainda chega a dezembro com os pedidos encaminhados.