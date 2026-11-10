Ag4UP transforma a conexão entre Brasil e Estados Unidos em oportunidades estratégicas para o agronegócio

Em um cenário no qual o agronegócio brasileiro busca cada vez mais tecnologia, investimentos e acesso a novos mercados, enquanto empresas americanas enxergam no Brasil oportunidades de expansão, uma conexão estratégica entre essas duas potências ganha importância. Mais do que aproximar mercados, o desafio está em compreender as particularidades de cada país, identificar oportunidades concretas e transformar capital, conhecimento e relacionamentos em negócios capazes de gerar resultados no campo.

É justamente nesse ambiente que a Ag4UP vem construindo sua atuação. Com sede em Omaha, Nebraska, uma das regiões mais importantes do agronegócio americano, e operação no Brasil, a empresa se posiciona como uma boutique de advisory especializada em alocação estratégica de capital no agronegócio. Seu trabalho conecta fabricantes, distribuidores, investidores, fundos, family offices e grupos empresariais interessados em desenvolver operações entre Brasil e Estados Unidos.

A proposta vai além da tradicional consultoria empresarial ou da intermediação financeira. A Ag4UP participa ativamente da construção dos negócios, desde a identificação de oportunidades e estruturação de estratégias até a negociação, implementação e acompanhamento dos resultados. A atuação contempla quatro frentes principais: fusões e aquisições, entrada de empresas nos mercados brasileiro e americano, desenvolvimento de redes de distribuição e inteligência de mercado.

Essa combinação permite que a empresa acompanhe operações em diferentes estágios, considerando não apenas a viabilidade financeira, mas também os desafios comerciais, tecnológicos e operacionais que determinam o sucesso de um empreendimento no agronegócio.

Muito além das negociações: a experiência de quem conhece o agro por dentro

Um dos principais diferenciais da Ag4UP está na proximidade com a realidade do setor. Em um mercado no qual uma aquisição, uma parceria ou a entrada em um novo país exige conhecimento sobre produtores, fabricantes, concessionárias, distribuidores e particularidades regionais, a experiência prática pode ser determinante.

A empresa trabalha justamente nessa interseção entre estratégia e execução. Seu envolvimento começa antes mesmo de uma transação ser formalizada, contribuindo para identificar oportunidades, avaliar cenários e definir a melhor maneira de direcionar recursos. Depois da negociação, permanece próxima das operações, auxiliando na integração dos negócios, no desenvolvimento comercial e na construção de redes de distribuição.

“O agro não se resolve só na planilha. Uma aquisição ou uma entrada de mercado só gera valor quando funciona na concessionária, no produtor e na operação. Nós conhecemos esse caminho dos dois lados da fronteira, e é isso que o cliente compra”, explica João Rebequi, fundador e CEO da Ag4UP.

Essa visão é especialmente relevante em um momento de transformação do agronegócio mundial, marcado pela busca por eficiência, novas tecnologias, consolidação de empresas e maior integração entre cadeias produtivas.

Da ideia ao investimento: criando novos negócios no agronegócio

Outra frente que diferencia a Ag4UP é sua atuação como venture builder, modelo no qual participa da construção de empresas e projetos desde os primeiros estágios.

Em vez de esperar que uma iniciativa esteja completamente estruturada para buscar investidores, a empresa participa da própria concepção do negócio. O trabalho envolve validação de oportunidades, desenvolvimento do modelo empresarial, estruturação societária, aproximação com parceiros industriais e comerciais e captação de recursos junto a fundos, family offices e investidores estratégicos dos dois países.

Na prática, isso significa transformar oportunidades identificadas no mercado em projetos estruturados, com potencial de crescimento e condições para atrair capital.

“Muitas das melhores oportunidades do agro entre Brasil e Estados Unidos ainda não existem como empresa. Elas estão na cabeça de um produtor, de um fabricante ou de um empreendedor. Nosso papel é dar forma a essa ideia e colocá-la de pé com o capital certo”, afirma Rebequi.

A iniciativa abre espaço para projetos que envolvem desde soluções tecnológicas até novos modelos de distribuição, parcerias industriais e oportunidades de investimento em diferentes segmentos do setor.

Uma ponte comercial e estratégica entre duas potências agrícolas

A atuação internacional da Ag4UP contempla empresas americanas interessadas em ingressar ou ampliar sua presença no Brasil e grupos brasileiros que desejam acessar o mercado dos Estados Unidos.

Para os americanos, a empresa oferece conhecimento sobre o ambiente brasileiro, identificação de parceiros, acesso a ativos e desenvolvimento de canais de distribuição. Para os brasileiros, auxilia na estruturação de estratégias de internacionalização, investimentos, aquisições, expansão comercial e aproximação com potenciais sócios.

Entre as empresas com as quais a Ag4UP trabalha estão BAIC, Elmer’s, New Leader, Bauer, Grain Weevil e S2G, com atuação em segmentos que abrangem máquinas e implementos agrícolas, irrigação, agtech e investimentos no agronegócio.

A construção dessas relações exige mais do que contatos comerciais. Envolve compreender a cultura empresarial, os modelos de negócios, as exigências de cada mercado e as características das redes que conectam fabricantes aos produtores rurais.

Por isso, a Ag4UP prioriza uma participação próxima desde o início das iniciativas, buscando transparência na estruturação das operações e clareza sobre os investidores e parceiros envolvidos.

Uma trajetória construída em grandes multinacionais do agronegócio

À frente da Ag4UP está João Rebequi, executivo com aproximadamente 28 anos de experiência no agronegócio. Ao longo de sua carreira, atuou em diversas multinacionais do setor, como John Deere, Case New Holland e Valmont, ocupando posições nas áreas de crédito, marketing, vendas e fusões e aquisições (M&A).

Em 2023, fundou a Ag4UP com o propósito de aproximar oportunidades, empresas e investidores que enxergam potencial na integração entre os mercados brasileiro e americano.

A estrutura da empresa conta ainda com profissionais que reúnem experiências complementares e conhecimento em diferentes áreas do agronegócio. Rafael Sperotto lidera a área jurídica, com foco na estruturação de transações e operações societárias entre os dois países. Júlio Bravo é responsável pelo relacionamento com clientes, contribuindo para fortalecer as conexões e relações estratégicas da empresa no setor. Alex Garcia contribui com sua experiência nos segmentos de sementes e tecnologia agrícola, enquanto Vinicius Correia é responsável pela frente de redes de distribuição, uma das áreas centrais da atuação da empresa junto a fabricantes e concessionárias.

A integração dessas competências permite que a Ag4UP acompanhe projetos de maneira abrangente, reunindo conhecimento jurídico, comercial, tecnológico, estratégico e operacional.

O futuro do agro também passa pela integração internacional

Com a crescente aproximação entre empresas, investidores e tecnologias de diferentes países, a expectativa é que o fluxo de capital e oportunidades entre Brasil e Estados Unidos ganhe ainda mais relevância nos próximos anos.

Para a Ag4UP, esse movimento representa uma oportunidade de aprofundar sua atuação como parceira de longo prazo de fabricantes, redes de distribuição e grupos interessados em investir ou expandir suas operações nos dois mercados.

A estratégia é fortalecer a presença internacional, ampliar a inteligência de mercado e participar cada vez mais da estruturação de negócios que contribuam para a evolução do agronegócio.

“O fluxo de capital e de tecnologia entre Brasil e Estados Unidos no agro vai crescer muito nesta década. Quem souber atravessar essa ponte com segurança vai capturar o valor. Nosso trabalho é construir essa travessia para os nossos clientes”, conclui João Rebequi.

Em um setor no qual competitividade depende cada vez mais de inovação, escala, eficiência e visão global, a Ag4UP aposta em um modelo de atuação que une experiência de campo, estratégia empresarial e conexão internacional. Mais do que aproximar dois mercados agrícolas, a empresa busca transformar essa proximidade em oportunidades reais de desenvolvimento para o agronegócio.

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