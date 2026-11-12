Data centers devem dobrar consumo de energia, e falta quem opere a estrutura

Toda resposta que um assistente de inteligência artificial entrega em segundos depende de uma estrutura que consome muita energia. Segundo a IEA (Agência Internacional de Energia), os data centers gastaram cerca de 415 terawatts-hora (TWh) em 2024, o equivalente a 1,5% da eletricidade usada no mundo. No relatório Energia e IA, de 2025, a agência projeta que esse consumo mais que dobre até 2030 e chegue a cerca de 945 TWh, um pouco acima de tudo o que o Japão consome hoje.

Para Guilherme Friol , CEO da Friol Enterprise, presidente do Instituto Friol, fundador da Vircos e executivo com mais de 20 anos de carreira em tecnologia, o número ajuda a entender outro problema: manter essa estrutura ligada exige profissionais que o mercado ainda não tem em quantidade suficiente. O alerta foi levado por ele a estudantes da UPF (Universidade de Passo Fundo), no Rio Grande do Sul, no fim de outubro.

A IA puxa a conta da energia

No levantamento da IEA, a inteligência artificial aparece como o principal motor do aumento. A demanda dos centros de dados otimizados para IA deve mais que quadruplicar até 2030. Na prática, isso significa mais servidores, mais processadores especializados e mais refrigeração funcionando o tempo todo.

Energia também é trabalho de especialista

Na abertura da 11ª Semana Acadêmica da Informática da UPF, a Senainfo, realizada de 27 a 30 de outubro, Friol mostrou ao público o que existe por trás do chat. A lista começava pelo dimensionamento de energia e refrigeração e seguia com a montagem de redes de alta velocidade, a operação de clusters de processadores gráficos, a organização de dados e o cálculo de quanto custa manter tudo isso ligado. Um dos slides resumia o diagnóstico: “Falta mão de obra qualificada nessa camada”.

“Aprender a usar o modelo continua sendo necessário. O que falta é quem saiba mantê-lo de pé quando ele sai do notebook e entra em operação”, afirma Friol, que vem se dedicando à formação de empresários e executivos para decisões de inteligência artificial.

O primeiro slide da apresentação resumia a ideia em uma frase: “O chat é só a ponta”. Organizada pelos estudantes do Diretório Acadêmico, com supervisão dos professores, a Senainfo tem o propósito de aproximar a comunidade universitária das novidades e das demandas do mercado de tecnologia, e Friol defendeu levar essas discussões técnicas para dentro da universidade.

Gente se formando, mas em outra frente

A formação em tecnologia cresce no país. Levantamento da Brasscom, associação que reúne empresas do setor, com base no Censo da Educação Superior do Inep, mostra que os concluintes de cursos superiores de tecnologia da informação e comunicação passaram de 69.750 em 2022 para 110.960 em 2024. Cerca de 40% dos formandos de 2024 cursaram Análise e Desenvolvimento de Sistemas, voltada sobretudo ao desenvolvimento de software.

O Brasil também entrou nessa conta

Em setembro, foi sancionada a Lei 15.504, que cria o Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter). A norma suspende tributos na compra de equipamentos para centros de dados e pede contrapartidas como o uso de energia renovável e a destinação de parte da capacidade ao mercado interno.

“O modelo é a parte que aparece. A infraestrutura é a parte que decide se ele funciona. E saber quanto custa é o que decide se ele permanece na empresa”, resume o executivo.

Resumindo: os data centers devem passar de cerca de 415 TWh para cerca de 945 TWh até 2030, puxados pela inteligência artificial. Por trás desse consumo estão funções como energia, refrigeração, redes e dados, e é nessa camada que, segundo Friol, falta mão de obra qualificada.