Empresa faturou menos e lucrou quase o mesmo após cortar gastos esquecidos

Uma pequena empresa de tecnologia faturava R$ 90 mil por mês e ficava com 20% de margem líquida. Quando as vendas caíram para R$ 60 mil, o dono foi olhar as despesas com lupa e encontrou várias ferramentas pelas quais pagava sem usar. Depois dos cortes, a margem subiu para 25%. Resultado: mesmo faturando um terço a menos, o negócio passou a render R$ 15 mil por mês, apenas R$ 3 mil abaixo do que rendia antes.

O caso foi acompanhado pelo contador, gestor e mentor empresarial Rangel Parreira , criador da Mentoria DONO . Para ele, a história mostra que vender bastante, sozinho, diz pouco sobre a saúde de uma empresa.

“O faturamento alto esconde os piores erros de gestão de qualquer empresa”, afirma.

O gasto que ninguém vê

Segundo Parreira, quando as vendas estão em alta, é comum que despesas se acumulem sem que ninguém revise: assinaturas, ferramentas, estoques e contratações que fizeram sentido em algum momento e depois deixaram de fazer. Enquanto o dinheiro entra, esses custos passam batido. Quando o mercado desacelera, eles aparecem.

A pressão sobre a margem é sentida por muitas empresas. Levantamento da Serasa Experian feito entre fevereiro e março com 867 empresas mostra que 49% relataram redução na lucratividade, e só 14,7% conseguiram aumentar a margem repassando preços.

Do tamanho do faturamento

A mesma lógica orientou a reestruturação de uma plataforma digital de venda de ingressos da qual Parreira se tornou conselheiro e, depois, investidor. A empresa tinha dívidas e custos que não cabiam na receita. O trabalho incluiu renegociar com fornecedores, revisar despesas, reorganizar processos e reduzir a equipe de 17 para cinco funcionários. Segundo ele, o faturamento triplicou em oito meses, e a dívida está em fase final de quitação.

“A empresa tem de ser do tamanho do faturamento dela”, defende.

Ele ressalta que não existe receita pronta: mudanças em equipe, custos e processos precisam ser avaliadas caso a caso.

Os empresários reconhecem o peso da gestão. Em outra pesquisa da Serasa Experian, divulgada em outubro com 511 pequenas e médias empresas, 47% apontam a má gestão financeira como um dos principais motivos para o fechamento de negócios, à frente da carga tributária (40%), da burocracia (34%) e da falta de capital ou crédito (29%).

Acompanhar para não perder

Para saber se a margem está saudável, Parreira indica duas ferramentas básicas: a DRE (demonstração do resultado do exercício), que mostra se a empresa dá lucro, e o fluxo de caixa, que acompanha o dinheiro que entra e sai.

“A DRE precisa ser analisada todo mês. O fluxo de caixa, todo dia, com projeções para os próximos 30, 60 e 90 dias”, orienta.

A DRE permite comparar mês a mês quanto sobra de cada real vendido, e o fluxo de caixa mostra com antecedência quando o dinheiro vai apertar. Foi esse tipo de acompanhamento que revelou, no caso da empresa de tecnologia, os gastos que ninguém mais via.

Por onde começar

Cortar custos sem perder margem, na visão do mentor, começa por uma revisão honesta de tudo o que a empresa paga, com atenção especial ao que não é usado. Depois, vem o ajuste da estrutura ao faturamento real e o acompanhamento mensal do lucro. “Gestão é mais disciplina do que inteligência.”

Parreira começou a trabalhar aos nove anos, ajudando a mãe na feira, passou por um escritório de contabilidade na adolescência e construiu carreira em auditoria e controladoria no setor automotivo. Hoje, a Mentoria DONO trabalha quatro fundamentos com donos de negócio: direção, organização, números e operação autônoma.